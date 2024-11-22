يقلب برايس أندروود التزامه تجاه ميشيغان بعد عرض مذهل بقيمة 10.5 مليون دولار

يقوم أفضل مجند لكرة القدم الجامعية في البلاد بتغيير ولائه.

قلب برايس أندروود التزامه تجاه جامعة ميشيغان يوم الخميس، مما جعله رسميًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان أندروود قد التزم بـ LSU مرة أخرى في 6 يناير، لكن مدرب ولفرينز شيرون مور بذل جهدًا قويًا لمحاولة تحويل مواطن ميشيغان للبقاء في الولاية.

أعلن هذا اللاعب المحتمل الذي حظي بشهرة كبيرة في مقطع فيديو تم إنتاجه على نطاق واسع والذي تضمن مقاطع لأندروود عندما كان صغيرًا وهو يتظاهر بإعلان التزامه بجامعة ميشيغان.

وأظهر الفيديو أيضًا مقاطع قديمة له عندما كان طفلاً يرتدي معدات ميشيغان بالإضافة إلى مقاطع له وهو يلعب على مر السنين.

الآن، وبعد عدة سنوات، يبدو أن أندروود قد عاد إلى دائرة كاملة مع القرار الذي أعلنه يوم الخميس.

ومن المثير للاهتمام أن أندروود يلعب كرة القدم في المدرسة الثانوية في مدرسة بيلفيل الثانوية، حيث يعمل كونور ستاليونز، موظف كرة القدم السابق في ميشيغان، حاليًا كمدرب مساعد.

أفادت قناة On3 الأسبوع الماضي أن ميشيغان قدمت لأندروود عرضًا بقيمة 10.5 مليون دولار مقابل لا شيء لحمله على الذهاب إلى آن أربور.

ظهر Chatter لأول مرة أن ميشيغان كانت تبذل قصارى جهدها لمحاولة قلب أندروود مرة أخرى في أكتوبر، وفقًا لـ On3، والآن يبدو أن قراره يرسم ميشيغان كمنافس محتمل في العام المقبل.

“موهبة الذراع الممتازة التي تعد واحدة من أكثر لاعبي الوسط الموهوبين في المدرسة الثانوية في السنوات الأخيرة. “إن الجمع بين قوة الذراع وإحساس الجيب والقدرة على المعالجة يجعله أفضل لاعب وسط في دورة 2025” ، كتب On3 في ملخص استكشافي لأندروود.

برز أندروود لأول مرة على المستوى الوطني في عام 2021 عندما رمى مسافة 2888 ياردة و39 هبوطًا في سنته الأولى في بيلفيل.

بيلفيل هو المرشح الأوفر حظًا للفوز ببطولة الولاية الثالثة خلال أربع سنوات هذا الموسم.