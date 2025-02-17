يقلب Cardi B و Stefon Diggs ضجة مع نزهة عيد الحب

بدا أن ستيفون ديجز يقضي عطلة نهاية الأسبوع لعيد الحب مع لهب مشاع.

شوهد جهاز استقبال Star Texans ، 31 عامًا ، في ميامي في وقت مبكر من يوم السبت مع مغني الراب Cardi B ، بعد فترة طويلة من مشاهدة Twosome في نقطة ساخنة في نيويورك.

في لقطات نشرت يوم الأحد من قبل TMZ ، كان Diggs – الذي تم قطع موسمه الأول في هيوستن بسبب ACL ممزقة – في سيارة تهز قبعة بيسبول حمراء وسترة مطابقة بينما اختارت كاردي ، 32 عامًا ، فستانًا كاشفًا عند وصولهم إلى فندق جنوب فلوريدا.

تأتي المشاهدة بعد أشهر من طلب الفائز بجائزة Grammy الطلاق من زوجها ، مغني الراب إزاحة ، في أغسطس 2024.

قال مصدر لـ Page Six في ذلك الوقت كيف كان الزوجان “ينموون” ، والغش في الغش ضد إزاحة ، 33 ، لم يكن المحفز.

“لقد نمت. هذا ما دفعها إلى هذا القرار أكثر من أي شيء آخر “. “هذا شيء تريد القيام به.”

منذ ربط العقدة في عام 2017 ، انفصل Cardi و Offset في مناسبات عديدة.

Cardi ، الذي يشارك طفلين مع إزاحة ، قدم سابقًا للطلاق في عام 2020 قبل أن يستبعدها عن نفس العام.

قبل نزهة مع Diggs ، أخذت Cardi في احتفالات Super Bowl 2025 في نيو أورليانز.

يعمل Pro Bowler أربع مرات حاليًا في طريق عودته إلى الميدان بعد تعرضه لإصابة غير متتالية في أكتوبر.

أعربت Diggs عن امتنانها لأولئك الذين تواصلوا في منشور في Instagram القلبية.

“أريد فقط أن أقول شكراً لكل من تواصل في هذا الوقت القاسي ، فهذا يعني أكثر مما ستعرفه … أنا … يجب أن تثق في توقيت الله IMA تهتز !!! أحب ياو ، “كتب في 29 أكتوبر.

تم تداول Diggs مع Texans في خطوة مذهلة في أبريل الماضي بعد أربعة مواسم مع الفواتير.

قبل الإصابة ، حصل Diggs على 47 حفل استقبال مقابل 496 ياردة وثلاثة لمس أرض في ثماني مباريات.