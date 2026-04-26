يقلل جالين برونسون لاعب نيكس من أهمية الصراخ مع والده

أتلانتا – لقد كانت مسألة عائلية.

خلال الربع الرابع من فوز نيكس 114-98 في المباراة الرابعة على هوكس ليلة السبت في ستيت فارم أرينا، كان جالين برونسون ووالده، مساعد نيكس ريك برونسون، متحركين مع بعضهما البعض على الخط الجانبي على الرغم من حسم المباراة إلى حد كبير.

صرخوا على بعضهم البعض ولوحوا بأذرعهم قليلاً قبل أن يبتعد برونسون الأصغر.

عندما سئل جالين برونسون عن موضوع النقاش، قال: “ليس هناك نقاش هناك”.

إذن ماذا كان الأمر؟

قال: “كان هذان متنافسين”.

عانى برونسون في تسديدته، كما فعل في معظم هذه السلسلة.

أنهى برصيد 19 نقطة في تسديد 7 مقابل 18 من الميدان وتسديد 3 مقابل 7 من مدى 3 نقاط وارتكب أيضًا ستة تحولات.

لقد خرج أيضًا وعاد إلى غرفة خلع الملابس خلال الربع الثالث بعد أن سقط دايسون دانيلز على كاحله أثناء القتال من أجل الحصول على كرة سائبة.

عاد في وقت لاحق من هذا الربع.

وبعد فترة وجيزة، كان ينبح على والده.