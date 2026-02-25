يقود السخان الملحمي لدونوفان دنت كرة السلة في جامعة كاليفورنيا إلى ما بعد جامعة جنوب كاليفورنيا

طوال الموسم، تعرض دونوفان دنت لضربة قوية بسبب إطلاق النار عليه.

لا يمكن صنع 3 رميات. لا يستطيع القيام بالرميات الحرة. تكافح من أجل الانتهاء عند الحافة.

مع كل تسديدة سقطت عبر الشباك ضد منافسه اللدود الجديد ليلة الثلاثاء، أطاح حارس نقطة UCLA بكل فكرة من تلك المفاهيم واحدة تلو الأخرى.

مع استمراره في الارتقاء بثقة من خارج القوس، ضاعف دنت رمياته الثلاثية الأربع في الشوط الأول من أعلى مستوى سابق له في أي مباراة هذا الموسم.

لقد بدأ للتو في طريقه لقيادة فريق Bruins للفوز بنتيجة 81-62 على USC قبل أول حشد بيع خلال عامين بالضبط داخل Pauley Pavilion.

بعد ثلاثة أيام من رمية الكرة من الساحل إلى الساحل التي فاز بها في المباراة، أثار دنت مرارًا وتكرارًا إعجاب 13659 مشجعًا بعرضه الملحمي في التسديد. لم تكن رمياته الخمس الثلاثية بعيدة عن الثمانية التي سجلها طوال الموسم قبل يوم الثلاثاء.

جاءت لحظة دنت التي لا يمكن تفويتها عندما سدد كرة بطول 30 قدمًا في نهاية ساعة التسديد في منتصف الشوط الثاني. أنهى دنت تسجيله وهو أعلى مستوى خلال الموسم بـ 30 نقطة بينما سجل 10 من 16 تسديدة وخمس رميات ثلاثية من أصل ستة. لقد قام أيضًا بخمس رميات حرة من أصل ستة ليحصل على سبع تمريرات حاسمة ولم يتحولات لفريق Bruins (19-9 بشكل عام، 11-6 Big Ten).

أصبح دنت أول لاعب في UCLA يسجل 30 نقطة ضد أحصنة طروادة منذ أن سجل آرون هوليداي 34 نقطة في مارس 2018.

لقد كان هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في المنافسة في كروس تاون وربما كان ينذر بالكثير من الوعود في شهر مارس إذا تمكن دنت من الحفاظ على هذا النوع من اللمسة. عند دخوله المباراة، كان قد سجل 16.7 بالمائة فقط من رمياته الثلاثية و62.7 بالمائة من رمياته الحرة.

في ما كان بمثابة مسابقة من 3 نقاط في الشوط الأول، تغلب دنت على تشاد بيكر مازارا لاعب USC عندما قام دنت بتمرير قفزة خلفية فوق الأذرع الممدودة لمركز يبلغ طوله 7 أقدام و5 أقدام غابي داينز في جرس الشوط الأول، مما منحه 19 نقطة في تسديد ستة مقابل تسعة.

وأنهى بيكر-مازارا المباراة برصيد 25 نقطة وصنع خمس رميات ثلاثية من أصل تسع لفريق أحصنة طروادة (18-10، 7-10).

قامت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بتصيد منافستها قبل بلاغ، حيث أظهرت لقطات فيديو على لوحة النتائج لمدرب جامعة جنوب كاليفورنيا إريك موسلمان وهو يقول “هذه ميزة الملاعب المنزلية” منذ عام مضى بعد هزيمة أحصنة طروادة أمام حشد صاخب في هذا المبنى.

كان هناك القليل من الانتقام لأحصنة طروادة في أواخر الشوط الأول عندما ألقى بيكر مازارا الكرة من وجه إريك فريني أثناء سقوطه خارج الحدود. تمت مراجعة المسرحية بسبب خطأ صارخ -1 لم يتم استدعاؤه، مما أثار غضب المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان.

مع وجود دنت على المدفأة، عادوا إلى الهتاف سريعًا بما فيه الكفاية.

ماذا يعني ذلك؟

حقوق التفاخر لم تكن نصف الأمر.

كان كل فريق بحاجة ماسة إلى هذا الفوز لأغراض بطولة NCAA.

دخلت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس اليوم على الجانب الأيمن من الفقاعة وفقًا لمعظم المتنبئين، بينما كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في الخارج تنظر إلى الداخل.

لم تتغير هذه المواقف بعد أن حافظ فريق Bruins على إرساله على أرضه، مما يضمن عدم إضاعة الزخم الناتج عن فوزهم المثير على إلينوي. وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراتهما الأخيرة بالموسم العادي يوم 7 مارس في مركز جالينوس.

نقطة تحول

مع تدمير USC لهجوم UCLA في معظم فترات الشوط الأول، بدأ فريق Bruins أخيرًا في الدقائق الأخيرة. ألقى دنت كرة ساقطة على كزافييه بوكر من أجل غمر قبل أن يقود دنت رمية الكرة.

في مسرحية ترمز إلى كيفية سير الأمور بالنسبة لأحصنة طروادة، أمسك حارس UCLA ترينت بيري كرة مفكوكة ارتدت من بيكر مازارا لرمية الكرة التي أخطأ فيها بيكر مازار. عندما نفذ بيري الرمية الحرة لإكمال اللعب المكون من 3 نقاط، تقدمت UCLA بنتيجة 36-27 وفجأة سيطرت على المباراة.

أفضل لاعب

بعد ثلاثة أيام من تسجيله أعلى مستوى له في الموسم بـ15 تمريرة حاسمة ضد إلينوي، تحول دنت إلى وضع التسجيل.

لا أحد يبدو أنه يمانع.

ستأخذ جامعة كاليفورنيا هذه النسخة منه في كل مرة يريد إظهارها.

التالي

بعد أن كافحت على الطريق لمعظم الموسم، تأمل جامعة كاليفورنيا في تحقيق اختراق ضد مينيسوتا يوم السبت. قد يكون من المفيد أن يخسر فريق Golden Gophers أربعًا من مبارياته الست الأخيرة على ملعب Williams Arena، والذي لن يتم الخلط بينه وبين ملعب Cameron Indoor Stadium من حيث أفضلية الملاعب المنزلية.

يجب أن يكون لدى جامعة جنوب كاليفورنيا وقتًا أصعب بكثير يوم السبت على أرضها ضد رقم 12 نبراسكا، والذي كان الفريق المفاجئ للعشرة الكبار. الفوز على كورنهوسكرز من شأنه أن يعزز بشكل كبير مكانة أحصنة طروادة في بطولة NCAA.