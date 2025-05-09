يقود النجم المرتبط بجامعة هارفارد جاردن سيتي إلى العنوان الكلاسيكي على التوالي

نسميها الإمبراطورية العثمانية.

لعبت لاعب خط الوسط البارز في Garden City Lacrosse توري Ottomanelli دورًا مهمًا في تأمين اللقب الكلاسيكي المرغوب فيه ضد منافسه Manhasset في المواسم المتتالية.

“تقليد هذه اللعبة هو مجرد شيء نتطلع إليه كل عام” ، قال العثمانيليلي ، لاعب خط وسط كبير سيلعب في هارفارد العام المقبل ، لصحيفة بوست.

وقالت إنها في العام الماضي ، حصلت على الفائز في الوقت الإضافي 9-8-الذي جاء مع “راحة” أكثر من الاحتفال-ووضعت أربعة أهداف للمساعدة في وضع GC على القمة ، 12-5.

كما لو أن Woodstick Classic النهائي لم يكن كافيًا ، فقد هبط أيضًا في عيد ميلاد العثمانيين الثامن عشر. وقالت إن الفوز كان “أفضل هدية” كان يمكن أن تحصل عليه مع فريق 13-2.

“كنا ندفع بعضنا البعض باستمرار ، ونتحسن وأفضل ، ونكون متحمسين للغاية ، ورفعنا للعب في هذا واحد … خاصة بالنسبة لي لأنه كان الأخير”.

تنافس لي لاكروس على استعداد لتولي دوري آيفي.

قال العثمانيليلي: “الجميع موهوب للغاية”. “عندما تحيط نفسك بالأشخاص الذين لديهم الكثير من المواهب ، وأيضًا مثل هذه الشخصية العظيمة ، فهذا يجعلك أفضل داخل وخارج الملعب.”

تتميز Girls Softball بمواجهات عالية الأوكتان حيث تواجه Port Washington 13-4 ، والتي حققت سلسلة من سبع مباريات في وقت سابق من العام ، وتواجه East Rockaway بقوة 11-3 ، والتي استمتعت بمدفأة من ثماني مباريات هذا الموسم ، يوم السبت الساعة 6 مساءً

في لعبة البيسبول ، تسير الخطوط على نحو مماثل مع ريفرهيد ، 12-4 اعتبارًا من صباح يوم الخميس ، فازت بستة أعوام لها ، وتتطلع إلى أن تبقى قوية ضد 6-7 وليام فلويد على الطريق في الساعة 4 مساء يوم الجمعة.