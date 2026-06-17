يقود سكوتي شيفلر لاعبي الغولف للمشاهدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2026

إليكم لاعبي الغولف الذين يجب مشاهدتهم مع انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في شينيكوك هيلز يوم الخميس:

سكوتي شيفلر

بغض النظر عن أنه لم يكن هو المسيطر هذا العام وأظهر مؤخرًا إحباطه في النصب التذكاري أثناء معاناته، فقد احتل شيفلر المرتبة الأولى في العالم لمدة ثلاث سنوات وفاز 14 مرة منذ بداية عام 2024 – سبعة في عام 24، وستة في عام 25، ومرة ​​واحدة في وقت سابق من هذا العام. هذه هي المحاولة الأولى لشيفلر للفوز بلقب جراند سلام، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، كأس البطولة الكبرى الوحيد المفقود في كهفه الرجل في تكساس. لا ينبغي احتساب شيفلر. يهتم Shinnecock كثيرًا بضرب الكرة وقليلون هم الأفضل في ذلك من Scheffler.

روري ماكلروي

لا داعي للقلق على ماكلروي بشأن استكمال البطولات الأربع الكبرى، لأنه فعل ذلك العام الماضي بفوزه الأول في بطولة الماسترز، والذي دافع عنه في أبريل. يلعب ماكلروي، المصنف الثاني عالميًا خلف شيفلر، بأموال المنزل، ويبدو أنه متحرر من الأعباء ومتحرر بعد تسلق كل جبل في لعبة الجولف. تتمحور مسيرته المهنية الآن حول صيد الطرائد الكبيرة، كما أصبحت مهنة تايجر وودز بعد فوزه بكل شيء.

مات فيتزباتريك

لقد تباطأ مستوى الإنجليزي قليلاً بعد فوزه بثلاثة أحداث في جولة PGA في وقت سابق من العام، لكن أسلوبه الثابت والخالي من الضعف والصبر صنعا للفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة – كما يتضح من فوزه في بروكلين في عام 2022. اكتسب فيتزباتريك طولًا وقوة في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى الثقة.

كام يونج

لقد شهد فخر نادي سليبي هولو الريفي في مقاطعة ويستتشستر عامًا كبيرًا، حيث فاز ببطولة اللاعبين وبطولة كاديلاك في دورال، وهما بطولتان بملاعب قوية. وباعتباره أحد السكان المحليين، فهو يزدهر في الدورات التدريبية في الشمال الشرقي، كما فعل في Bethpage Black في كأس رايدر في الخريف الماضي. يونغ بعيد عن نقطة الإنطلاق، وهو ما يساعد دائمًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وقد تحسنت تسديداته بشكل كبير، ولهذا السبب فاز مرتين هذا العام.

بروكس كوبكا

من المؤكد أنه في خضم العودة إلى جولة PGA بعد مغادرة LIV Golf، ولكن لا يمكن استبعاد Koepka من الأحداث الكبيرة، لا سيما حدث مثل هذا في مكان فاز فيه من قبل، حيث حصل على بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2018 في المرة الأخيرة التي تم لعبها في Shinnecock. كان هذا هو الفوز الثاني على التوالي لكوبكا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. الراحة والألفة في الملعب تقطع شوطا طويلا للاعبي الغولف.

تومي فليتوود

هل هذا وقته؟ كاد فليتوود أن يسرق بطولة أمريكا المفتوحة 2018 من كوبكا بالجولة النهائية 63 ليحتل المركز الثاني بضربة واحدة. فاز الرجل الإنجليزي الشهير مرة واحدة فقط في جولة PGA (بطولة جولة 2025)، لكنه دائمًا ما يكون في المنافسة. لديه ستة من العشرة الأوائل هذا العام، بما في ذلك ثلاثة من المراكز الخمسة الأولى. اثنان منهم جاءا مؤخرًا، في النصب التذكاري قبل أسبوعين وفي بطولة Truist في أوائل شهر مايو. ومع ذلك، أنهى فليتوود T-33 في بطولة الماسترز وغاب عن التخفيض في PGA.

كريس جوتروب

مثل يونج، وهو مواطن محلي من نوع ما من سكان جيرسي شور، فقد شهد Gotterup بالفعل عامًا حارًا مع انتصارين في وقت سابق من الموسم. لديه أربعة انتصارات في العامين الماضيين. لقد أنهى التعادل في المركز العاشر في PGA الشهر الماضي. Gotterup هو ضارب كبير يضرب الكرة بشكل منخفض ودقيق في مهب الريح، مما قد يكون مفيدًا لـ Shinnecock.

جي جي سباون

حامل اللقب، فاز في أوكمونت العام الماضي. حصل Spaun على عام تمثيلي بعد انطلاقته في عام 25، حيث فاز ببطولة Valero Texas Open وأنهى مؤخرًا T-12 في Memorial، وT-6 في Colonial وT-5 في Truist. لكن Spaun غاب عن الخفض في كل من Masters و PGA. الدفاع عن البطولات الكبرى ليس بالأمر السهل.

زاندر شوفيل

أين ذهب اللاعب الذي فاز ببطولة بريطانيا المفتوحة وبطولة PGA في عام 24؟ لقد كان شافيلي يتربص لكنه لم يتجاوز الخط على الرغم من اللعب الجيد. احتل المركز الثالث في بطولة اللاعبين، وتعادل في المركز التاسع في بطولة الماسترز وتعادل في المركز السابع في PGA. هل هذا هو الأسبوع الذي سيفوز فيه بالمباراة الثالثة في إحدى البطولات الأربع الكبرى؟ إنه ثابت وقوي ذهنيًا وواحد من أفضل مهاجمي الكرة في اللعبة. عادة ما تلعب هذه الأشياء بشكل جيد في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. لا يمكن المبالغة في القول أن شافيلي حصل على تسعة مراكز متتالية بين أفضل 15 فريقًا في البطولات الكبرى، وسبعة منها ضمن المراكز العشرة الأولى.

جاستن روز

في سن الخامسة والأربعين، يرفض الرجل الإنجليزي الابتعاد عن المنافسة. روز هي بالفعل فائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2013 في ميريون. لقد فاز مرة واحدة هذا العام في توري باينز. أنهى التعادل في المركز الثالث في بطولة الماسترز، وتعادل في المركز العاشر في PGA وكان مقيدًا في المركز الثاني عشر في النصب التذكاري. لذا فهو يظل في لياقته ولا ينبغي استبعاده هذا الأسبوع، لأنه يبدو دائمًا أنه يحتل مكانًا عاليًا في قائمة المتصدرين في الأحداث الكبيرة على الرغم من عمره. روز هو أحد اللاعبين القلائل في هذا المجال الذين لعبوا مرتين في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في Shinnecock (2004 و2018) وأنهى T-10 في عام 2018.

جون رام

من بين جميع لاعبي LIV للغولف في الميدان، يبدو أن رام لديه أفضل فرصة للفوز – بناءً على الموهبة والشكل والتاريخ. يتمتع الإسباني، الذي كان يلعب بشكل جيد في LIV، بتاريخ عظيم في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، بعد أن فاز بها في عام 21 وأنهى T-3 في عام 19، وT-10 في عام 23، وT-7 العام الماضي. كما أنهى رام المركز الثاني بعد آرون راي في بطولة PGA الشهر الماضي.

بريسون ديشامبو

بالحديث عن لاعبي LIV، فإن DeChambeau هو بطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مرتين، حيث فاز في عام 20 في Winged Foot وفي عام 24 في Pinehurst. لقد لعب بشكل جيد في LIV، وقال مؤخرًا إنه “قريب” من لعب “أفضل لعبة غولف” في حياته. لكنه عانى في البطولات الكبرى هذا العام، ولم يتمكن من التأهل إلى بطولة الماسترز ورابطة لاعبي الجولف المحترفين.