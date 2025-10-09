يقود كودي بيلينجر كتيبة من عملاء يانكيز الأحرار الذين أصبح مستقبلهم في الهواء

في هدوء النادي الخاسر، نظر أوستن ويلز في عدد الوكلاء الأحرار المعلقين الذين أصبحت مستقبلهم في الهواء.

قال ويلز: “هذه هي المرة الأخيرة التي ستكون فيها هذه المجموعة في نفس الغرفة معًا”. “في أي وقت يكون لديك مثل هؤلاء المحاربين القدامى العظماء و… الوكلاء الأحرار الذين يشعرون وكأنهم جزء كبير من الفريق، ولا يعرفون أين سيكونون في العام المقبل، يكون هذا أمرًا صعبًا. بالتأكيد يجعل الأمر أكثر صعوبة.”

بعد خسارة ALDS في أربع مباريات أمام Blue Jays والتي انتهت يوم الأربعاء في The Bronx، سيكون لدى Yankees قرارات لاتخاذها بشأن العديد من المحاربين القدامى الذين يمكنهم أو سيصلون إلى السوق المفتوحة.

قد يكون الأكثر قيمة هو كودي بيلينجر، الذي من المحتمل أن ينسحب من العام الأخير من اتفاقه – لكنه قال إنه سيتحدث مع العائلة والوكيل سكوت بوراس أولاً – وقال إنه “منفتح تمامًا” على العودة إلى يانكيز.

قال بيلينجر: “لقد قضيت وقتًا لا يصدق في ارتداء هذا الزي الرسمي”. “استاد يانكي، الجماهير، المنظمة، والثقافة التي خلقها هؤلاء الرجال في غرفة خلع الملابس هذه. إنه أمر مميز حقًا.”

من الممكن أن يعتمد مستقبل بيلينجر على مستقبل ترينت جريشام، وهو وكيل مجاني معلق بعد عام وظيفي ويمكن أن يتم وضع علامة عليه بعرض مؤهل.

قال بول جولدشميت، وهو وكيل مجاني آخر معلق، إنه يريد لعب الموسم السادس عشر في MLB.

وقال جولدشميت: “أعتقد أنني أرغب في مواصلة اللعب ولكنني لم أفكر في ذلك”. “أتوقع الاستمرار في اللعب، وما زلت أحب اللعب والمنافسة. علينا أن نرى ما سيحدث.

“ممتنة للوقت الذي أمضيته هنا، لا أعرف ما يخبئه المستقبل.”

سيكون أمام فريق يانكيز خيارات يتعين عليهم اتخاذها في الجزء الخلفي من ساحة اللعب الخاصة بهم، حيث من المتوقع أن يصل كل من ديفين ويليامز ولوك ويفر إلى الوكالة الحرة.

قال ويليامز، الذي بدأ بشكل بائس وخسر وظيفته الختامية لكنه انتعش وأصبح يعتمد عليه في فترة ما بعد الموسم، إن الفريق والمدينة نما عليه.

قال ويليامز، الذي وصل إلى التجارة من سوق ميلووكي الصغير: “في البداية كان الأمر بمثابة تحدي”. “لكنني أصبحت أحب المكان هنا. أحب المدينة. أحب ركوب القطار إلى الميدان. … لقد استمتعت حقًا بالتجربة هنا.”

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إنه سيكون “منفتحًا بالتأكيد” على العودة. حول فريق يانكيز ويليامز إلى رجل إعداد لأقرب ديفيد بيدنار، الذي وقع للموسم المقبل.

وقال ويليامز إن فرصة التقرب من الفريق ستكون “عاملاً” ولكنها مجرد عامل واحد من عوامل عديدة.

قال ويليامز عن أهمية الإغلاق: “لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن”. “أشعر أن الأمر يعتمد على السيناريو.”

<br />

ومن بين الوكلاء الأحرار الآخرين المتوقعين أميد روزاريو وبول بلاكبيرن ورايان ياربرو وأوستن سلاتر.