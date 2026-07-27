يقود مايلز جاريت وترينت مكدوفي موجة جديدة من القيادة المخضرمة لرامز

فاز الكباش بدوري كرة القدم الأمريكية خارج الموسم.

لقد تم تداولهم مقابل All-Pro Cornerback Trent McDuffie. وقع ركن الظهر جايلين واتسون. تم تداوله مع الحائز على جائزة NFL Defensive Player of the Year مرتين مايلز جاريت وقام بصياغة لاعب الوسط في امتيازهم المستقبلي في Ty Simpson.

وهذا لا يشمل حتى إعادة التوقيع على وكلائهم الأحرار.

لكن فريق رامز لم يقضوا فترة الإجازة فقط في جمع لاعبي البولينج، بل قاموا بتجميع قادة مخضرمين يمكنهم أيضًا المساعدة في تعليم الجيل القادم من اللاعبين الشباب.

شهد يوم الأحد اليوم الأول من المعسكر التدريبي لرامز في جامعة لويولا ماريماونت، وهي فرصة للفريق بأكمله للالتقاء وممارسة كرة القدم: 11 ضد 11، الأفضل في الهجوم يواجه الأفضل في الدفاع. وبعد ذلك اليوم الأول، تردد صدى موضوع واحد عبر الضجيج: يمتلك الكباش مجموعة من القادة المخضرمين في جميع جوانب اللعبة الثلاثة التي يمكن أن تساعد في تعليم اللاعبين الأصغر سنًا.

لنبدأ مع أبطال Super Bowl مرتين ماكدوفي وواتسون.

قال المنسق الدفاعي كريس شولا عن لاعبيه الركنيين الجدد: “إنهم محترفون حقيقيون”. “إنهم يجلبون منظورًا رائعًا إلى الغرفة. القيادة هي التأثير.”

لقد تم بالفعل الكشف عن الدليل على ذلك في مجال الممارسة بجامعة LMU.

أمطر الظهير الدفاعي الشاب ماكدوفي وواتسون بالأسئلة بين الجلسات. شارك المحاربون القدامى الأفكار بدلاً من الاحتفاظ بها بالقرب من صدورهم. تدفقت المحادثات بشكل طبيعي مثل نسيم المحيط الهادئ.

قال شولا: “يجمع الجميع بين معرفتهم ليصبحوا أفضل دفاع ممكن”.

كان من الممكن أن يدخل McDuffie، الذي قضى أربعة مواسم مع الزعماء، إلى المعسكر بحلقتي Super Bowl. وبدلاً من ذلك، ترك سيرته الذاتية عند الباب.

قال ماكدوفي بعد التدريب: “أنا لا أحاول تغيير الثقافة”. “إنها صفحة بيضاء. دعونا نأتي ونبني مع بعضنا البعض. لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك شخص واحد عليه أن يتحدث طوال الوقت. يجب أن يكون للجميع صوت.”

كانت هذه الفلسفة موجودة بالفعل داخل غرفة خلع الملابس في رامز حيث كان لديهم عدد قليل من القادة المخضرمين في الوسط وأفضل لاعب في العالم ماثيو ستافورد، وسلامة كوينتين ليك، والظهير نيت لاندمان، والركض الخلفي كيرين ويليامز، والنهاية الدفاعية كوبي تورنر، والمقامر إيثان إيفانز. جميع قادة الموسم الماضي واللاعبين الذين يدربون أطلقوا على الفريق اسم “الغراء” و”المدربين في الملعب”. يمكنك الآن إضافة McDuffie وWatson وGarrett إلى تلك القائمة.

قد يكون وصول غاريت هو الإضافة الأكبر على الإطلاق. يقوم Pro-Bowler سبع مرات وAll-Pro خمس مرات بتغيير الألعاب بمجرد وجوده. في الموسم الماضي مع براون، سجل غاريت الرقم القياسي لموسم واحد في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بـ 23 كيسًا، محطمًا الرقم السابق الذي كان يحمله مايكل ستراهان وتي جيه وات. الآن، يمكن أن يصبح تأثيره على زملائه بنفس قيمة اندفاعه في التمرير.

قال ماكدوفي من شركة جاريت: “عندما يكون هناك، يمكنك أن تشعر بوجوده”. “الجميع يتحدث عن هالة اللاعب، وهو بالتأكيد لديه واحدة. إنه عملاق. إنه وحش.”

منسق الفرق الخاصة لنيو رامز، بوبا فينترون، الذي درب غاريت في كليفلاند، يعرفه أفضل من أي شخص آخر.

وقال فينترون: “عندما أتيحت لي فرصة الحصول عليه، بدأ الناس يسألونني عن شخصيته ونوع شخصيته”. “بعد أن دربته على مدى السنوات الثلاث الماضية، أستطيع أن أقول لك إنه رجل عظيم، وزميل عظيم، ومجتهد بشكل لا يصدق، وهو مجرد رياضي غريب الأطوار. الجميع سيرى ذلك. إنه لاعب مميز ومميز.”

قام فينترون، الذي تم تعيينه في فترة الإجازة لتجديد وحدة فرق رامز الخاصة البائسة والتي تم تصنيفها من بين الأسوأ في الدوري الموسم الماضي، بإحضار اثنين من الفريق الخاص المخضرم في جو كاردونا وجرانت ستوارد للمساعدة في القيادة والمساءلة أمام تلك الوحدة.

قال فينترون من مصداقية كاردونا وستيوارد في اتحاد كرة القدم الأميركي: “إنهما اثنان من اللاعبين المفضلين لدي الذين دربتهم على الإطلاق”. “إنهم ليسوا مجرد لاعبي كرة قدم أذكياء. إنهم أشخاص أذكياء. أنا ممتن لأن ليز وشون تمكنا من إحضارهما إلى هنا.”

لم يضيف Snead وMcVay مجرد موهبة في هذا الموسم، بل أحاطا أحد أصغر الفرق في اتحاد كرة القدم الأميركي بالقادة المخضرمين والمعلمين وأعضاء طاقم التدريب.

إذا كان هذا الاستثمار يؤتي ثماره مع مباراة Super Bowl أخرى في ملعب SoFi في فبراير المقبل، فهذا يعني أنهم لم يجمعوا فقط أحد أكثر الفرق موهبة في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي. ربما قاموا بتجميع الأذكى.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية