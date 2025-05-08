يقود Sac Fly الحائز على لعبة JC Escarra Yankees إلى عودة الفوز

قد يكون أعلى هدير في الليل في ملعب يانكي ينتمي إلى نيكس.

لكن ديفين ويليامز و JC Escarra تنافسها من خلال الشوط العاشر للعبة التي كان على يانكيز أن يمتلكها.

بعد أن غادر وليامز القواعد المحملة في الجزء العلوي من العاشر ، قدمت إسكارا ذبيحة مرور في الجزء السفلي من الشوط لرفع يانكيز للفوز 4-3 على بادريس ليلة الأربعاء في برونكس.

في ما قد يكون أفضل فوز في سلسلة Yankees في هذا الموسم ، عادوا مرتين مع تشغيل المنزل من Cody Bellinger في المركز السابع (الذي انفصل عن عرض Dyle Lege’s Dease) و Trent Grisham لطرح ثنائية المدى في الثامن.

وليامز ، الذي فجر تقدمًا ثلاثية في الشوط الثامن لخسارة يوم الاثنين ، استرد نفسه في قمة العاشر من خلال عمل عالي الأسلاك.

في مواجهة الجزء العلوي من ترتيب Padres ، سار على الخليط وضرب الخليط لتحميل القواعد مع اثنين من الرافضة ، ولكن بعد ذلك ضرب Xander Bogaerts-لكمةه الثالثة من الشوط-على حساب كامل وصرخ وهو يسير من التل.

أوزوالدو كابريرا ، الذي فشل في الحصول على رصيف في الشوط السابع يوم الثلاثاء قبل أن يتحول إلى رالي 10 المدى ، وضعت رحلة ناجحة لتضحية لقيادة أسفل العاشر.

ثم ضربت إسكارا قرصة أوزوالد بيرازا وعملت على عدد 2-2 من إرميا استرادا قبل رفع كرة ذبابة إلى الحقل اليسرى كانت عميقة بما يكفي لتسجيل جاسون دومينغيز من القاعدة الثالثة.

بعد دقائق من انفجار بلنجر في المباراة في السابع ، أخذ فريق Padres الصدارة في الجزء العلوي من الثامن أمام حشد من 42،302. في مشهد غريب ، اندلع الحشد-الذين كانوا على ما يبدو يتبع مواجهة فاصلة Knicks-Celtics على هواتفهم-في هدير كبير عندما انتهت اللعبة ، تمامًا كما رفع جاكسون ميريل أغنية RBI إلى الملعب الأيسر لوضع Padres 2-1.

كان إيان هاميلتون قد شعر بالارتياح المقلي لبدء الثامن وأصدر زوجًا من المشي حول الخروج قبل أن يفسح المجال أمام لوك ويفر.

خرجت أغنية Merrill من Weaver ، كما حدث في ذبيحة Bogaerts التي جعلتها 3-1.

لكن غريشام سلم مرة أخرى في قاع الثامن.

بعد أن قاد كابريرا في نزهة على الأقدام ، ضرب جريشام بينش لجوربيت فيفاس وتغيير جاسون آدم جاسون آدم إلى الملعب الصحيح في منزله العاشر هذا الموسم الذي ربط المباراة 3-3.

لقد اعتاد يانكيز على رؤية ما لا يمكن أن يكون لا يمكن سهلا في ليالي ماكس فريد يبدأ هذا الموسم.

كانت المشكلة يوم الأربعاء أن الإبريق الذي كان يتبادله لا يمكن لمسه.

غيّر Bellinger أخيرًا ذلك في الشوط السابع ، حيث قام بتفكيك عرض Dease بدون ضرب مع لقطة منفردة مزدهرة على سطح السفينة الثاني في الحقل الأيمن.

كان لوقف بيلينجر 0-2 وألقى كرة سريعة 98 ميل في الساعة فوق منطقة الإضراب مباشرة التي انقض عليها الضارب اليساري.

في وقت لاحق ، غادرت شركة توقف اللعبة مع مدرب في منتصف الخفافيش ضد Domínguez.

لقد كانت نهاية حامضة في ليلة رائعة قام فيها بادريس بتجميع الثمانية وسرنا.

كان فريد ، الذي كان يغازل مع ضرب الشهر الماضي في خليج تامبا وتخلي عن ضربة واحدة ضد الأشعة في آخر بداية له ، كان جيدًا كثيرًا.

سمح اللاعب اليسرى بتشغيل واحد فقط عبر سبعة أدوار قوية لمواصلة امتدادًا مهيمنًا من الملعب ، حتى مع ارتفاع عصره قليلاً إلى 1.05 إلى ثماني مباريات.

سمح Fried بأول سباق له منذ 15 أبريل في الشوط الرابع عندما سحق Merrill كنسًا في فريق Yankees Bullpen لوضع Padres 1-0.

قطعت امتداد 27 ¹/₃ أدوار مستقيمة دون السماح بالركض المكتسبة.