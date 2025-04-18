يقول آرون رودجرز إن العلاقة مع المرأة الغامضة “خطيرة”

رياضة
يقول آرون رودجرز إن العلاقة مع المرأة الغامضة "خطيرة"

في يوم الخميس ، “قام آرون رودجرز” بتعيين كل شيء “حول موسمه ، بما في ذلك لمحة صغيرة في حياته الشخصية وعلاقة” خطيرة “.

كان ظهوره على “The Pat McAfee Show” أول مقابلة أجراها رودجرز منذ أن بدأت الوكالة الحرة في مارس ، والتي تغطي خروجه من الطائرات والفرق التي تحدث معها خلال فترة وجوده في السوق المفتوحة.

لكن قاعة المشاهير المستقبلية ناقشت حياته الشخصية لفترة وجيزة ، مع الإشارة السريعة إلى علاقته بامرأة غير معروفة.

“من القفزة ، أنا في مرحلة مختلفة من حياتي ، أبلغ من العمر 41 عامًا (و) في علاقة جدية. لديّ أشياء خارج المجال تتطلب انتباهي.”

ذكر رودجرز لأول مرة المرأة في ديسمبر / كانون الأول في عرض ESPN نفسه عندما كان يناقش هدايا عيد الميلاد التي اشتراها عبر الإنترنت.

خلال تلك الدردشة ، كشف أن لديه صديقة جديدة تدعى بريتاني “مع I.”

“كان هناك حزمة واحدة تركت لصديقتي بريتاني لم تظهر بعد” ، حاول رودجرز الانزلاق إلى المحادثة مرة أخرى في ديسمبر. “كنت أنتظر هذا لأظهر ، ظهر اليوم.”

ليس من الواضح ما إذا كانت “العلاقة الجادة” التي قالها رودجرز إنه كان في نفس بريتاني الذي ناقشه مرة أخرى في ديسمبر ، لكنه أخبر McAfee خلال تلك المقابلة أنها لم يكن لديها وسائل التواصل الاجتماعي وأن “معجب” بالمضيف الرياضي السابق والمضيف الحالي.

“إنه شعور جيد يا أولاد” ، أجاب رودجرز بعد أن قال مكافي إن QB كان “في الحب”.

قبل المرأة الغامضة ، كان رودجرز مرتبطًا بشكل رومانسي بمالوري إيدنز ، ابنة مالك باكز ويس إيدنز.

شملت علاقاته السابقة الممثلة التي يرجع تاريخها أوليفيا مون من 2014-17 والسائق السابق في ناشر دانيكا باتريك ، مع تنتهي هذا التشابك الرومانسي في صيف عام 2020 بعد عامين.

كانت رودجرز منخرطة في السابق للممثلة شايلين وودلي قبل الانقسام معها ، والتي تم تأكيدها في فبراير 2022.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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