يقول أليكس كورا إن espners اعتاد على بدء شائعات تجارية مزيفة MLB:

حصل أليكس كورا ، مدير Red Sox ، على بعض النصائح للاعبين في محاولة للتنقل في مطحنة شائعات MLB للتجارة ، بينما يبدو أنه ينتقد أيضًا موهبة الشبكة على تغطيتهم.

أثناء معالجة سؤال حول ما يخبره لاعبيه عن الوصول إلى الموعد النهائي – الذي يأتي يوم الخميس في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة – أوضح كورا أنه أخبر لاعبيه ، في الأساس ، عدم تصديق كل ما يسمعونه.

“لا تقرأ الكثير” ، قال كورا للصحفيين يوم الأحد حول ما يخبره فريقه.

“يمكنني أن أخبرهم قصصًا عن ESPN في الغرفة الخضراء ، وكيف صنع الناس – كما تعلمون ، تداول. وأستطيع أن أخبرهم أنه لا يصدق كل ما يقال ، هل تعلم؟

يقترب الموعد النهائي للتجارة في MLB وسرعان ما يكون التكهنات حول الصفقات المحتملة في ذروته حيث يحاول المشجعون ووسائل الإعلام فك رموز اللاعبين والفرق التي ستجعلها رش قبل الموعد النهائي.

قال مدير Red Sox إنه يفهم سبب كونه موضوعًا كبيرًا لأن “هذا ما يحكم العالم”.

“أنت تدخل في أي منصة اجتماعية ، وإذا كنت تبحث عن لعبة البيسبول ، فستكون خلاصتك مليئة بقصص البيسبول ، أليس كذلك؟ وهناك الكثير من الأشخاص المسؤولين للغاية مع تداولاتهم وشائعاتهم واتصالاتهم. آخرون ، لا. فقط.

طُلب من كورا توضيح تعليقاته وما إذا كان الأشخاص في ESPN ، حيث عمل مدير Red Sox كمحلل للبيسبول لمدة أربع سنوات ، قاموا بتشكيل شائعات تجارية مزيفة.

“لقد حصلت على قصص يا رجل. لا أريد أن أدفن الناس” ، أجاب كورا.

لعب كورا 14 مواسم في التخصصات ، بما في ذلك أجزاء من موسمين مع Mets ، وعمل كمحلل لتغطية البيسبول ESPN بعد أن انتهت أيام لعبه.

لقد غادر وسائل الإعلام ليصبح مدربًا على مقاعد البدلاء مع Astros في عام 2017 ، حيث بدأ صعوده من خلال صفوف تدريب البيسبول – فاز في بطولة العالم 2018 مع بوسطن.