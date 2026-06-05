يقول أندريس كانتور إن كأس العالم 2026 سيكون “من المستحيل تجاهله” في أمريكا

ذات مرة، كانت بطولة كأس العالم في أمريكا تبدو وكأنها بث أجنبي ينزف بشكل خافت من خلال التشويش. وكان على المشجعين البحث عنها. وكان عليهم أن يعرفوا عن ذلك.

وفي عام 1994، عندما استضافت الولايات المتحدة البطولة للمرة الأولى، كانت كرة القدم موجودة على مشارف الحديث الرياضي الأميركي.

لقد كان مختبئًا خلف اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) والدوري الأميركي للمحترفين (NBA) ودوري البيسبول الرئيسي (MLB) وكرة القدم الجامعية وأي شيء كان يفعله مايكل جوردان في ذلك الأسبوع. لم يكن هناك دوري كرة قدم رئيسي. جاءت بطولة كأس العالم إلى أمريكا وكأنها سيرك متنقل يصل إلى محطته التالية.

ولكن الآن، وفقا للمذيع الأسطوري أندريس كانتور، فإن بطولة كأس العالم 2026 ستكون أكثر من مجرد بدعة عابرة. سيكون لا مفر منه.

وقال كانتور لصحيفة “كاليفورنيا بوست” خلال مقابلة حصرية واسعة النطاق: “لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شخص في هذا البلد… لن يعرف أن كأس العالم تجري. هذا هو الجمال والفرق بين عام 1994 واليوم”.

ولا أحد يفهم تطور كرة القدم أفضل من كانتور. صوته لم يروي فقط صعود هذه الرياضة في الولايات المتحدة. لقد كانت الموسيقى التصويرية لها.

على مدى أربعة عقود، كانت أغنية كانتور الشهيرة “¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooool!” تردد صدى ذلك في غرف المعيشة والحانات والمطاعم والملاعب والأسر في جميع أنحاء أمريكا. لقد حولت مذيعًا باللغة الإسبانية إلى شخصية ثقافية رئيسية خلال كأس العالم عام 1994، عندما تجاوزت مكالماته Univision إلى البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والثقافة الشعبية نفسها في وقت متأخر من الليل.

يعتقد كانتور أن عام 2026 سوف يقزم عام 1994 من حيث الحجم والرؤية والامتداد الثقافي لأن القوة لم تعد تنتمي فقط إلى شبكات التلفزيون.

الآن أصبح المشجعون أنفسهم مذيعين.

وقال كانتور: “في عام 1994، كانت الشبكة التي عملت بها أو ABC”. “كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للناس من خلالها معرفة المزيد عن كأس العالم، بخلاف الصحف أو الراديو. في الوقت الحاضر، يقوم الجميع بتضخيم كل شيء. شاهد الحفلات، ومناطق المشجعين، ووسائل التواصل الاجتماعي، واللقطات، ومقاطع الفيديو الخاصة بالملاعب. وسيعمل المشجعون أنفسهم على تضخيم حقيقة أن كأس العالم تقام.”

قد لا يشاهد المراهق الذي يتصفح تطبيق TikTok في كانساس أبدًا مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة، ولكن في غضون ثوانٍ سيرى ركلة دراجة من كيليان مبابي، أو صدًا صارخًا من إميليانو مارتينيز، أو احتفالًا من كريستيان بوليسيتش يغمر هاتفه. أطفال اليوم لا يحتاجون إلى تعريف بالنجوم العالميين. إنهم يتابعونهم يوميًا بالفعل.

ويرى كانتور أن هذا هو الفارق الأكبر بين عام 1994 والآن.

في ذلك الوقت، كان المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة مجهولاً إلى حد كبير خارج دوائر كرة القدم المتشددة. تتكون معظم القائمة من لاعبين شبه محترفين تم تجميعهم في اللحظة الأخيرة.

واليوم، يلعب النجوم الأمريكيون مع عمالقة أوروبا. يرتدي الأطفال قمصان Pulisic بكل فخر. يشاهدون إيرلينج هالاند في نهاية كل أسبوع مع مانشستر سيتي. إنهم يعرفون ديكلان رايس من السنوات التي قضاها في أرسنال. إنهم يتبعون شائعات النقل بالطريقة التي اتبعت بها الأجيال السابقة نتائج البيسبول.

وقال كانتور: “في عام 1994، لم يكن هناك الكثير من النماذج التي يُحتذى بها”. “الآن يمكن للأطفال مشاهدة هؤلاء اللاعبين كل أسبوع. ونأمل، بحلول نهاية كأس العالم، أن يتمتعوا بشعبية مثل ليبرون جيمس.”

وربما الأهم من ذلك، هو أن هؤلاء الأطفال الذين يشاهدون مباريات كأس العالم يبقون مع كرة القدم طوال حياتهم.

يكبر معظم الأطفال وهم يلعبون AYSO ولكنهم يتخلون في نهاية المطاف عن رياضة البيسبول أو كرة القدم أو كرة السلة في المدرسة الثانوية. لقد ساعد نمو الدوري الأمريكي لكرة القدم على ترسيخ اللعبة محليًا، وأكملت عولمة الرياضة هذا التحول. الآن، يلعب أعظم اللاعبين في العالم كل أسبوع على أرضهم. ليونيل ميسي في ميامي. سون هيونج مين في لوس أنجلوس. جيمس رودريجيز في مينيسوتا.

يوجد في الولايات المتحدة الآن 30 ناديًا من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وأكاديميات مكتظة، وجيل نشأ مع الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا المتاحين بلمسة شاشة.

وقد رأى كانتور كل شيء. ولد في الأرجنتين، ونشأ في ثقافة كانت فيها كرة القدم تستهلك كل شيء، لكنها لم تكن متاحة على شاشة التلفزيون. لذلك نشأ وهو يستمع إلى الرياضة التي يحبها في الراديو. خلال فترات الاستراحة المدرسية، كان هو وزملاؤه يقومون بحشو الجرائد في الجوارب ويصنعون كرات كرة قدم مؤقتة.

وقال كانتور ضاحكاً: “كانت تلك نهائيات كأس العالم، صدقني”. “لقد كانت تلك الموسيقى في أذني لأنني نشأت وأنا أستمع إليها. لا أعرف ما إذا كانت قد أثرت فيّ أم لا، لكنها على الأقل ساعدتني على تجاوز ذلك.”

كان يحلم في الأصل بأن يصبح صحفيًا مطبوعًا والتحق بجامعة جنوب كاليفورنيا قبل أن يكتب لمجلة رياضية أرجنتينية بارزة El Gráfico في الثمانينيات – وهي مطبوعة أطلق عليها اسم Sports Illustrated في ذلك الوقت. وهناك أصبح صديقًا لممثله الأعلى، نجم المنتخب الأرجنتيني دييغو مارادونا.

انتقلت عائلة كانتور إلى جنوب كاليفورنيا، وكان لاعب خط وسط مهاجم في مدرسة سان مارينو الثانوية – حيث عمل كمحرر لصحيفة المدرسة. ذات مرة، بعد أن سجل الهدف الوحيد خلال إحدى مباريات البطولة، أسرع عبر الحرم الجامعي إلى مكتب التحرير حيث كتب عن نفسه على الآلة الكاتبة للصحيفة.

قال كانتور وهو يفكر في علاقته مع لاعب كرة القدم الأسطوري: “إن كوني قريبًا جدًا من دييغو على مر السنين جعلني أقدره أكثر من ذلك بكثير”. “في كأس العالم 1986، سجل أجمل هدف في تاريخ اللعبة في الفوز على إنجلترا”.

وبعد عام واحد، غيرت تجربة أداء مفاجئة من Univision حياته إلى الأبد. تم تعيينه في الأصل للقيام بالتعليق الملون، وطُلب منه التبديل إلى اللعب بلعبة للمباراة الثانية خلال يومه الأول في حجرة البث. وذلك عندما أطلق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بشكل غريزي نداء الهدف المطول الذي تعلمه جزئيًا من صوت الراديو الأرجنتيني الأسطوري خوسيه ماريا مونيوز.

يتذكر كانتور قائلاً: “وهكذا يحدث الهدف، وعلى الفور يبدأ مديري في النظر إلي”. “لقد لفتت مكالمتي انتباهه بالتأكيد. “لقد أعطاني الوظيفة على الفور، وأصبحت المذيع الوحيد للمسرحية في Univision من عام 1987 حتى عام 2000.”

وأصبح الباقي تاريخ البث الرياضي.

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انتقل كانتور من استدعاء المباريات على Univision ليصبح أحد الأصوات المميزة لعصر كأس العالم في أمريكا. أصبح نجمًا بعد تغطية كأس العالم 1994 وأصبح عاطفيًا عندما رفع ميسي والأرجنتين الكأس في قطر عام 2022.

وقال كانتور عن تلك اللحظة: “لقد انتظر الأرجنتينيون في غرفة الانتظار لمدة 36 عامًا حتى تفوز الأرجنتين باللقب مرة أخرى”. “لقد كانت مشاعر متقلبة، وكان علينا أن نعاني بشدة للفوز بها مرة أخرى. كنا سعداء للغاية من أجل ميسي، ومن أجل الأرجنتين، وفي 19 يوليو، عندما سأعلن المباراة النهائية، آمل أن أبكي مرة أخرى.”

يستعد كانتور، البالغ من العمر 63 عامًا، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي. لقد مرر الشعلة إلى ابنه نيكو، وهو مضيف كرة قدم على شبكة سي بي إس الرياضية.

الآن، يعتقد أن الرياضة التي قضى حياته كلها في الصراخ في وعي أمريكا هي في النهاية على وشك استهلاك البلاد بأكملها.

ويعتقد أن الولايات المتحدة لديها ما يلزم للوصول إلى الدور ربع النهائي والعقلية الصحيحة ربما للذهاب إلى أبعد من ذلك.

قال كانتور: “عليك أن تدخل بطولة كبرى معتقدًا أنك ستفوز بها”. “لا يمكنك تحديد هدف ربع النهائي فحسب. عليك أن تضع لنفسك أعلى هدف ممكن.”

إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يتنافس منتخبا كانتور في الدور ربع النهائي بين الأرجنتين والولايات المتحدة. وستكون المذيعة الشهيرة على اتصال، وسيراقب العالم، ونعلم من ستشجع أمريكا.