يقول البستانيون إن خيار الخيار يمكنه إبعاد السترات الصفراء عن فناء منزلك

قد تتفاجأ عندما تعلم أن إحدى الحيل الأقل مجهودًا التي يعدك بها بعض البستانيين للتعامل مع السترات الصفراء (نوع معين من الدبابير) هي الخيار. نعم، الخيار. يُقال إن وضع شرائح أو قشور الخيار الطازجة بشكل استراتيجي حول منطقة الجلوس في الهواء الطلق أو الفناء الخاص بك بشكل عام يساعد في إبعاد السترات الصفراء، وذلك بفضل رائحة الخيار المرة. وفقا للبعض، يحتوي الخيار على حموضة تكرهها هذه الحشرات الصغيرة المزعجة، على الرغم من أننا نحن البشر لا نكتشفها على الإطلاق.

وهذه النصيحة غير مثبتة علميا؛ بدلاً من ذلك، إنها نصيحة قديمة عن البستنة، من النوع الذي يتم التهامس به بين الجيران مثل الأسطورة الحضرية، لذلك ستجدها في المقالات وفي منتديات الإنترنت حيث يعد العديد من الأشخاص بنجاحها. يقترح بعض الأشخاص أيضًا وضع الخيار على ورق الألمنيوم لإحداث تفاعل كيميائي، على الرغم من أن هذا الجزء من النصيحة غير مؤكد إلى حد كبير أيضًا. لذلك، على الرغم من أن هذا ليس حلاً مضمونًا تمامًا، خاصة إذا كنت قد تدعو السترات الصفراء بطريق الخطأ إلى حديقتك مع بقايا الطعام، فمن المؤكد أنها تستحق المحاولة لجعل المساحة الخاصة بك أقل ملاءمة لهم.