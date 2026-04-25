يقول البستانيون إن خيار الخيار يمكنه إبعاد السترات الصفراء عن فناء منزلك

قد تتفاجأ عندما تعلم أن إحدى الحيل الأقل مجهودًا التي يعدك بها بعض البستانيين للتعامل مع السترات الصفراء (نوع معين من الدبابير) هي الخيار. نعم، الخيار. يُقال إن وضع شرائح أو قشور الخيار الطازجة بشكل استراتيجي حول منطقة الجلوس في الهواء الطلق أو الفناء الخاص بك بشكل عام يساعد في إبعاد السترات الصفراء، وذلك بفضل رائحة الخيار المرة. وفقا للبعض، يحتوي الخيار على حموضة تكرهها هذه الحشرات الصغيرة المزعجة، على الرغم من أننا نحن البشر لا نكتشفها على الإطلاق.
وهذه النصيحة غير مثبتة علميا؛ بدلاً من ذلك، إنها نصيحة قديمة عن البستنة، من النوع الذي يتم التهامس به بين الجيران مثل الأسطورة الحضرية، لذلك ستجدها في المقالات وفي منتديات الإنترنت حيث يعد العديد من الأشخاص بنجاحها. يقترح بعض الأشخاص أيضًا وضع الخيار على ورق الألمنيوم لإحداث تفاعل كيميائي، على الرغم من أن هذا الجزء من النصيحة غير مؤكد إلى حد كبير أيضًا. لذلك، على الرغم من أن هذا ليس حلاً مضمونًا تمامًا، خاصة إذا كنت قد تدعو السترات الصفراء بطريق الخطأ إلى حديقتك مع بقايا الطعام، فمن المؤكد أنها تستحق المحاولة لجعل المساحة الخاصة بك أقل ملاءمة لهم.
كيفية استخدام خدعة الخيار حتى تنجح بالفعل
إذا كنت ترغب في تجربة هذا العلاج المنزلي السهل، فهناك عدة طرق لجعله يستحق وقتك. أولاً، لن يؤدي نثر الخيار حول حديقتك في أماكن عشوائية إلى أي شيء على الإطلاق؛ تحتاج إلى وضعه بالقرب من المكان الذي ترى فيه السترات الصفراء تحوم بالفعل. تنجذب السترات الصفراء إلى مصادر الغذاء مثل المشروبات السكرية واللحوم والفواكه والقمامة، لذا فإن التركيز على المناطق التي يوجد بها أي من الحاضرين سيمنحك أفضل فرصة لرؤية أي تأثير. قد تجد أيضًا سترات صفراء بالقرب من حواف الطاولة إذا كان لديك منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق أو تتجمع حول أي أشجار مجوفة أو بالقرب من الشجيرات.
المزيد من التعديلات الصغيرة، مثل تغطية الأطعمة والمشروبات والتخلص من بقايا الطعام بسرعة، يمكن أن تساعد أيضًا في جعل تلك المساحات أقل جاذبية بشكل عام أثناء تناول الوجبات أو التجمعات في الهواء الطلق. وأخيرًا، من المفيد إبقاء التوقعات واقعية – فهذا ليس حلاً لغزو السترات الصفراء الكامل. ولكن بالنسبة للمظالم اليومية، وطالما أنك لم تكتشف عشًا أرضيًا للسترة الصفراء في مكان قريب، فهو خيار منخفض الجهد يقسم به بعض البستانيين. ومن يدري؟ يمكن أن ينقذ طهي عائلتك القادم من بعض الضيوف غير المدعوين.