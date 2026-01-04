يقول البستاني الرئيسي لدينا أن نتجنب دائمًا هذا الخطأ في سقي نبات الثعبان

يُطلق على نبات الثعبان (Sansevieria spp.) اسم Cheekily لسان الحماة وسيف القديس جورج، وهو نبات قليل الصيانة يزين عادةً الرفوف الداخلية أو النوافذ أو الحمامات. تضيف أوراقها المتنوعة على شكل سيف لمسة جميلة إلى الزوايا والزوايا الأكثر كآبة دون أن تتطلب الكثير من الجهد من مقدمي الرعاية. ولكن لضمان استمرارها في تحقيق أفضل نمو لها، نصحت تيفاني سيلفي، محررة الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، بأنه يجب عليك تجنب ارتكاب خطأ فادح في الري: الري العميق لنباتات الثعبان في الحمام. وقالت في مقابلة حصرية مع هاوس دايجست: “إن سقي النباتات العميقة في الحمام هو وضع النباتات المنزلية في الحوض واستخدام رأس الدش لتنظيف الأوراق ونقع التربة”. “بشكل عام، ستفعل ذلك حتى ينفد الماء من فتحات التصريف، مما يضمن تشبع التربة بالكامل.”
نحن نتفهم سبب رغبتك في تجربة ذلك. إن الاستحمام بالنباتات المنزلية الداخلية له فوائد متعددة. وقال سيلفي: “إنه يشبع التربة تمامًا بينما يزيل أي تراكم للأملاح من الأسمدة”. “هذا النوع من الري ينظف أيضًا الأوراق، مما يساعد النبات على إجراء عملية التمثيل الضوئي لأن الغبار والحطام الآخر يمكن أن يمنعهم من امتصاص الضوء الذي يحتاجونه.” في حين أن هذا يعمل بشكل رائع بالتأكيد على النباتات الاستوائية والنخيل والنباتات المنزلية ذات الأوراق الكبيرة، إلا أن هذه الفوائد لا تنطبق على نباتات الثعبان.
تجنب إعطاء نباتات الثعبان نقعًا عميقًا في الحمام
يمكن أن يسبب سقي نباتات الثعبان بعمق أثناء الاستحمام ضررًا أكثر من نفعه، وهناك عدة أسباب وراء ذلك. أوضحت تيفاني سيلفي في مقابلتها الحصرية مع House Digest: “الأولى هي القاعدة الأساسية لزراعة هذه النباتات العصارية: لا تفرط في الماء”. “تحتاج نباتات الثعبان إلى الجفاف بين فترات الري، وإذا كان لديك زارعًا لا يستنزف جيدًا بشكل استثنائي أو يحتوي على نوع خاطئ من مزيج التربة، فإن وجود وسط زراعة منقوع يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعفن الجذور.” إذا كنت تعتقد أنك قد تفرط في ري نبات الثعبان، فإليك نصائحنا حول عدد المرات التي يتم فيها ذلك.
من الغريب أنه إذا كنت قد وضعت نباتات الثعبان في أصيص في مزيج عصاري، فلن يكون الاستحمام بها ذا فائدة تذكر. عادةً ما يكون للصبار والخلطات النضرة قوام فضفاض ومسامي لضمان تصريف ممتاز. لذا، فإن رذاذ الماء سوف يرش كل التربة الرخوة ويحدث فوضى في الحمام. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الشكل الطبيعي لنباتات الثعبان يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مفسدًا. وقال سيلفي: “هناك مشكلة أخرى في هذه العملية فريدة إلى حد ما بالنسبة لنباتات الثعابين وهي أن أوراقها تنمو في دوامة تشكل كوبًا مركزيًا يحمل الماء”. “هذا يمكن أن يؤدي إلى أوراق فاسدة.” إلا إذا كنت تريد قتل نباتك المنزلي، أو على الأقل تحاول إنقاذ نبات الثعبان بأوراق طرية، توقف عن الاستحمام به.
متى تستفيد نباتات الثعبان من السقي العميق وطرق القيام بذلك
قد لا تتمتع نباتات الثعبان بالاستحمام لفترة طويلة، لكنها بالتأكيد يمكنها الاستفادة من جلسات الري العميق غير المتكررة للمساعدة في التخلص من رواسب الملح المتراكمة. وقالت تيفاني سيلفي خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest: “على الرغم من أن نباتات الثعبان لا تحتاج إلى الكثير من الأسمدة، إلا أنه لا يزال من المفيد تنظيف التربة لإزالة أي تراكم غير مرغوب فيه”. للحصول على حل سهل، قم بنقلها إلى العمود الفقري لمنزلك، المعروف أيضًا باسم المطبخ، بدلاً من حمامك. وأوضحت: “يمكنك وضع نباتك في حوض المطبخ واستخدام الصنبور لنقع التربة فقط”. “لهذه الطريقة، امسح الأوراق بقطعة قماش مبللة وتأكد من جفاف التربة قبل الري مرة أخرى.”
ولكن إذا كنت ترغب في القيام بذلك بالطريقة الصحيحة، فهي تنصح بالاستفادة من مياه الأمطار. وقال سيلفي: “إن أفضل طريقة لسقي نباتات الثعابين العميقة هي وضعها في الخارج عندما يكون الجو دافئًا أثناء هطول أمطار غزيرة”. “تفتقر مياه الأمطار إلى مواد كيميائية مثل الكلور، لذا فهي أفضل للنباتات بشكل عام. إن مزيج المطر المطهر يمكن أن يساعد حقًا في ازدهار نبات الثعبان.” والأفضل من ذلك، أن هذا سيساعد أيضًا على منع تعفن الجذور من الثبات، حيث أن الماء سوف يتبخر بحلول وقت إعادتها مرة أخرى. وينصح سيلفي بتركها تجف في منطقة مظللة، وليس تحت أشعة الشمس الكاملة، لمنع الحرارة الحارقة.