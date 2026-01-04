يقول البستاني الرئيسي لدينا أن نتجنب دائمًا هذا الخطأ في سقي نبات الثعبان

يُطلق على نبات الثعبان (Sansevieria spp.) اسم Cheekily لسان الحماة وسيف القديس جورج، وهو نبات قليل الصيانة يزين عادةً الرفوف الداخلية أو النوافذ أو الحمامات. تضيف أوراقها المتنوعة على شكل سيف لمسة جميلة إلى الزوايا والزوايا الأكثر كآبة دون أن تتطلب الكثير من الجهد من مقدمي الرعاية. ولكن لضمان استمرارها في تحقيق أفضل نمو لها، نصحت تيفاني سيلفي، محررة الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، بأنه يجب عليك تجنب ارتكاب خطأ فادح في الري: الري العميق لنباتات الثعبان في الحمام. وقالت في مقابلة حصرية مع هاوس دايجست: “إن سقي النباتات العميقة في الحمام هو وضع النباتات المنزلية في الحوض واستخدام رأس الدش لتنظيف الأوراق ونقع التربة”. “بشكل عام، ستفعل ذلك حتى ينفد الماء من فتحات التصريف، مما يضمن تشبع التربة بالكامل.”

نحن نتفهم سبب رغبتك في تجربة ذلك. إن الاستحمام بالنباتات المنزلية الداخلية له فوائد متعددة. وقال سيلفي: “إنه يشبع التربة تمامًا بينما يزيل أي تراكم للأملاح من الأسمدة”. “هذا النوع من الري ينظف أيضًا الأوراق، مما يساعد النبات على إجراء عملية التمثيل الضوئي لأن الغبار والحطام الآخر يمكن أن يمنعهم من امتصاص الضوء الذي يحتاجونه.” في حين أن هذا يعمل بشكل رائع بالتأكيد على النباتات الاستوائية والنخيل والنباتات المنزلية ذات الأوراق الكبيرة، إلا أن هذه الفوائد لا تنطبق على نباتات الثعبان.