يقول العلم أننا نتقدم في السن بشكل أسرع مرتين خلال حياتنا. هنا عندما يحدث ذلك

ينظر الكثير من الناس إلى قدوم عيد ميلادهم الخمسين بفزع، ويعتبرونه الخط الفاصل بين “البالغ” و”البالغ في منتصف العمر”. ربما يكون عمر الخمسين هو العام الذي تقرر فيه البدء في الاهتمام أكثر بلياقتك البدنية، مع العلم أنك تبدأ في فقدان العضلات بسرعة أكبر مع تقدمك في السن. عندما تعلم أن أحد الوالدين أو أحد أصدقائه يعاني من الخرف، قد ترغب أيضًا في إيلاء المزيد من الاهتمام لمهاراتك المعرفية عندما تبلغ الخمسين من العمر.

إن عيد الميلاد الخمسين ليس بالضرورة أن تبدأ في رؤية علامات الشيخوخة، كما أن عملية الشيخوخة ليست خطية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في Nature Aging. هناك عمران في حياتك قد تلاحظ فيهما تراجعًا أسرع في عملية الشيخوخة، أحدهما يحدث قبل أن تضع 50 شمعة على كعكة عيد ميلادك. يحدث التسارع الأول لعملية الشيخوخة حوالي سن 44 عامًا، والثاني يحدث حوالي سن 60 عامًا. خلال قمم الشيخوخة هذه، يجب أن تتوقع رؤية تغييرات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي لديك، والجلد، ووظيفة المناعة، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.