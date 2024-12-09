يقول العلم أننا نتقدم في السن بشكل أسرع مرتين خلال حياتنا. هنا عندما يحدث ذلك

ينظر الكثير من الناس إلى قدوم عيد ميلادهم الخمسين بفزع، ويعتبرونه الخط الفاصل بين “البالغ” و”البالغ في منتصف العمر”. ربما يكون عمر الخمسين هو العام الذي تقرر فيه البدء في الاهتمام أكثر بلياقتك البدنية، مع العلم أنك تبدأ في فقدان العضلات بسرعة أكبر مع تقدمك في السن. عندما تعلم أن أحد الوالدين أو أحد أصدقائه يعاني من الخرف، قد ترغب أيضًا في إيلاء المزيد من الاهتمام لمهاراتك المعرفية عندما تبلغ الخمسين من العمر.
إن عيد الميلاد الخمسين ليس بالضرورة أن تبدأ في رؤية علامات الشيخوخة، كما أن عملية الشيخوخة ليست خطية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في Nature Aging. هناك عمران في حياتك قد تلاحظ فيهما تراجعًا أسرع في عملية الشيخوخة، أحدهما يحدث قبل أن تضع 50 شمعة على كعكة عيد ميلادك. يحدث التسارع الأول لعملية الشيخوخة حوالي سن 44 عامًا، والثاني يحدث حوالي سن 60 عامًا. خلال قمم الشيخوخة هذه، يجب أن تتوقع رؤية تغييرات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي لديك، والجلد، ووظيفة المناعة، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
تغييرات محددة في سن 44 وعمر 60
إذا كنت تقرأ بشكل متكرر عن المشكلات الصحية، ستلاحظ أن العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان تبدأ في الظهور في سن الأربعين تقريبًا، ويزداد خطر إصابتك بها مع تقدمك في السن. بعض هذه التغيرات هرمونية، خاصة عند النساء. أخذت الدراسة عينات من الدم والبراز والجلد والفم والأنف من 108 أشخاص على مدى عدة سنوات، وتحليل التغيرات في الجينات والبروتينات والمستقلبات وميكروبيوم الأمعاء.
ووجد الباحثون أن “ذروات” الشيخوخة لدى الأشخاص في منتصف الأربعينيات وأوائل الستينيات من العمر تتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، مثل مشاكل تخثر الدم ونشاط الصفائح الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. تشيخ بشرتك أيضًا بسرعة أكبر خلال هذه الفترات حيث تفقد الكولاجين والإيلاستين. ستنخفض كتلة العضلات بسرعة أكبر عند هذه القمة الأولى في الأربعينيات من عمرك، وبسرعة أكبر عند سن الستين تقريبًا.
لا تتفاجأ كثيرًا إذا ارتفعت مستويات الكوليسترول لديك في الأربعينيات من عمرك. تشهد قدرتك على استقلاب الدهون انخفاضًا حادًا في هذا العمر وآخر في الستينيات من العمر. ويصبح جسمك أيضًا أقل كفاءة في استقلاب الكحول والكافيين. يجب أيضًا أن تكون أكثر يقظة بشأن صحتك في الأربعينيات من عمرك لأن جهازك المناعي يبدأ في الضعف. تشهد وظائف الكلى انخفاضًا في سن الستين تقريبًا.
الفحوصات الصحية في الأربعينيات والستينيات من عمرك
يمكن للفحوصات الصحية المنتظمة أن تحمي صحتك أثناء ذروة الشيخوخة. إذا كنت في الأربعينيات من عمرك، فمن الجيد إجراء فحص دم لاختبار نسبة السكر في الدم والكوليسترول. يعد التحقق من مرض السكري مهمًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع 2. يجب أن تبدأ النساء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية في أوائل الأربعينيات من عمرهن، ولكن النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي قد يبدأن فحوصاتهن في وقت مبكر. يجب على الرجال أن يسألوا طبيبهم عن فحوصات سرطان البروستاتا في سن 45 عامًا تقريبًا، أو قبل ذلك إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يجب على الرجال والنساء البدء بإجراء فحوصات سرطان القولون والمستقيم مثل تنظير القولون أو الاختبار المنزلي عند سن 45 عامًا.
عندما تكون في الستينيات من العمر، ستظل بحاجة إلى الحصول على نفس العروض التي أجريتها في الأربعينيات من العمر بالإضافة إلى عدد قليل من العروض الأخرى. يُنصح عادةً بإجراء اختبار كثافة العظام لفحص هشاشة العظام عندما يبلغ عمرك 65 عامًا. قد تبدأ في ملاحظة بعض التغييرات في سمعك مع تقدمك في العمر، لذلك يجب أن تقوم بفحص سمعك في الستينيات من عمرك إن لم يكن قبل ذلك. ونظرًا لأن وظائف الكلى تتراجع أيضًا عند سن 60 عامًا، فيمكن إجراء اختبار البول أو الدم لمعرفة ما إذا كانت الكليتان تعملان بشكل صحيح. يمكن لفحص العين السنوي التحقق من إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي، وستحتاج أيضًا إلى مواصلة الفحوصات السنوية لسرطان الجلد.