يقول العلم أن هذه هي أكثر الكربوهيدرات الصحية التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

تظهر بدعة نظام غذائي جديدة كل بضعة أشهر وتنتشر على TikTok حتى تحل محلها أخرى. ستدفعك العديد من هذه البدع إلى التخلص من شيء ما من نظامك الغذائي مع تفضيل فئة أخرى من الأطعمة. في هذه الأيام، تعتبر الكربوهيدرات “العدو” ويروج الناس للأطعمة الغنية بالدهون.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا داعي للتضحية بالكربوهيدرات على الإطلاق. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في Hypertension، من الأفضل الحفاظ على نسبة الكربوهيدرات إلى 50% إلى 55% من السعرات الحرارية اليومية، مع التأكد من أن تلك الكربوهيدرات هي مصادر صحية للكربوهيدرات بدلاً من الكربوهيدرات المكررة. أنت أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا لم تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات عالية الجودة أو تناولت الكثير من الكربوهيدرات المكررة أو المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وفقًا لمراجعة عام 2019 في تقارير التغذية الحالية. يمكن للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أن تخفض ضغط الدم مؤقتًا وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لكن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكر مضاف ترتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.

لماذا تُحدث جودة الكربوهيدرات فرقًا كبيرًا؟ تحتوي الكربوهيدرات عالية الجودة بشكل عام على المزيد من الألياف وسكر أقل. تساعد الألياف على دعم بكتيريا الأمعاء الصحية، التي تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعد في تقليل ضغط الدم. الكربوهيدرات عالية الجودة تكون أيضًا أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم. “الفرضية الحالية هي أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تخفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقلل مستويات الأنسولين واللبتين، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.“، قال اختصاصي التغذية المسجل أنجيل لوك لصحيفة هيلث دايجست.