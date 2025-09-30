يقول العلم إن هذا النظام الغذائي المحدد قد يكون مفتاح تقليل خطر الخرف الخاص بك

ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال عوامل الخطر الوراثية لتطوير الخرف. ومع ذلك ، تشير الأبحاث الناشئة إلى أنك قد تكون قادرًا على خفض تأثير المخاطر المتعلقة بالوراثة على الانخفاض المعرفي المرتبط بالعمر من خلال تبني خطة حمية محددة.

نظرت دراسة 2025 المنشورة في طب الطبيعة في تاريخ البيانات الصحية لأكثر من 5000 رجل وامرأة. على مدى حوالي ثلاثة عقود ، كان البالغون الذين اتبعوا نمط حياة غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط ​​أقل عرضة لتلقي تشخيص الخرف. عقدت هذه النتيجة بسرعة ، حتى بين المشاركين الذين حملوا علامة بيولوجية وراثية واحدة على الأقل للخرف.

تم تسليط الضوء على الآثار المعرفية لنظام غذائي البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل. قررت مراجعة 2022 في الحدود في التغذية أن تناول نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط ​​قد يؤخر ظهور الضعف المعرفي ، مما يشير إلى أن الوقاية من الخرف الطبيعي من خلال الطعام يمكن أن يكون لها نتائج إيجابية طويلة الأجل. في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية أن حوالي 57 مليون شخص يعيشون مع نوع من الخرف على مستوى العالم ، فإن هذه النتيجة هي بالتأكيد موضع ترحيب.