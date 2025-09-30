يقول العلم إن هذا النظام الغذائي المحدد قد يكون مفتاح تقليل خطر الخرف الخاص بك

ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال عوامل الخطر الوراثية لتطوير الخرف. ومع ذلك ، تشير الأبحاث الناشئة إلى أنك قد تكون قادرًا على خفض تأثير المخاطر المتعلقة بالوراثة على الانخفاض المعرفي المرتبط بالعمر من خلال تبني خطة حمية محددة.
نظرت دراسة 2025 المنشورة في طب الطبيعة في تاريخ البيانات الصحية لأكثر من 5000 رجل وامرأة. على مدى حوالي ثلاثة عقود ، كان البالغون الذين اتبعوا نمط حياة غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط أقل عرضة لتلقي تشخيص الخرف. عقدت هذه النتيجة بسرعة ، حتى بين المشاركين الذين حملوا علامة بيولوجية وراثية واحدة على الأقل للخرف.
تم تسليط الضوء على الآثار المعرفية لنظام غذائي البحر الأبيض المتوسط من قبل. قررت مراجعة 2022 في الحدود في التغذية أن تناول نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط قد يؤخر ظهور الضعف المعرفي ، مما يشير إلى أن الوقاية من الخرف الطبيعي من خلال الطعام يمكن أن يكون لها نتائج إيجابية طويلة الأجل. في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية أن حوالي 57 مليون شخص يعيشون مع نوع من الخرف على مستوى العالم ، فإن هذه النتيجة هي بالتأكيد موضع ترحيب.
الأطعمة في النظام الغذائي المتوسطية التي قد تساعد في حماية الدماغ
كما أوضح الدكتور ريتشارد إسحاق خبير مرض الزهايمر لشبكة سي إن إن ، فإن الدليل ينمو لصالح الأطعمة المتوسطية لدعم الإدراك ، مشيرًا إلى أن “الدراسات المستقبلية ستساعد في توضيح المدة التي يحتاج فيها الشخص إلى إحداث تغيير غذائي قبل رؤية تأثير على النتائج المعرفية”.
بشكل عام ، الأطعمة على غرار البحر الأبيض المتوسط طازجة أو معالجة الحد الأدنى (فكر في البذور والمكسرات والمنتجات). في دراسة 2025 ، لوحظت الفواكه والدهون غير المشبعة أحادية ، والمكسرات لكونها عصبية خاصة.
يمكن تناول اللحوم والدهون الحيوانية على نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط ، ولكن مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع فقط. ومع ذلك ، يتم تشجيع المأكولات البحرية المتكررة والاستهلاك الأسماك. تنتمي الدهون الصحية القائمة على النبات ، بما في ذلك زيت الزيتون وزيت الأفوكادو ، إلى هذا النوع من النظام الغذائي. ينحرف النظام الغذائي المتوسطية بعيدًا عن بعض الوجبات الغذائية الحديثة التي تتجنب الفواكه والخضروات ، مثل حمية الحيوانات آكلة اللحوم ، التي تركز بشكل أساسي على تناول المنتجات الحيوانية والمنتجات الثانوية فقط.
تحسين أكثر من مجرد صحة الدماغ
حتى قبل أن تبدأ في الحصول على ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ، كان للنظام الغذائي المتوسطية بالفعل تاريخ طويل من الارتباط مع فوائد صحية إيجابية أخرى بصرف النظر عن انخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأفراد.
وجدت مراجعة 2019 في أبحاث التداول وجود علاقة قوية بين استهلاك نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط وتقليل حدوث أمراض القلب. تسمى المراجعة التي تسمى اتباع النظام الغذائي المتوسطية ، وهو نهج “معيار ذهبي” لتحسين أداء القلب والأوعية الدموية.
بالإضافة إلى كونه جيدًا للعقل والقلب ، قد يستفيد النظام الغذائي المتوسطية أيضًا من محيط الخصر. فحصت مراجعة 2023 في علم الشيخوخة التجريبية البيانات من دراسات متعددة وخلصت إلى أن الأشخاص الذين التزموا إلى نظام غذائي البحر الأبيض المتوسط يميلون إلى خفض فرصتهم في الحصول على الوزن مع تقدمهم في العمر.
