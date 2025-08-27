يقول المصممون المحترفون لميزات المطبخ التي يجب أن تتفاخر

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
واحدة من أكثر المباريات المستخدمة في منزلك هي أيضًا واحدة من ميزات المطبخ التي يوصي المصمم بالتفاخر بها لأنها يمكن أن تتدفق حقًا وجعل بقية الغرفة البوب. يمنحك صنبور المطبخ الجديد فرصة مثالية لإضافة لمسة شخصية وبعض الذوق الوظيفي إلى الغرفة. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن الحوض الجودة والسرد الصنبور غالباً ما يبدو أغلى مما هو عليه ، إلا أن إنفاق شيء ما على شيء يستخدم يوميًا دائمًا فكرة جيدة.
أفضل جزء؟ بغض النظر عن نمط مطبخك ، هناك صنبور يتطابق (أو يتناقض) تمامًا مع ألوانك وتصميمك الحاليين. إليك شيء واحد يجب مراعاته قبل معالجة هذه الترقية: على الرغم من أنه من الجيد تمامًا استبدال صنبور فقط والحفاظ على الحوض الحالي ، إذا كنت على السياج حول واحد جديد ، فقد يكون من المفيد القيام بهما في نفس الوقت. أثناء تثبيت كلاً من حوض المطبخ والصنبور دون مساعدة من المحترف ، يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا من تذكر كيفية استبدال صنبور الحمام. سيتيح لك القيام بمبادلة كاملة في وقت واحد ضمان تطابق كل شيء والمساعدة في تبسيط العملية.
يقول المصممون إنه من الجيد الاستثمار في صنبور المطبخ عالي الجودة
يعد استبدال صنبورك ترقية ذكية لأنه شيء يمكنك القيام به بنفسك ، وبأسعار معقولة نسبيًا. لكن لا تخطئ في القيمة بسعر رخيص. لا يزال من المهم أن تنفق على صنبور عالي الجودة بالنظر إلى المبلغ الذي تستخدمه والمدة التي يجب أن تستمر فيها ، لذلك يوصى بضعف بضع مئات من الدولارات للحنفية وحدها. هذا ليس كمية صغيرة ، ولكن من حيث مشاريع المطبخ على نطاق واسع ، قد تنفق الكثير مقابل أقل.
بغض النظر عن ميزانيتك المقصودة ، تذكر إجراء بحثك. هناك الكثير من الخيارات هناك. لهذا السبب ، من المهم اختيار الميزات التي ستعمل حقًا من أجلك. يمكن أن تكون خيارات اليوم بلا اتصال أو ذكي أو حتى صوت. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من خيارات البخاخ التي يجب مراعاتها. يمكن التحكم في البعض الآخر باستخدام تطبيق ، أو تشمل مرشحًا مدمجًا في الماء ، أو يحتوي على مصابيح LED التي تغير اللون بناءً على درجة حرارة الماء-والتي ، يمكن أن يتم وضعها بالطبع بواسطة الصنبور. سوف تتيح لك شهادات العملاء معرفة ما إذا كان الناس لا يزالون يحبون اختيارهم. مع وجود العديد من الخيارات الموجودة هناك ، يمكن أن يكون الاعتماد على المراجعات الحقيقية لتحديد أفضل صنابير المطبخ لمنزلك هو الفرق بين التباهي الناجح أو Dud Dud.
الوظيفة لا تزال مفتاحًا ، بغض النظر عن مدى جودة تبدو القطعة الجديدة المطلوبة. بعد كل شيء ، سيتم استخدام صنبور المطبخ الجديد الخاص بك كثيرًا ، لذا تأكد من أنه يعمل لك ولعائلتك. يقول المصممون المحترفون أن شيئًا بسيطًا مثل أن يكون اليد اليمنى أو اليد اليسرى يمكن أن يغير أي نوع من الصنبور هو الخيار الأفضل لك.
إليك ما يجب أن تكلفه صنبور رائع
كما هو الحال مع أي تركيبات منزلية ، هناك نطاق سعر واسع فيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكنك (ومقدار ما يجب أن تنفقه). هناك الكثير من الخيارات. على Amazon وحدها ، هناك مرشحات بحث عن عدد من الثقوب والمرشحات والتشطيب المطلوب ونوع البخاخ والمزيد. ولكن فيما يلي اختيارات محبوبان في الغالب يبدو أنهما يوفران قيمة جيدة للمستهلكين.
يوجد صنبور مطبخ النيكل الذي تم تفريغه في Delta Boyd مع Prow Down Prayer على قائمة صنابير المطبخ الأكثر مبيعًا في Amazon ويتم تصنيفها بشكل أفضل قليلاً (4.6 من 5) من الخيارات الأخرى في نطاقها السعري. بالإضافة إلى ذلك ، بسعر 194 دولارًا ، فإنه يزيد عن 40 ٪ من سعر قائمته في الوقت الحالي. يختار الأشخاص هذا الصنبور لإعدادات الرش المتعددة والتشطيب الأنيق ، ولاحظ أنه يبدو أنه مصنوع من مواد متينة عالية الجودة. خيار آخر يوفر قيمة ، حتى مع وجود أكثر من 400 دولار ، هو صنبور Moen Align Aleign Resist Resist Sink مع مقبض أنيق وتصميم فريد من نوعه. من خلال تصنيف Amazon 4.5 نجوم ، فإن هذا النموذج محبوب لمدى خرطومه وتكنولوجيا الخالية من اليدين ، على الرغم من أن بعض المراجعات تقول أنها تقتصر عندما يتعلق الأمر بالطاقة التي تدفق المياه. على الجانب الآخر ، هناك العديد من الحنفيات في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في Amazon بسعر أقل من 100 دولار.
ولكن إذا كنت ترغب في إنفاق المزيد ، يمكنك ذلك. هناك الكثير من المباريات بسعر 1500 دولار أو أكثر. بغض النظر عن ميزانيتك ، فإن المفتاح هو العثور على لاعبا اساسيا هو مزيج من الجودة والذوق الشخصي. يمكن أن يكون القرار الذي يكمل المطبخ.