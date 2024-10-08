يقول بوب كوستاس إن عرض CNN الترويجي “يضعني في موقف صعب” على الميكروفون الساخن

يبدو أن المذيع بوب كوستاس قد وقع في ميكروفون ساخن يُظهر بعض التحفظ بشأن الاضطرار إلى قراءة إعلان لشبكة CNN أثناء بث TBS للعبة 2 بين يانكيز ورويالز ليلة الاثنين.

مع استعداد Angel Zerpa ، مخلص العائلة المالكة ، لرمي الملعب ، بدا أن كوستاس قد تم تنبيهه إلى أن لديه قراءة ترويجية قادمة لشبكة CNN ، والتي يبدو أنها تشير إلى وضعها في “مكان صعب”.

لماذا لم يكن ذلك واضحًا تمامًا.

“إعلان ترويجي لقناة سي إن إن؟” يسأل كوستاس، ويبدو أنه غير مدرك أنه يمكن سماع صوته على الهواء.

وقال بعد أن كسر صمتا قصيرا “هذا يضعني في موقف صعب”.

كيف حدثت هذه اللحظة كان غير واضح بعض الشيء.

كجزء من إعداد البث، يتمتع المذيعون بالقدرة على التحدث إلى المنتجين مرة أخرى في شاحنة الإنتاج من خلال زر التحدث الذي يمنعهم من سماعهم على الهواء، ومن غير المعروف ما إذا كان كوستاس قد اعتقد أنه ضغط على الزر وكان يقول ذلك لهم. منتج.

كان لدى كوستاس علاقة مع CNN منذ انضمامه إلى الشبكة الإخبارية كمساهم في عام 2020.

فكرة أن TBS كانت تبث عرضًا ترويجيًا لـ CNN لم تكن أيضًا خارجة عن المألوف نظرًا لأن شركة Warner Bros. Discovery تمتلك كلاً من TBS و CNN.

كان كوستاس يطلق على سلسلة الدوري الأمريكي بين يانكيز ورويالز، لكنه واجه الكثير من الانتقادات من مشجعي لعبة البيسبول بسبب الطريقة التي يطلق بها على الألعاب.

طالب المشجعون بإزالته من عمليات البث خلال المباراة الأولى بسبب دعوته النائمة للعبة واستمرت انتقادات المشجعين على X ليلة الاثنين للمباراة الثانية.

من المؤكد أن المذيع الذي كان يحظى بالاحترام في السابق سيجذب المزيد من الاهتمام من خلال لحظة الميكروفون الساخنة الغريبة خلال مباراة يوم الاثنين.