يقول بوكا ناكوا إن متهم العض كان مخمورا أثناء الحادث المزعوم

قدم بوكا ناكوا إجابة يوم الثلاثاء على الدعوى القضائية التي زعمت أنه عض امرأة ليلة رأس السنة الجديدة، وفي الدعوى الجديدة للمحكمة، قدم نجم رامز بعض الادعاءات المفاجئة ضد متهمته، ماديسون أتيابى.

كتب محامو Nacua – في الملف القانوني الذي حصلت عليه The California Post – أن “تسمم أتابي و/أو سلوكها العدواني و/أو تصعيدها، كان عاملاً جوهريًا في التسبب في الإصابات المزعومة” التي تعرضت لها عندما غرس جهاز الاستقبال الواسع في اتحاد كرة القدم الأميركي أسنانه في كتفها خلال ليلة 31 ديسمبر 2025 في لوس أنجلوس.

وأضاف المحامون: “يجب تقليل أي استرداد وفقًا لذلك”.

يتضمن ملف Nacua ما مجموعه 18 دفاعًا، بما في ذلك دفاع إضافي يزعم أيضًا أن استهلاك Atiabi للكحول لعب دورًا في هذه المسألة.

وكتب محامو ناكوا: “كان المدعي تحت تأثير الكحول و/أو مواد أخرى، مما أضعف الحكم وساهم في الحادث المزعوم والأضرار”.

وقال محامي أتيابى، جوزيف كار، لصحيفة كاليفورنيا بوست يوم الثلاثاء إنه ليس لديه “تعليقات معينة” فيما يتعلق بإجابة ناكوا، على الرغم من أنه قال: “هذا غير صحيح ما ساهم به موكلي.

“لا تنطبق هذه الدفاعات على الأضرار المتعمدة أو على العنف الجنسي، كما سنتعلم خلال مقاضاة هذه القضية.”

رفعت أتابي دعوى قضائية ضد ناكوا في 25 مارس بتهمة العنف الجنسي والاعتداء والضرب والإهمال، زاعمة أنه أرهبها أثناء تواجدهما مع أصدقاء مشتركين.

ادعت أثناء العشاء أنه أساء إليها بقوله: “اللعنة على جميع اليهود”. ثم قالت إنه عندما كانا في شاحنة صغيرة في طريقهما إلى موقعهما التالي، “عضها بالقوة” في كتفها الأيسر، وترك بصمة دائرية لأسنانه على جسدها وأصابها وألحق بها الأذى.

واعترف محامي ناكوا، ليفي مكاثرن، بأن موكله قام بعض أتيابى، لكنه قال إن ذلك كان نتيجة “تلاعب” متبادل. أما بالنسبة للتصريحات المعادية للسامية المزعومة، فقد نفى ماكاثرن بشدة أن يكون ناكوا قد تمتم بها.

دخل ناكوا إلى مركز إعادة التأهيل في أعقاب الحادث في محاولة “لتحسين سلوكه العام في كل جانب من جوانب حياته التي يمكنه القيام بها”، وفقًا لماكثرن.

عاد المتلقي منذ ذلك الحين إلى فريق رامز في التدريبات خارج الموسم، والتي بدأت يوم الاثنين. وقد تم رصده أيضًا في المباراة الفاصلة بين Lakers vs. Rockets في Crypto.com Arena مساء الثلاثاء.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية