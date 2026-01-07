يقول ترافيس كيلسي إن الرؤساء “يعرفون موقفي” مع احتمال التقاعد الذي يلوح في الأفق

قال ترافيس كيلسي إنه والرؤساء على نفس الصفحة بشأن مستقبله “على الأقل في الوقت الحالي”.

خلال أحدث حلقة من بودكاست “New Heights” يوم الأربعاء، أوضح بطل Super Bowl ثلاث مرات أنه تحدث مع الفريق حول مستقبله في اللعب – وكشف عن خططه خارج الموسم بينما يفكر في التقاعد بعد إقصاء مدينة كانساس سيتي من السباق الفاصل.

وقال كيلسي البالغ من العمر 36 عاماً: “لقد تحدثت مع عدد قليل من الأشخاص في المنشأة بالفعل، كما تعلمون، وهم يعقدون اجتماعات الخروج وهم يعرفون موقفي الآن على الأقل”.

“لا يزال هناك الكثير من الحب للعبة ولا أعتقد أنني سأخسر ذلك أبدًا. لا أعرف. إنه أمر صعب التنقل، لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه إذا تمكن جسدي من التعافي والراحة ويمكنني أن أشعر بالرضا لأنني أستطيع الذهاب إلى هناك وإعطائها جولة أخرى، أعتقد أنني سأفعل ذلك بنبض القلب. لذلك أعتقد الآن أن الأمر مجرد العثور على هذه الإجابة … عندما يستقر كل شيء.”

على الرغم من أنه يشعر بالحرج لخروجه من السباق الفاصل بعد انتهاء كانساس سيتي بنتيجة 6-11، إلا أن كيلسي أوضح أنه سيقضي بعض الوقت في أن يكون “إنسانيًا” مع أصدقائه وعائلته.

“لقد رفعت قدمي وأصبحت مجرد إنسان لأنني كنت أضع جسدي في حالة حب من أجل حبها. أنا أستمتع بلعب كرة القدم والجانب البدني منها. هناك شيء يتعلق بالشعور بالتآكل والتمزق في موسم كرة القدم … مجرد أن أكون إنسانًا عاديًا لبضعة أسابيع ربما شهرًا أو نحو ذلك وأحاول معرفة ما سأفعله بعد ذلك فيما يتعلق بمستقبلي في كرة القدم.

يقال إن كيلسي وخطيبته تايلور سويفت – التي أعلنت خطوبتهما في أغسطس بعد عامين معًا – من المقرر أن يعقدا قرانهما في وقت ما هذا الصيف.

طلب منه شقيقه الأكبر جيسون كيلسي – الذي تقاعد في مارس 2024 بعد 13 موسمًا ولقب سوبر بول مع النسور – مشاركة البيان الختامي.

قال ترافيس: “لقد كان موسمًا صعبًا”. “من الواضح أن الأمر انتهى بشكل أسوأ لأن رجلي 1-5 (لاعب الوسط باتريك ماهومز) سقط (مع تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم في خسارة أمام الشاحن في الأسبوع 15).

“لقد أنهينا الموسم مع الكثير من اللاعبين… إنها طريقة صعبة للخروج، خاصة مع مقدار النجاح والمعايير التي تحملها لنفسك وفريقك. تحاول أن تنظر إلى الوراء وتتعلم منها وتحاول معرفة أين حدث الخطأ أو كيف كان من الممكن أن تكون أفضل.

“إنه مجرد شعور وطريقة لمحاولة التنقل في أحد الأشياء التي تحب القيام بها أكثر من غيرها، وهي لعب كرة القدم. أنا أقدر كل من كان هناك وبذل كل ما في وسعه … لقد جعل الأمر جيدًا قدر الإمكان في الأسبوع الماضي ونهاية الموسم.”

وأضاف كيلسي أنه يشعر بالحرج لعدم خوض التصفيات للمرة الأولى منذ 2014.

وقال: “إنه شعور محرج نوعًا ما ولكنك تستمر في المضي قدمًا. لكنني ما زلت معجبًا باللعبة وأحب اللعبة، لذا سأتابع التصفيات”.

“كن بالقرب من الأصدقاء والعائلة في شهر يناير بدلاً من معرفة كيفية الفوز في التصفيات.”

من المحتمل أن يكون كيلسي قد لعب مباراته الأخيرة في خسارة الطريق أمام رايدرز في 4 يناير.