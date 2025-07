يقول ترافيس كيلس إن استضافة “SNL” كان صعبًا لأنه لا يستطيع “قراءة ذلك جيدًا”

لهذا السبب لا يمكننا الحصول على أشياء لطيفة.

اعترف ترافيس كيلس بأن استضافة “سبت نايت لايف!” لم يكن إنجازًا صغيرًا لأنه من المسلم به أنه “لا يستطيع قراءة ذلك جيدًا”.

وقالت The Kansas City Chiefs Strids ، 35 ، في البودكاست “Bussin With the Boys” يوم الثلاثاء: “كانت الجدول قراءة أصعب جزء من F -king”.

يتم قراءة جدول “SNL” عندما يجتمع الكتاب والمضيفون للقراءة من خلال الرسومات المحتملة لحلقة قادمة من عرض الكوميديا ​​في وقت متأخر من الليل.

ادعى بطل Super Bowl 3 مرات أنه أحب أن يكون “أفكارًا” من قبل الكتاب ، لكنه شعر بقدر كبير من الضغط حتى لا يفسد قبل أن تبدأ الكاميرات في 30 صخرة.

قال كيلس: “شعرت أنني كنت أحاول فقط أن أتجاوز القراءة بدلاً من تصرفها فعليًا وإعطائها صوتًا وإعطائها شخصية وأشياء من هذا القبيل”. “مثل ، لقد ركزت للتو ،” لا تتخطى هذا الخط “.

مازح كيلس أن نصوص القراءة الباردة خلال الطاولة كانت “نوعًا من الوضع” الذي تم القضاء عليه “ووصف نفسه بأنه” أكثر من رجل صوتي “.

قدم نجم اتحاد كرة القدم الأميركي أول ظهور له في العرض في مارس 2023.

بعد أشهر ، ظهر مفاجأة حجاب في مسرحية عرضية خلال العرض الأول للموسم 49 في أكتوبر 2023 ، واماحز عن هوس اتحاد كرة القدم الأميركي معه ومع صديقته تايلور سويفت.

في ذلك الوقت ، كانت علاقته مع الفائز بجرامي 14 مرة جديدة للغاية.

لم يخطط كيلس لكونه جزءًا من العرض في تلك الليلة ، لكن الكتاب تمكنوا من الضغط عليه في الرسم في اللحظة الأخيرة عندما ظهر هو ومغني “الفضاء الفارغ” وراء الكواليس.

“لقد حضرنا إلى” SNL “التي تتمتع بفكرة دعم Ice Spice ، وهي هي وتايلور صديقان حميمان” ، شارك كيلس على “New Heights” بعد أيام. “كنت أرغب دائمًا في مقابلة بيت ديفيدسون ، وكان من محبيه لأنه كان بالفعل في” SNL “.

وأضاف الرياضي أنه لم “يتذكر” ما قاله لأنه “يتفوق على الإثارة.

تفتخر Kelce بالفعل بالعديد من الاعتمادات التلفزيونية ، بما في ذلك المسلسل التلفزيوني 2024 “Grotesquerie”. سوف يصنع حجابًا في فيلم “Happy Gilmore 2” الذي كان متوقعًا للغاية لآدم ساندلر.

من المقرر أن يتم إصدار الكوميديا ​​على Netflix في 25 يوليو.