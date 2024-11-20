يقول تومي فيوري إن مباراة العودة لجيك بول “حتمية”.

إنها مسألة متى – وليس إذا – سيعود جيك بول وتومي فيوري إلى الحلبة لمباراة العودة.

قال فيوري، الشقيق الأصغر لبطل الوزن الثقيل السابق تايسون فيوري، لشبكة ESPN يوم الثلاثاء إن معركة أخرى بينه وبين بول “حتمية”.

في فبراير 2023، تسبب فيوري في خسارة بول الوحيدة في مسيرته التي استمرت 12 نزالًا في الملاكمة.

قال فيوري عندما سُئل عما إذا كان سيقاتل مستخدم YouTube الذي تحول إلى ملاكم مرة أخرى: “في ضربات القلب، نعم”. “أعني في نهاية المطاف، أعتقد أنني وهو، نحن في وضع حجري. لقد تعرض لهزيمة واحدة فقط وهي من نصيبي، لذا فمن المحتم أن نعود إلى الحلبة.

“أعلم أنني سأكون مقاتلًا متطورًا ومعه (المعارك) التي يخوضها وما يفعله، لست متأكدًا مما إذا كان سيتحسن كثيرًا”.

انتقل بول إلى 11-1 في مسيرته الاحترافية مساء الجمعة بعد فوزه على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار إجماعي.

بدأت الثرثرة حول خصمه المحتمل التالي مباشرة بعد القتال، حيث كان بول نفسه يطفو نجم UFC كونور ماكجريجور، وبطل الوزن المتوسط ​​الفائق شاول “كانيلو” ألفاريز، وبطل رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف جيرفونتا “تانك” ديفيس كمنافسين محتملين.

ومن المقرر أن يواجه فيوري البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يبلغ سجله 10-0، مقاتل UFC دارين تيل في 18 يناير.

ستكون هذه معركته الأولى منذ أكتوبر 2023، عندما تغلب على YouTuber KSI.

قال فيوري لـ ESPN: “لقد كنت في معسكر تدريبي منذ أغسطس لأنه من الواضح أنني أمضيت بعض الوقت خارجًا، لذلك كنت أستخدم وقتي بحكمة”. “لقد كنت في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في اليوم وقمت بالفعل بتركيب آلة. لن أسميها جسدًا، بل آلة، خصوصًا ما كان والدي يضعنا فيه.

“لذلك نعم، نحن على استعداد للذهاب.”