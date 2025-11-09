يقول توني رومو إن الوطنيين هم “DTF” في مقطع صوتي غريب آخر

ربما لم يكن هذا هو الاختصار الذي كان لديك على لوحة البث الإذاعي هذا الأسبوع.

أثناء استدعاء مباراة الأحد بين باتريوتس وباكانيرز لشبكة سي بي إس، ألقى توني رومو عبارة غريبة عندما وصف فريق نيو إنجلاند الذي يقوده مايك فرابيل بنتيجة 8-2.

وقال رومو لشريك البث جيم نانتز: “هذا الفريق هو DTF، جيم”. “التفاصيل والمتانة والانتهاء.”

أجاب نانتز: “هذا قريب جدًا مما يخبرهم به فرابيل أيضًا”، مضيفًا أنه يعتقد أن الحرف “T” مخصص لـ “التقنية”.

تمامًا مثل المقطع الصوتي الغريب الذي صدر الأسبوع الماضي، انتشر تعليق رومو للأسبوع العاشر بشكل طبيعي.

“قال توني رومو للتو إن باتريوتس هم DTF… أعتقد أنه لم ير جيرسي شور؟” كتب ألبرت برير، أحد المطلعين على اتحاد كرة القدم الأميركي، على X.

“حسنًا، من أخبر توني رومو أن هذا ما يعنيه” dtf “، نشرت ميغان أوتوليني من WEEI.

ظهر هذا الاختصار الشهير في المسلسل الواقعي “Jersey Shore” الذي تبثه قناة MTV عندما تحدث أعضاء فريق العمل عن موعدهم الجنسي.

أنهى باتريوتس فترة ما بعد الظهر في تامبا بفوز 28-23 على فريق القراصنة بعد الوداع.

<br />

قام فرابيل بتصحيح السفينة في نيو إنجلاند بعد حملة كارثية 4-13 تحت قيادة جيرود مايو الموسم الماضي.

تم اختيار لاعب خط وسط باتريوتس السابق وبطل Super Bowl ثلاث مرات كخليفة لمايو في يناير.

أما بالنسبة لرومو – الذي تهيمن تعليقاته على الهواء في كثير من الأحيان على عناوين الأخبار – فقد أثار ضجة كبيرة يوم الأحد الماضي بعد أن ظهر وهو يتذمر أثناء بث فوز بيلز النهائي على تشيفز.

انضم رومو إلى CBS Sports في عام 2017 بصفته محلل ألعاب NFL الرئيسي للشبكة بعد 14 عامًا من لعب قورتربك لفريق Cowboys.