يقول جاستن فيلدز إنه لا يعرف ما إذا كان سيبدأ ضد براون

قال جاستن فيلدز يوم الأربعاء إنه لا يعرف ما إذا كان سيكون لاعب الوسط الأساسي لفريق جيتس يوم الأحد عندما يواجهون براون.

قال فيلدز: “سنرى”.

قال مدرب جيتس آرون جلين يوم الاثنين إنه لن يعلن ما إذا كان فيلدز أو تيرود تايلور سيبدأان هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبدأ فيلدز بعد أن لعب مباراة قوية قبل أسبوع الوداع ضد فريق البنغالز.

ذهبت الحقول إلى 21 من 32 لمسافة 244 ياردة وهبوط واحد في أول فوز للطائرات هذا الموسم.

من المفترض أن فيلدز وتايلور يعرفان بالفعل من هو لاعب الوسط الأساسي ولكن جلين يلعب لعبة عباءة وخنجر مع براون.

قال فيلدز إنه يعتقد أن الطائرات يمكنها البناء على أدائها في الأسبوع الثامن في سينسيناتي.

قال فيلدز: “أعتقد أننا قمنا بالبناء على كل شيء منذ الأسبوع الأول”. “لدينا الكثير من المباريات التي كانت تعتمد على نتيجة واحدة، وصادف أننا على الجانب الآخر من لعبة النتيجة الواحدة هذه المرة. نعلم أن المباريات ستكون هكذا أسبوعًا بعد أسبوع. أعتقد أن أهم شيء هو البناء على هذا الفوز والاستفادة من هذا الزخم هذا الأسبوع.”

كان تايلور مشاركًا كاملاً في التدريبات يوم الأربعاء، لذا لا يبدو أن إصابة ركبته كانت عاملاً مؤثرًا هذا الأسبوع. كاد فريق Jets أن يضع فيلدز على مقاعد البدلاء لتايلور قبل مباراة Bengals لكنه لم يكن يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للعب.

<br />

التقى فريق Jets DT Quinnen Williams السابق مع وسائل الإعلام في دالاس يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من تداوله مع فريق Cowboys. سُئل عن إحباطه من كل الخسارة التي تعرض لها مع الطائرات وما إذا كان يريد الخروج.

قال ويليامز: “لقد عرفوا أنني محبط”. “أعتقد أن العالم كان يعلم أنني كنت محبطًا لوجودي هناك لفترة طويلة وما زلت أخسر. كما قلت، أي منافس ألترا، أي رجل، أي شخص لعب هذه اللعبة من أجل الفوز، سوف يشعر بالإحباط بغض النظر عما إذا فزت بـ 100 مباراة وخسرت تلك المباراة. أو عندما كنت في باما وفازت 16-1 وخسرت البطولة الوطنية، كنت محبطًا. لذا، لكن العلاقة نفسها لم تنحني أبدًا، ولم تنقطع أبدًا.”

كان WR Garrett Wilson (الركبة) مشاركًا محدودًا في التدريب لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في لندن في 12 أكتوبر. … كان LB Kiko Mauigoa (ارتجاج في المخ) محدودًا أيضًا. … اللاعبون الأربعة الذين استحوذت عليهم Jets في الصفقات تدربوا جميعًا يوم الأربعاء – WR Adonai Mitchell و WR John Metchie III و DT Mazi Smith و CB Ja’Sir Taylor. … قامت الطائرات بتوقيع السلامة Dean Clark على القائمة النشطة ووضعت S Andre Cisco في الاحتياط المصاب. لقد وقعوا أيضًا على S Jarius Monroe في فريق التدريب.