يقول دون ماتينجلي إنه يرغب في إدارة فيليز بعد هذا الموسم

سينسيناتي – أعرب دون ماتينجلي عن رغبته في العودة كمدير لفريق فيلادلفيا فيليز الموسم المقبل إذا اتصل به المكتب الأمامي.

قال ماتينجلي خلال مقابلة مع ESPN قبل الخسارة 11-5 أمام سينسيناتي ريدز مساء الأربعاء: “أوه، سأفعل ذلك”. “لقد ألزمت نفسي بالبقاء لمدة عامين مع فيليز عندما جئت. لذلك مهما كان (رئيس عمليات البيسبول) ديف (دومبروفسكي) يريد أن يفعله في هذا الصدد.

“لكن نعم، أعتقد أنني أرغب في القيام بذلك.”

انضم ماتينجلي إلى فريق فيليز في يناير كمدرب على مقاعد البدلاء بعد ثلاثة مواسم في نفس الدور مع تورونتو. تم ترقيته إلى مدير مؤقت في 28 أبريل بعد طرد روب طومسون.

كان عمر فيلادلفيا 9-19 هذا الموسم تحت قيادة طومسون، لكنه تقدم 43-22 تحت قيادة ماتينجلي – وهو ثاني أفضل علامة في البطولات الكبرى منذ توليه المسؤولية.

كان فريق فيليز على بعد 10 مباريات ¹/₂ خلف أتلانتا في NL East في 22 مايو، لكنهم متأخرون بثلاثة فقط عن Braves بالإضافة إلى تعادلهم مع ميامي في المركز الثاني للبطاقات البرية في NL.

بريستون ماتينجلي – أحد أبناء دون ماتينجلي الأربعة – هو المدير العام لشركة فيليز. يُعتقد أنه أول ثنائي مدير للأب والابن وجنرال موتورز في تاريخ لعبة البيسبول.