يقول ديك فان دايك إن هذه العادة الصحية ساعدته على العيش حتى عمر 100 عام

عندما يتعلق الأمر بالبشر المتميزين، يمكن القول أن الممثل ديك فان دايك يحتل المرتبة الأولى بالقرب من أعلى القائمة. لم يقتصر الأمر على أن الفنان المحبوب كان يتمتع بمهنة امتدت لما يقرب من ثمانية عقود فحسب، بل إنه يعد من بين 0.03٪ فقط من الأمريكيين الذين يتمتعون حاليًا بوضع مئوي (حسب مركز بيو للأبحاث).
مع بلوغنا سنًا كبيرة، نأمل أن تكون هناك حكمة أيضًا، لذلك ربما ليس من المستغرب أن يبحث العديد من الصحفيين عن نصيحة فان دايك حول كيفية نجاحه في العيش لفترة طويلة. ويسعد المسرحي الذي لا يزال مفعمًا بالحيوية أن يلتزم بذلك. وفقًا لفان دايك، فإن السبب الأول لطول عمره يعود إلى مزاجه المتوازن.
وقال: “لطالما اعتقدت أن الغضب والكراهية هو الشيء الذي يلتهم دواخل الشخص” اشخاص (عبر المستقل). “ولم أتمكن أبدًا من إثارة شعور بالكراهية. كانت هناك أشياء لم أحبها، وأشخاص لا أحبهم ولا أوافق عليهم. لكنني لم أتمكن أبدًا من إثارة نوع من الكراهية”.
ماذا يقول العلم عن الغضب وطول العمر
من بين الأعمال الأساسية التي تم إجراؤها حول موضوع العاطفة وطول العمر، دراسة أجريت عام 2001 في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي. وفي هذه الدراسة الطولية، التي شملت 687 راهبة كاثوليكية، وجد الباحثون أن النساء اللاتي مررن بمشاعر إيجابية، مثل السعادة، عاشن لفترة أطول من أولئك اللاتي مررن بمشاعر أكثر سلبية، مثل الغضب.
وفقا لروبرت ليفنسون، دكتوراه، أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا، بيركلي (عبر إكوينوكس)، ليس من المفهوم بالضبط لماذا قد يؤدي الغضب إلى تقصير العمر. ومع ذلك، فمن المعروف أن هذه المشاعر يمكن أن تسبب ضغطًا أكبر على الجسم عن طريق زيادة ضغط الدم وإضعاف جهاز المناعة. وأوضح ليفنسون: “الأشخاص الغاضبون أو الذين يظهرون الكثير من العداء هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والإصابة بأمراض الشريان التاجي”.
كيف تسيطر على غضبك
تشير جمعية علم النفس الأمريكية (APA) إلى أن هناك استراتيجيات متعددة يمكن للأشخاص استخدامها للمساعدة في ترويض غضبهم. وتشمل هذه تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق، أو التصور، أو اليوغا. يمكن للناس أيضًا إجراء إعادة الهيكلة المعرفية، والتي تتضمن استبدال الأفكار الدرامية المبالغ فيها بأفكار أكثر عقلانية. بالإضافة إلى ذلك، يقولون إن ذلك يساعد على تأطير أفكار الفرد كرغبات بدلاً من مطالب من أجل تقليل الإحباط. يمكن أن يساعد تطوير مهارات حل المشكلات والتواصل أيضًا في إدارة المحفزات الخارجية. علاوة على ذلك، فهو يساعد على الحفاظ على روح الدعابة وممارسة الرعاية الذاتية.
يضيف APA أنه إذا شعرت أن غضبك خارج عن السيطرة أو يؤثر على علاقاتك، فقد يكون من المفيد طلب المشورة لتعلم استراتيجيات إدارة الغضب. ويؤكدون أيضًا أنه على الرغم من أن الغضب أحيانًا لا مفر منه أو حتى مبرر، إلا أنه يمكنك تعلم التحكم في مشاعرك وتهدئة نفسك.