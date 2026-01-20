يقول ديك فان دايك إن هذه العادة الصحية ساعدته على العيش حتى عمر 100 عام

عندما يتعلق الأمر بالبشر المتميزين، يمكن القول أن الممثل ديك فان دايك يحتل المرتبة الأولى بالقرب من أعلى القائمة. لم يقتصر الأمر على أن الفنان المحبوب كان يتمتع بمهنة امتدت لما يقرب من ثمانية عقود فحسب، بل إنه يعد من بين 0.03٪ فقط من الأمريكيين الذين يتمتعون حاليًا بوضع مئوي (حسب مركز بيو للأبحاث).

مع بلوغنا سنًا كبيرة، نأمل أن تكون هناك حكمة أيضًا، لذلك ربما ليس من المستغرب أن يبحث العديد من الصحفيين عن نصيحة فان دايك حول كيفية نجاحه في العيش لفترة طويلة. ويسعد المسرحي الذي لا يزال مفعمًا بالحيوية أن يلتزم بذلك. وفقًا لفان دايك، فإن السبب الأول لطول عمره يعود إلى مزاجه المتوازن.

وقال: “لطالما اعتقدت أن الغضب والكراهية هو الشيء الذي يلتهم دواخل الشخص” اشخاص (عبر المستقل). “ولم أتمكن أبدًا من إثارة شعور بالكراهية. كانت هناك أشياء لم أحبها، وأشخاص لا أحبهم ولا أوافق عليهم. لكنني لم أتمكن أبدًا من إثارة نوع من الكراهية”.