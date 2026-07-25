يقول زاك ويلر “من الصعب تضييق نطاق” ما ابتلي به ميتس

فيلادلفيا – من الصعب تصديق أن هناك الكثير من الأمل في المركز الأخير لميتس هذه الأيام، ولكن ربما تكون هناك بعض علامات الأمل في كوينز.

يعرف زاك ويلر فريق ميتس أفضل من غيره، كلاعب قضى معهم المواسم السبعة الأولى من مسيرته في الدوري الرئيسي، والآن كمنافس كان في نفس القسم طوال السنوات السبع الماضية.

عندما سئل لماذا لم تتمكن منظمته السابقة من توحيد صفوفها، توقف ويلر.

قال ويلر يوم الجمعة في سيتيزنز بانك بارك: “أشعر أنه في بعض السنوات كان لديهم التشكيلة الأساسية، ولكن ليس تشكيلة كاملة. “”في بعض السنوات كانت تشكيلة أفضل، ولكن ليس تناوبًا قويًا. هناك فقط الكثير من التناقض. ومن الصعب حصر الأمر في شيء واحد.”

لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أضاف أن هناك سببًا محتملاً للتفاؤل، حتى في هذا الموسم الضائع.

قال ويلر عن فريق ميتس: “أعتقد أنهم سيكونون جيدين. بعض اللاعبين الشباب الذين نلعب ضدهم الآن يمكنهم ضرب المضرب.”

من الواضح أن بقية هذا الموسم يدور حول تطوير AJ Ewing وCarson Benge، وهما اللاعبان الصاعدان اللذان أظهرا تقدمًا على الأقل.

وفي حديثه عن الثنائي، قال ويلر: “لديهم نهج جيد، ولكن (عليهم) الاستمرار في فعل ما يفعلونه. سنقوم بإجراء تعديلات كرماة. الأمر متروك لهم للتعديل وإلا فسوف يعانون. الأمر يتعلق بما هو أكثر من هذا العام، ولكن إذا استمروا في ذلك – خاصة مع وجود (خوان) سوتو على المدى الطويل – فقد يحصلون على شيء ما”.

من الصعب أن نرى في هذه المرحلة، لا سيما بالنظر إلى أن ميتس وفيليز كان لديهما سجلات متطابقة من 9 إلى 19 في 26 أبريل، وأصبح فيليز الآن في منافسة التصفيات بينما كان ميتس في وضع البيع مع اقتراب الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس.

ساعدت عودة ويلر إلى دورة فيليز في إثارة تحولهم، حيث كان عمره 10-2 مع 2.16 عصرًا.

مع ميتس هذا العام، كان هناك أيضًا إشادة من جميع أنحاء الدوري حول تطور بعض اللاعبين الشباب مثل نولان ماكلين وكريستيان سكوت، ومؤخرًا زاك ثورنتون.

كما أشار ويلر، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز وطاقمه لبناء الفائز.

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قال ويلر: “يستغرق الأمر وقتًا، ويجب على الرجال أن يحافظوا على صحتهم. لكن لديهم بعض القطع.”

أما ويلر، الذي ازدهرت مسيرته في آخر موسمين له مع فريق ميتس واستمرت بعد توقيعه مع فيلادلفيا، فلا يزال يحتفظ بذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها في فريق ميت.

قال ويلر: “لقد أحببت الوقت الذي أمضيته هناك. لقد أحببت ذلك حقًا. لقد أحببت ذلك كثيرًا”. كان من الممكن أن تصبح الأمور صعبة هناك، وفي بعض الأحيان كان الأمر متقلبًا بعض الشيء، لكن المشجعين والمنظمة واللاعبين والموظفين كانوا رائعين.