يقول سام دارنولد إنه يشعر “بحالة جيدة حقًا” تجاه مباراة بطولة NFC لـ Seahawks

يبدو أن Sam Darnold سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة بطولة NFC.

دارنولد، الذي كان يعاني من إصابة مائلة، ليس لديه أي اسم للعبة وأخبر الصحفيين يوم الجمعة أنه يشعر بالاستعداد للذهاب لمواجهة منافسه رامز.

قال دارنولد لـ ESPN: “أشعر أنني بحالة جيدة حقًا”. “أشعر أنني بحالة جيدة حقًا هذا الأسبوع بأكمله. أشعر أن العملية تسير على النحو الصحيح حيث ينبغي أن تكون، لذلك أشعر أنني بحالة جيدة حقًا ليوم الأحد.”

عانى دارنولد، 28 عامًا، في البداية من إصابة في جانبه الأيسر أثناء التدريب في وقت سابق من هذا الشهر ولعب من خلاله خلال جولة التقسيم، حيث رمي لمسافة 124 ياردة – بينما أكمل 12 من 17 تمريرة – مع هبوط في فوز سي هوكس 41-6 على 49ers.

تم تقييد تدريب Pro Bowler مرتين طوال الأيام الثلاثة هذا الأسبوع، وهي خطة من قبل الفريق لمساعدته على الاستعداد لمباراة الأحد ضد لوس أنجلوس.

قال مدرب سياتل مايك ماكدونالد يوم الجمعة إن كل شيء يتعلق بعملية تعافي دارنولد سار وفقًا للخطة.

قال دارنولد: “يقوم الأشخاص في غرفة التدريب بعمل جيد حقًا مع الجميع، بما فيهم أنا”. “نحن نتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم ونتأكد من أنني أفعل كل الأشياء التي أحتاج إلى القيام بها للاستعداد ليوم الأحد.”

قسمت سياتل سلسلة الموسم العادي مع رامز هذا العام، حيث فازت لوس أنجلوس بمباراة نوفمبر 21-19 في ملعب SoFi وانتصر فريق Seahawks بفوز 38-37 في الوقت الإضافي خلال مباراة الأسبوع 16.

يستضيف فريق سيهوكس مباراة الأحد، وقد أعرب دارنولد عن سعادته بالأجواء الشهيرة في ملعب لومين فيلد.

وقال دارنولد عن أجواء مباراة الأحد: “سيكون الأمر مذهلاً”. “لا أعرف كيف كنت تتصدر الأسبوع الماضي، لكنني متأكد من أن اللاعبين الـ12 سيفعلون ذلك. إنهم يجلبون ذلك دائمًا لنا، لذلك نحن متحمسون لهم.”