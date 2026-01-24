يقول ستان فافرينكا وداعًا لبطولة أستراليا المفتوحة مع الخبز المحمص المليء بالبيرة

قبل أن يخرج ستان فافرينكا من الملعب في ملبورن بارك للمرة الأخيرة، أراد أن يشرب نخبًا مع مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريج تيلي أولاً.

كان فافرينكا، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي تلقى دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، قد سقط للتو أمام المصنف رقم 9 تايلور فريتز – 7-6 (5)، 2-6، 6-4، 6-4 – في الجولة الثالثة من آخر مرة له في بطولة جراند سلام، حيث من المقرر أن يعتزل بعد موسم 2026.

وفي منتصف الرسالة التي تلقاها في الملعب، قال فافرينكا: “إذا كنت لا تمانع، أود أن أتشارك الجعة مع كريج”.

ثم ذهب ليتناول كأسين من البيرة، وبينما كانا يكسرانهما، خاطب الجمهور.

وقال فافرينكا: “تحية للجميع، وشكرا جزيلا لكم”.

ويعني خروج فافرينكا أنه لن يتبقى له سوى ثلاث بطولات كبرى في مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2002 وتضمنت 16 لقبًا. لقد صعد إلى المرتبة الثالثة في تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في عام 2014 وفاز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وخسر بطولة ويمبلدون فقط.

وفاز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2014، وبعد الانتصارات على لاسلو دييري في الجولة الأولى وآرثر جيا في الجولة الثانية هذا العام، أصبح أول رجل يبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر يصل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة منذ كين روزوول عام 1978، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي يوم السبت، تمكن فافرينكا من دفع فريتز إلى الشوط الفاصل في المجموعة الأولى، وهزم المصنف الأمريكي الأعلى في المجموعة الثانية وما زال ينتج تسديدات – مثل الضربة الخلفية الناجحة – التي استحوذت على سقف مسيرته في ذروة مسيرته.

وقال فافرينكا في الملعب: “عادة نتحدث في الملعب بعد المباراة النهائية”. “اليوم ليس نهائيًا، لذا لن أجعله طويلاً. شكرًا لك على الدعوة الجامحة… للحصول على فرصة أخيرة لتوديع الناس في ملبورن. لقد كانت آخر مرة لي كلاعب تنس هنا، لسوء الحظ. كان لدي الكثير من المشاعر هنا خلال العشرين عامًا الماضية. أشعر بالحزن للمغادرة، لكنها كانت رحلة مذهلة.”

وقال فريتز، الذي تأهل للدور الرابع، “إنه لأمر مدهش ما يفعله (فافرينكا)، في حين وصفه نوفاك ديوكوفيتش بأنه شخص “ألهمني”.