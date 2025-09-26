يقول شيدور ساندرز إنه “قادر على القيام بعمل أفضل” من بعض QBs

قد يكون Sydeur Sanders السلسلة الثالثة في كليفلاند ، لكنه يعتقد أنه يمكن أن يكون أول سلسلة أخرى.

قال لاعب الوسط رقم 3 الأكثر استقطابًا في اتحاد كرة القدم الأميركي إنه يعلم أنه يمكن أن يتفوق على بعض لاعبي الوسط في الدوري ، على الرغم من أنه لم يلعب بعد في الموسم العادي للبراون.

وقال ساندرز لـ ESPN Cleveland في مقابلة نشرت يوم الخميس: “أعرف ما إذا كنت ترى لعب قورتربك في الدوري في الوقت الحالي ، وأنا أعلم أنني قادر على القيام بعمل أفضل من ذلك”.

كان النقاد يعتقد ذات مرة أن ساندرز ، نجم كولورادو السابق ، يمثل اختيارًا محتملًا من أفضل خمسة أعوام في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام ، لكنه بدلاً من ذلك انخفض بشكل مثير للصدمة في الاختيار رقم 144 في الجولة الخامسة.

دخل معسكر تدريبي في معركة أربع اتجاهات لوظيفة بداية براونز ، وقام كليفلاند بتركيب المخضرم جو فلاكو في نهاية المطاف كبداية واختيار من الجولة الثالثة ديلون غابرييل كنسخة احتياطية. قام الفريق أيضًا بشحن كيني بيكيت إلى المغيرين في موسمهم.

هذا يترك ساندرز كخيار السلسلة الثالثة الذي يعمل كقائد فريق الكشافة.

“بشكل عام ، أشعر أنني أقوم بعمل رائع وأفعل ما أحتاج إلى القيام به كل يوم. وبقيت تركيزًا وعقلًا في المهمة الكاملة ، ولا أشعر بالراحة حقًا. أنا لست مرتاحًا لكوني لاعبًا في فريق الكشافة ، لكن بصراحة ، هذا هو وضعي ، لذلك سأستمتع بأفضل ما في الأمر وأستمتع بالفرصة الخاصة بي ،” أنا أستمتع بالفرصة ، وأستمتع بكل شيء.

خلفية وضع ساندرز هي أنه من الممكن أن يكون الخيار رقم 2 مع فريق آخر.

وبحسب ما ورد أراد Ravens اختيار Sanders في رقم 141 بشكل عام ، لكن معسكره أخبر بالتيمور أنه لا يريد أن يكون نسخة احتياطية من لامار جاكسون منذ ذلك الحين لم يمنح أي طريق إلى دور البداية ، لكل ESPN.

كشف الأب ديون ساندرز مؤخرًا أن النسور استفسروا أيضًا عن شيدور ، لكنهم يقدمون وضعًا مشابهًا مع أنشأ جالين هورتس كبداية.

هناك طريق أكثر وضوحًا للعب وقتًا في كليفلاند مع المخضرم فلاكو وزميله الصاعد غابرييل في طريقه ، على الرغم من أن براونز أوضحوا أنهم يفضلون غابرييل – في الوقت الحالي ، على الأقل – لأنهم أخذوه جولتين سابقًا وسيكون أول شخص ليحل محل فلاكو.

وقال ساندرز لـ ESPN Cleveland هذا الأسبوع: “أركز على كل يوم وما يجب علي فعله. لمجرد أنني على مخطط عمق ، لا تدع ذلك يملي عقلي كل يوم لأنك لا تعرف ما يحدث أو ما يمكن أن يحدث”. “إنها تحافظ على عقلية البقاء مغلقة والبقاء في كل شيء ، والبقاء يركز على الشيء الرئيسي.”

براونز 1-2 بعد إزعاج غرين باي في الأسبوع الثالث ولديهم مهمة طويلة أمامهم في الأسبوع الرابع عندما يزورون الأسود.

من الممكن أن يتمكن الفريق من النظر إلى المستقبل ولعب غابرييل و/أو ساندرز إذا كان الموسم ينزلق في المستقبل القريب ، لكن الأخير لا يركز على متى يمكن أن يأتي وقته.

قال ساندرز: “لا أعتقد أن اللعب أو عدم اللعب في يدي”. “أعتقد استنادًا إلى الموقف ، إذا حدثت الأمور ، وإذا كانت الأمور تخرج من حيث ألعب ، فسأكون هناك وعلى استعداد للعب. أنا مستعد للعب الآن.”