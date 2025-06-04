يقول عملاء مجموعة Costco في الهواء الطلق إنه يستحق الاستثمار

يمكن أن يتضمن إنشاء فناء Outove Ofiis المثالي DIY المناظر الطبيعية والبستنة ، وإذا كنت تشعر بالجرأة ، بعض البناء. ولكن بمجرد أن تكون كل شيء مصمم وزرعه وبناءه ، ستحتاج إلى مكان للجلوس. قد يبدو قرارًا بسيطًا ، ولكن اكتشاف ترتيب الجلوس المناسب لمساحتك وميزانيتك واحتياجاتك يمكن أن تكون معقدة للغاية. إذا كنت ترغب في الحد الأقصى للجلوس ، والراحة الفخمة ، وشراء واحد ، فإن أفضل رهان لك هو مقطع في الهواء الطلق. ستأتي العديد من المجموعات المقطعية مع قطعتين معياريين تتيح لك ترتيبها على أنها أفضل مساحتك ، وهناك الكثير من الخيارات التي تتراوح من شيء صغير مثل Loveat على طول الطريق إلى مجموعات قادرة على الاحتفاظ بجميع شاغلي حافلة صغيرة لكرة القدم.
على الرغم من أن الأثاث في الهواء الطلق يمكن أن يكون باهظ الثمن ، والخيارات التي يمكن أن تشعر بها التسوق عبر الإنترنت لا نهاية لها وساحقة ، إلا أن Costco هي دائمًا مكان رائع للبدء إذا كنت تبحث عن صفقة. في الوقت الحالي ، يقومون ببيع مجموعة Sunvilla Kent من 7 قطع في الهواء الطلق بمجموعة مقطعية بقيمة 2200 دولار. على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة علامة عالية السعر ، إلا أن مراجعات العملاء تشير إلى أنه قد يكون الأمر يستحق ذلك إذا كنت على استعداد لسعال الأموال. إنها مجموعة كاملة مع مقعد الحب الأيمن واليسرى ، وكرسي بدون سلاح ، وكرسي زاوية ، وطاولة القهوة ، وغطاء الأثاث ، واثنين من العثمانيين. لذا نعم ، قد تنفق الكثير ، لكنك تحصل أيضًا على الكثير من أجل ذلك.
أسباب إيجابية لإضافة مقطع Costco هذا إلى الشرفة أو الفناء الخاص بك
إلى جانب مجرد الحصول على الكثير من الأثاث – توفر المجموعة مقاعد لستة ، اعتمادًا على كيفية ترتيبها (وثمانية إذا كنت ترغب في استخدام العثمانيين في قرصة) – لا تفتقر هذه الكمية إلى الجودة. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان لديه 4.6 من أصل 5 نجوم ، مع ما مجموعه 43 مراجعة من فئة الخمس نجوم من أصل 54. إذن ما الذي يجعل هذا رائعًا جدًا؟ حسنًا ، من وجهة نظر مرئية ، إنه لون بيج محايد رائع ، وهو اللون المثالي لإخفاء البقع والأوساخ التي لا مفر منها من الهواء الطلق دون أن تبدو مظلمة أو ثقيلة. عند البحث عن أثاث الشرفة أو الفناء ، فأنت تريد أيضًا اختيار مواد متينة. هذه المجموعة مصنوعة من الخوص في جميع الأحوال الجوية ، والتي تقاوم تلطيخ ، والتلاشي ، والعفن. تعد طاولة القهوة فريدة من نوعها أيضًا من حيث أن لها مظهرًا ملموسًا مصممًا للسماح للعثمانيين الخريفين بالعش داخلها ، مما يسمح لك بالاستراحة دون أن تشغل مساحة إضافية بشكل دائم.
كان العملاء سعداء بالجودة بقدر ما تشعر بالمظهر والمظهر والتسليم والتجميع. وقال أحد المراجعة: “سعيد جدًا بهذا القسم”. “إنها قوية ولكنها مريحة للغاية. الجودة سائدة بالتأكيد. نظام الألوان مثالي أيضًا.” وجدوا أيضًا أنه كان من السهل جدًا تجميعه بشكل عام ، حيث ذكر أكثر من مراجعة واحدة إعدادًا خالٍ من الفواق. على الرغم من أن السعر قد يبدو مؤلمًا في البداية ، فإن الأثاث الذي تحتفظ به في الخارج لا يقل عن استثمار من تلك التي تحتفظ بها في الداخل ، لذلك من الأفضل عدم قرصة البنسات إذا كانت على حساب الجودة.
سلبيات للنظر قبل الشراء
على الرغم من أن العملاء لا يبدو أن لديهم مشكلة في تجميع الأثاث معًا ، فإن أولئك الذين التقطوها بدلاً من تسليمها إلى منزلهم وجدوا صعوبة في إدارتها. وقال أحد المراجعة: “كانت العبوة كثيرة. كان لديها ثلاثة صناديق كبيرة ، ووضعها في سرير شاحنة بيك آب كان يمثل تحديًا”. هناك مشكلة أخرى لبعض العملاء وهي أنهم واجهوا مشكلة في الحصول على الغطاء لتناسب تمامًا. ومع ذلك ، لم تكن هذه تجربة عالمية. وقال أحد العملاء: “كانت هناك بعض التعليقات والمخاوف من أن الغطاء لم يتناسب بشكل صحيح”. “بعد أن قمت بإعداد الأثاث ، جربت الغطاء على الفور ويناسب تمامًا. عليك أن تقلب الجدول جانبيًا حتى يتمكن الغطاء من مناسب”. يبدو أنه عندما يتم تنظيمه بشكل صحيح ، يجب أن يتناسب الغطاء دون مشكلة ، ولكن إذا كنت لا ترغب في إعادة ترتيب الإعداد الخاص بك في كل مرة تغطيها وكشفها ، فقد يكون هذا جانبًا سلبيًا.
هناك مشكلة أخرى واجهها أحد العملاء وهي الحفاظ على الأثاث الخارجي في مكانه بشكل آمن. “مجموعة لطيفة ومتينة ، ولكنها خلعت النجمة لأن القدمين من البلاستيك ، لذلك على سطح السفينة تنزلق في كل مكان. تم شراء أقدام مطاطية للتمسك بها ، ولكن نظرًا لأنها ليست مسطحة ، فإنها لا تلتصق جيدًا!” ستكون هذه مشكلة أكثر على الأسطح عرضة للانزلاق ، مثل المركب أو البلاستيك ، ولكن إذا كان لديك خرسانة أو سطح أكثر ليونة مثل العشب أو الحصى ، فيجب أن تكون على ما يرام كما هي.