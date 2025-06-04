يقول عملاء مجموعة Costco في الهواء الطلق إنه يستحق الاستثمار

يمكن أن يتضمن إنشاء فناء Outove Ofiis المثالي DIY المناظر الطبيعية والبستنة ، وإذا كنت تشعر بالجرأة ، بعض البناء. ولكن بمجرد أن تكون كل شيء مصمم وزرعه وبناءه ، ستحتاج إلى مكان للجلوس. قد يبدو قرارًا بسيطًا ، ولكن اكتشاف ترتيب الجلوس المناسب لمساحتك وميزانيتك واحتياجاتك يمكن أن تكون معقدة للغاية. إذا كنت ترغب في الحد الأقصى للجلوس ، والراحة الفخمة ، وشراء واحد ، فإن أفضل رهان لك هو مقطع في الهواء الطلق. ستأتي العديد من المجموعات المقطعية مع قطعتين معياريين تتيح لك ترتيبها على أنها أفضل مساحتك ، وهناك الكثير من الخيارات التي تتراوح من شيء صغير مثل Loveat على طول الطريق إلى مجموعات قادرة على الاحتفاظ بجميع شاغلي حافلة صغيرة لكرة القدم.

على الرغم من أن الأثاث في الهواء الطلق يمكن أن يكون باهظ الثمن ، والخيارات التي يمكن أن تشعر بها التسوق عبر الإنترنت لا نهاية لها وساحقة ، إلا أن Costco هي دائمًا مكان رائع للبدء إذا كنت تبحث عن صفقة. في الوقت الحالي ، يقومون ببيع مجموعة Sunvilla Kent من 7 قطع في الهواء الطلق بمجموعة مقطعية بقيمة 2200 دولار. على الرغم من أن هذا قد يبدو بمثابة علامة عالية السعر ، إلا أن مراجعات العملاء تشير إلى أنه قد يكون الأمر يستحق ذلك إذا كنت على استعداد لسعال الأموال. إنها مجموعة كاملة مع مقعد الحب الأيمن واليسرى ، وكرسي بدون سلاح ، وكرسي زاوية ، وطاولة القهوة ، وغطاء الأثاث ، واثنين من العثمانيين. لذا نعم ، قد تنفق الكثير ، لكنك تحصل أيضًا على الكثير من أجل ذلك.