يقول كام توماس من نيتس: “لا يزال الوقت مبكرًا” في عملية إعادة التأهيل

ولم يقدم النيتس ولا كام توماس المصاب أي جدول زمني لعودته.

لكن أثناء حديثه علنًا للمرة الأولى منذ إصابته في أوتار الركبة، أقر توماس بأنه لا يزال في المراحل الأولى من عملية إعادة التأهيل.

“أنا فقط أفعل كل ما يطلبه مني فريق الأداء. قال توماس: “ما زال الوقت مبكرًا”. “أنا أفعل كل ما يطلبون مني أن أفعله، قليلاً هنا وهناك. ولكن كل شيء على ما يرام.

غاب توماس عن مباراته الخامسة على التوالي يوم الأربعاء، والتي فاز فيها الفريق على إنديانا بنتيجة 99-90، بسبب شد في أوتار الركبة اليسرى تعرض له في الفوز في 25 نوفمبر على ملعب غولدن ستايت.

لقد كان الشباك خجولًا بشأن خطورة السلالة.

ما هو واضح هو أن توماس سيستفيد من هذا الجزء الخفيف من القائمة، حيث ستكون المباريات الوحيدة التي ستقام يوم الأحد ضد باكس والجمعة في ممفيس حتى 16 ديسمبر.

وقال توماس: “لا أقول إنها إيجابية، لكنها بالتأكيد ليست سيئة فيما يتعلق بالإصابة لأنك لا تغيب عن 15-20 مباراة خلال هذه الفترة”. “أريد أن أكون هناك في كل مباراة. مجرد الخروج الآن أمر سيء حقًا. لكن عليّ أن أقوم بإعادة التأهيل بأفضل طريقة ممكنة للعودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن.

تحدث توماس عن استبعاده من قائمة أفضل 25 لاعبًا تحت 25 عامًا على قناة ESPN، وأصر على أنه لا يهتم.

قال توماس: “إذا كان أي شخص يراقب، فهو يعلم”. “إذا نظرت إلى الأرقام وما أفعله ضد كل من ألعب ضده، فلا يوجد نقاش أو نقاش… لا أهتم حقًا بهذا طالما أن أقرانك يعرفون أنك أحد أفضل اللاعبين.”

لعب كل من كام جونسون (التواء في الكاحل الأيسر) وبن سيمونز (ألم في الركبة اليسرى) بعد غياب خسارة يوم الاثنين أمام بولز.

حصل جونسون على 26 نقطة مقابل 7 مقابل 13 من العمق، وهو أكبر عدد من النقاط التي سجلتها الشبكة في مباراة دون تسجيل هدف ميداني من نقطتين في تاريخ الامتياز.

وقال جونسون ساخرا: “لم تكن دولية”.

ولعب سيمونز 21 دقيقة وأنهى المباراة برصيد سبع نقاط وسبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

دوريان فيني سميث (التواء في الكاحل الأيسر) وزياري ويليامز (الركبة) خرجا من المباراة.

“(فيني سميث) قريب جدًا وما نريده له هو أنه عندما يكون مستعدًا للعودة والتواجد في الملعب، يجب أن يفعل ذلك بنسبة 200 بالمائة. وقال المدرب جوردي فرنانديز: “لأن الحقيقة هي أنه ليس لديه طريقة أخرى للعب”. “حتى لو لم يكن على ما يرام، فسيظل يخبرني أنه على ما يرام. لا بد لي من إنقاذه من نفسه في بعض الأحيان. … لذلك نريد أن نصل إلى هذه النقطة حيث لا يلعب وهو يعاني من عدم الراحة.

يتوقع فريق Nets الحصول على تحديث بشأن ويليامز بعد عطلة نهاية الأسبوع.

شهد يوم الأربعاء المباراة التاسعة على التوالي لبروكلين بتشكيلة أساسية جديدة، وهي أطول خط في تاريخ الفريق والأطول لأي فريق هذا الموسم.

تمت إضافة مباريات فريق Nets في ممفيس الساعة 8 مساءً يوم 13 ديسمبر، وضد فريق كافالييرز الزائر الساعة 7:30 مساءً يوم 16 ديسمبر.

لأول مرة هذا الموسم، كان لدى Nets ثلاثة لاعبين بعلامة زائد/ناقص +20: Day’Ron Sharpe +22 وShake Milton +21 وSimmons +20، وهي أعلى مستوياتها طوال الموسم.

قال فرنانديز: “سيقول لك العاملون في التحليلات ألا تثق في الإيجابيات والسلبيات، لكنني أستخدمها فقط باعتبارها إيجابية، لذلك أحبها”. “يخبرك أن هؤلاء الرجال كان لهم تأثير إيجابي كبير في اللعبة.”