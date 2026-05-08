يقول مايكل بورتر جونيور إن “شخصية” كام توماس أدت إلى سقوط نتس

بعد أن تم التخلص من كام توماس من قبل كل من بروكلين وميلووكي هذا الموسم، قال زميله السابق مايكل بورتر جونيور إن الأمر يتعلق بالسلوك أكثر من القدرة.

قال بورتر في تصريح بدا دائمًا وكأنه يفلت من توماس: “هناك الكثير في الدوري الاميركي للمحترفين والبقاء فيه أكثر من مجرد (تسجيل الأهداف).” “بالنسبة لكام، أعتقد أنه كان مزيجًا من شعوره بالإحباط بسبب الكثير من الأشياء، وكذلك بسبب شخصيته… فهو لا يتواصل اجتماعيًا حقًا. يأتي إلى صالة الألعاب الرياضية أحيانًا ويقول كلمتين طوال اليوم، طوال التدريب. إنه لا يتحدث حقًا إلى أي شخص.

“لا أعتقد أنه يفعل ذلك بطريقة يحاول فيها أن يكون زميلًا سيئًا؛ أعتقد فقط أنه هو. ولكن عندما يتعلق الأمر بفريق يرغب في أن يدفع لك ويحصل على هذا المال وأنت الخيار رقم 1، فهذا يأتي مع أكثر من ذلك بكثير. لا أعرف ما إذا كان على استعداد للتخلص من شخصيته ويكون ثرثارًا ويحاول أن يكون قائدًا ويجمع الرجال معًا. أعتقد أن هذا ما حدث هنا في بروكلين.”

كان بورتر يتحدث في برنامج “Road Trippin’ Show” عن مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك كونه الخيار الأول في الفريق.

إنه الدور الذي رأى توماس نفسه قادرًا على شغله، وقد حقق الحارس الشاب متوسطًا متوسطًا بلغ 22.5 نقطة و24.0 نقطة في الموسمين الماضيين للنتس. ولكن بعد رفض عدة عقود من Nets في الصيف الماضي – صفقة لمدة عامين بقيمة 30 مليون دولار مع خيار الفريق، أو اتفاقية لمدة عام واحد بقيمة 9.5 مليون دولار – استقر في النهاية على العرض المؤهل بقيمة 5.98 مليون دولار.

في النهاية، تمكن توماس من تسجيل 15.6 نقطة فقط في موسم شابته الإصابات وتنازل عنه بروكلين. لقد التقطه ميلووكي، لكنه انقطع هناك أيضًا. وبينما كان يتألق بقدرته على الحصول على الدلاء، فإن عيوبه فيما يتعلق بالدفاع وصناعة اللعب و- في نهاية المطاف- الوعي الذاتي تجعله الآن عاطلاً عن العمل.

قال بورتر: “أعلم أنه كان محبطًا بشأن العقد في العام السابق، وحقيقة أن بروكلين لم تدفع له حقًا ما يريده”. “إنه يفكر من حيث الموهبة، إنه يفكر جيدًا مثل أوستن ريفز، إنه جيد مثل جالين جرين، إنه جيد مثل هذا الرجل أو ذلك الرجل، ويحصلون على عقود بقيمة 100 مليون دولار. لذلك أنا أفهم هذا الجزء. لكنني كنت أعرف عندما غادر بروكلين، كنت مثل، يا رجل، هناك في ميلووكي، من الأفضل أن يغير بعض هذه الأشياء وإلا سيكون الأمر صعبًا عليه.

“وعندما وصل إلى هناك لأول مرة، كانوا يهتفون به لأنه قدم بعض المباريات الجيدة. وكان دوك ريفرز يمدحه وكل شيء. وبعد ذلك أنا متأكد من أنه قدم مباراة سيئة وعاد إلى طبيعته قليلاً. يمكن أن يبدو الأمر كما لو كان لديه سلوك، ولكن في الحقيقة هذا هو فقط. وبعد ذلك أعتقد أن الأمر كان منحدرًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بكونه لاعب كرة سلة وموهبة، فهو هناك مع أفضلهم.”

وأضاف بورتر أنه قد يسدد عددًا من التسديدات مثل توماس، “لكن الوقت الذي كانت فيه الكرة في يدي كان جزءًا صغيرًا”. وأعرب عن ثقته في أنه يمكن أن يكون هدافًا لأحد المنافسين، لكنه يقول إن إضافة Nets لصانع ألعاب في المنطقة الخلفية – عبر اليانصيب أو التجارة أو التوقيع – سيسمح لهم باتخاذ خطوة إلى الأمام.

قال بورتر: “الخيار رقم 1 في فريق من عيار البطولة؟ لست على وشك الجلوس هنا وأقول إنني لا أعتقد أنني أستطيع تحمل مسؤولية كبيرة في فريق البطولة، لأنني أفعل ذلك، لكنني بالتأكيد سأحتاج إلى بعض المساعدة معي”. “إذا كان لدي رجل آخر هنا قادر حقًا على الإبداع وجذب بعض الانتباه، والآن أحصل على اثنتين أو ثلاث مباريات مفتوحة على نطاق واسع في كل مباراة، أعتقد أن ذلك سيساعدنا حقًا.”