يقول مايك هولمز جونيور ، أرضيات الحمام الفاخرة ، إنه يستحق الاستثمار

يمكن أن تأخذ الأرضيات الصحيحة حمامك من الشعور وكأنه غرفة خزانة صالة الألعاب الرياضية إلى ملاذ سبا فاخر. بعد أن شحذ مهاراته إلى جانب والده في “Holmes Family Rescue” من HGTV ، فإن Mike Holmes Jr. خبير في تجديدات المنازل التحويلية ويفهم كيف يمكن أن يحدث اختيار مواد أرضية الحمام فرقًا كبيرًا. في منشور آخر للمدونة ، قدم هولمز جونيور بعض النصائح القيمة ، مشيرة إلى أن أرضيات البلاط الحجرية الطبيعية هي استثمار يؤتي ثماره حقًا. يذكر أنه بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نظرة فاخرة ، من الصعب التغلب على البلاط الحجري الطبيعي مثل الرخام والجرانيت والترافرتين. إنها متينة ، وبفضل الرعاية المناسبة ، يمكن أن تستمر مدى الحياة. “
لا تحظى بلاط الحجر الطبيعي بشعبية فقط لدى إيجابيات التجديد ، ولكنه أيضًا اختيار أفضل في التصميمات الحديثة. بلاط الأرضيات المحكم هو اتجاه أرضية الحمام الذي سيهيمن على عام 2025 ، والحجر الطبيعي هو خيار رائع لإنشاء نسيج بصري مع الحفاظ على مظهر عضوي أنيق. هناك الكثير من الفوائد والأساليب الفريدة في اختيار الأرضيات هذا الذي يجعلها خيارًا ممتازًا. مع طرق التثبيت المناسبة والصيانة ، يمكن أن تصبح ترقية فاخرة تستحق الاستثمار حقًا.
فوائد بلاط الحجر الطبيعي لأرضيات الحمام
بغض النظر عن أسلوب التصميم أو تفضيلاتك ، توفر أرضيات البلاط الحجرية الطبيعية الكثير من التنوع للجميع. كل بلاط له سحر مميز وطابعه الطبيعي ، مما يمنحك تخطيطات ومجموعات لا نهاية لها لإنشاء تصميم تحبه. متوفر في مجموعة كبيرة من الخيارات من القائمة الحديثة والرخام إلى الحجر الرملي الترابي والتربح ، هناك حجر لكل جمالية للاستمتاع بها. يوفر Natural Stone أيضًا مزايا يمكن أن تتكيف مع المناخات المختلفة ، حيث ستستفيد المنازل في المناطق الأكثر دفئًا من خصائص التبريد الطبيعية. من ناحية أخرى ، ستستفيد المناخات الأكثر برودة من حقيقة أن نوع الأرضيات الذي يعمل بشكل أفضل مع تسخين مشع ، مما يوفر إمكانية فاخرة للأرضيات الساخنة.
الأرضيات الحجرية الطبيعية هي أسلوب خالٍ من الخالدة ، وعلى رأس الاتجاهات العابرة المتصاعدة ، فإن هذه الأرضيات لديها أيضًا متانة لا تصدق التي يمكن أن تصمد أمام سنوات من حركة الأقدام. في حين أن الأحجار الأكثر ليونة مثل الرخام تميل إلى الرقاقة أو وصمة عار ، إلا أن الاستثمار في بلاط الحجر الطبيعي القوي مثل الجرانيت يمكن أن يوفر لك من بدائل في المستقبل. قد يعزز قيمة إعادة بيعك في عيون المشترين المحتملين. قد ينجذب أصحاب المنازل والمشترين إلى الحجر الطبيعي كخيار صديق للبيئة لأن عملية الحصاد لها تأثير بيئي أقل مقارنة بالمواد الأخرى. ليس من المستغرب أن يوصي المحترف المتمرس مثل Holmes Jr. بالاستثمار في بلاط الحجر الطبيعي – الفوائد عديدة لكل نوع من أصحاب المنازل.
كيفية الحصول على أقصى استفادة من البلاط الحجري الطبيعي
للاستمتاع بالفوائد الكاملة للبلاط الحجري الطبيعي في الحمام على المدى الطويل ، ستقوم طرق التثبيت الصحيحة بنجاح. في منشور مدونته ، يؤكد هولمز جونيور على أهمية العزل المائي إلى ما وراء مجرد البلاط والجص ، لذلك لا تتسلل الرطوبة تحت البلاط وتسبب العفن أو الإصلاحات المكلفة الأخرى. جزء من العمل الإعدادي المهم الذي لن يتخطىه قبل وضع البلاط يقوم بتثبيت غشاء غير مصقول. ويوصي باستخدام غشاء Ditra الخاص بـ Schluter ، والذي يوفر عوائق التسرب المائية والبخار ، إلى جانب توزيع الحمل الذي يمكن أن يمنع البلاط من التكسير. يمكن لهذه الخطوة أن تجعل المتانة الطبيعية للبلاط أقوى – لذلك تم بناء استثمار الأرضيات الخاص بك إلى العام الماضي بعد عام.
بصرف النظر عن التثبيت ، تعد الصيانة جانبًا رئيسيًا في الحصول على أقصى استفادة من البلاط الحجري الطبيعي. يمكن أن تجعل طبيعتها المسامية البلاط عرضة للتلف إذا لم تكن مختومة بانتظام. في المناطق المرتفعة الحمر مثل الحمامات ، يوصى بإغلاق أرضياتك كل سنتين إلى ثلاث سنوات للحفاظ عليها مقاومة للماء والأضرار. من أجل الصيانة اليومية ، من المهم استخدام منظف متوازن للدرجة الحموضة على البلاط الخاص بك للمساعدة في الاحتفاظ بمظهره وقوتهم. قد يأتي الاستثمار في أرضيات البلاط الحجرية الطبيعية مع ارتفاع تكاليف وجهود الصيانة مقارنةً بالخيارات الأخرى ، ولكن قد يكون طول عمره أكثر مع مرور الوقت. مع التثبيت والرعاية المناسبة ، يمكن أن يكون البلاط الحجري الطبيعي أحد الأصول الرئيسية لأسلوب الحمام الخاص بك.