يقول مايك هولمز جونيور ، أرضيات الحمام الفاخرة ، إنه يستحق الاستثمار

يمكن أن تأخذ الأرضيات الصحيحة حمامك من الشعور وكأنه غرفة خزانة صالة الألعاب الرياضية إلى ملاذ سبا فاخر. بعد أن شحذ مهاراته إلى جانب والده في “Holmes Family Rescue” من HGTV ، فإن Mike Holmes Jr. خبير في تجديدات المنازل التحويلية ويفهم كيف يمكن أن يحدث اختيار مواد أرضية الحمام فرقًا كبيرًا. في منشور آخر للمدونة ، قدم هولمز جونيور بعض النصائح القيمة ، مشيرة إلى أن أرضيات البلاط الحجرية الطبيعية هي استثمار يؤتي ثماره حقًا. يذكر أنه بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن نظرة فاخرة ، من الصعب التغلب على البلاط الحجري الطبيعي مثل الرخام والجرانيت والترافرتين. إنها متينة ، وبفضل الرعاية المناسبة ، يمكن أن تستمر مدى الحياة. “

لا تحظى بلاط الحجر الطبيعي بشعبية فقط لدى إيجابيات التجديد ، ولكنه أيضًا اختيار أفضل في التصميمات الحديثة. بلاط الأرضيات المحكم هو اتجاه أرضية الحمام الذي سيهيمن على عام 2025 ، والحجر الطبيعي هو خيار رائع لإنشاء نسيج بصري مع الحفاظ على مظهر عضوي أنيق. هناك الكثير من الفوائد والأساليب الفريدة في اختيار الأرضيات هذا الذي يجعلها خيارًا ممتازًا. مع طرق التثبيت المناسبة والصيانة ، يمكن أن تصبح ترقية فاخرة تستحق الاستثمار حقًا.