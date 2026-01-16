يقول موقع Pinterest للديكور المستوحى من الخضروات أنك ستشاهده في كل مكان في عام 2026

لم يكن هناك وقت أفضل لتكون غريب الأطوار وغريب الأطوار. التصميم الداخلي الحديث يخصص مساحة للديكور الجريء والدوبامين. في عام 2026، نحتضن ما يجعلنا متميزين من خلال التصميم الداخلي. ومع ذلك، يمكنك أن تتوقع رؤية الكثير من عناصر الديكور المنزلي الغريبة المنتشرة في جميع أنحاء المنازل الرائجة في العام الجديد. تعتبر الجدة والسحر أمرًا بالغ الأهمية ونحن نتوسع في نهج أكثر تخصيصًا للتصميم الداخلي. وفقًا لتوقعات الاتجاه السنوي لموقع Pinterest، من المقرر أن تحتل جمالية غير متوقعة مركز الصدارة هذا العام: سحق الملفوف.

قرأت هذا الحق. سيأتي نواة الملفوف في عام 2026. وعلى غرار جنون السردين في عام 2025، يهدف اتجاه سحق الملفوف إلى تحويل هذه الخضروات التي تبدو غير مثيرة للاهتمام إلى بطل منمق. استعد لرؤية تدفق الأطباق والمزهريات والأوعية وصواني التقديم على شكل ملفوف على طاولة قريبة منك. تسمى قطع الخضروات غير التقليدية هذه في الواقع “أدوات الملفوف”. صدق أو لا تصدق، هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الملفوف رائجًا.

ظهرت أدوات الملفوف في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تقريبًا في أوروبا. أعادت خبيرة الخزف دودي ثاير، المعروفة باسم “ملكة الفخار في بالم بيتش”، تصور هذا الاتجاه المورق في الستينيات تقريبًا. لقد انطلقت هذه القطع بالفعل بعد أن تبناها أيقونات مثل جاكي كينيدي أوناسيس وباربرا سيناترا على طاولاتهم. مع التحرك نحو الديكور الجريء والحب الحالي للقطع القديمة التي لا تزال قائمة، فمن الطبيعي أن نكون مستعدين لاحتضان أدوات الملفوف في منازلنا مرة أخرى.