يقوم أحد الاختراقات الذكية بتحويل أي سياج قصير إلى جدار خصوصية خصب

عندما تسترخي في الفناء الخلفي الخاص بك ، فإن آخر شيء تريده هو رؤية جيرانك يسيرون في أعمالهم اليومية. ولكن إذا كان لدى الفناء سياج قصير ، فإن الخيارات الأخرى الوحيدة هي التعامل معها أو تمزيقها وتثبيت واحد أطول ، أليس كذلك؟ لا. من خلال اختراق ذكي واحد ، لا يمكنك زيادة خصوصيتك فحسب ، بل يمكنك إضافة جدار خضراء لا يصدق. السر؟ شبكة الصلب المجلفن.
أتساءل لماذا يجب عليك DIY جدار الخصوصية؟ إنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة من استبداله ويمكنك إنشاء المظهر الدقيق الذي تريده ، مثل جدار المساحات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل مقاومة المياه والقوة من الصلب المجلفن ، إنها متينة بما يكفي لتحمل العناصر والنباتات الخارجية.
قبل أن تبدأ DIY ، تأكد من أن سياجك قوي. تأكد من أن ثلث منشورات السياج على الأقل موجودون في الأرض ، وبالنسبة لنقاط المكافآت ، تأكد من أنها ملموسة من أجل الاستقرار النهائي. عادةً ما تكون منشورات السياج الخشبي المعالج بالفولاذ أو المعالجة هي الخيار الأفضل إن أمكن. وأخيرا ، قم بفحص بصري. هل هناك أي منشورات أو شرائح تنهار أو تتسبب في أضرار؟ إصلاح أي مشكلات قبل البدء.
كيفية إنشاء جدار خصوصية خضراء في الفناء الخلفي الخاص بك
بمجرد أن يكون سياجك قويًا ، فقد حان الوقت لبناء الإطارات. أولاً ، حدد مدى ارتفاع جدار الخصوصية. بعد ذلك ، قم بقياس المسافة بين منشورات السياج لتحديد المدة التي يجب أن يكون فيها كل إطار. ثم احصل على بعض الخشب المعالج وابدأ في تجميع إطاراتك. تعتبر الشرائط الفاخرة خيارًا رائعًا لهذا DIY لأنها خفيفة الوزن وغير مكلفة نسبيًا وسهلة العثور عليها. ابحث عن الخشب المعالج إن أمكن ، ولكن إذا لم تتمكن من العثور عليه ، فضع مانع تسرب مثل وصمة عار على الماء متعددة السطح من طومسون ، لمنع تلف الماء. قطع الألواح إلى الحجم ، ثم التجميع وتأمين مع البراغي. ثم قم بفك شبكة الصلب المجلفن ، وقطع إلى الحجم ، واربطه بإطار الخشب الخاص بك بمسدس أساسي.
بعد ذلك ، قم بإرفاق إطارات الشبكات بمشاركات السياج. للحصول على استقرار إضافي ، فكر في تصاعد الألواح 1 × 4 إلى منشورات السياج ، ثم قم بتوصيل لوحات جدار الخصوصية إلى ذلك. بمجرد إرفاقها ، زرع نبات التسلق الخاص بك ، وربط السيقان بالشبكة المجلفنة ، والماء.
لست متأكدًا من كيفية زراعة نباتات التسلق على السياج أو أفضل الأصناف لاستخدامها؟ فكر في أي نوع من أشعة الشمس التي سيحصل عليها جدار الخصوصية وإلى متى. أما بالنسبة للأصناف ، فإن Crossvine أو Honeysuckle هي خيارات رائعة ، ولكن تحقق من المنطقة التي أنت فيها للعثور على المصنع المناسب. ليس لديك إبهام أخضر؟ لا يزال بإمكانك إضافة خصوصية إضافية إلى أي سياج في الفناء الخلفي مع جدار خضراء رائع من خلال نسج الكروم فو من خلال الشبكة بدلاً من كرمة التسلق.