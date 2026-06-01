يقوم البستاني بتحويل لعبة الأطفال المشهورة في الفناء الخلفي إلى سرير حديقة مرتفع ملحمي

كما يعلم معظم البستانيين، تعتبر الأسرة المرتفعة مثالية لزراعة خضار السلطة والأعشاب والنباتات الحولية المزهرة. إذا سبق لك أن قمت بالتسوق لشراء سرير مرتفع مصنوع مسبقًا، فمن المحتمل أنك لاحظت مدى تكلفة الحصول عليه، خاصة إذا كنت تريد سريرًا عمليًا وحسن المظهر. بعد كل شيء، تعتبر الجماليات ذات أهمية خاصة في الساحات الخلفية الصغيرة وحدائق الفناء والباحات والشرفات. مع القليل من البراعة وبعض الإمدادات البسيطة من متجر الأجهزة، يمكنك إنشاء تصميماتك الملهمة لأسرة الحديقة المرتفعة. خذ، على سبيل المثال، مشروع DIY الذي أكملته شركة Instagrammer Lightscamerayorks الماهرة، والتي حولت منسوب المياه الجوفية لطفل عجوز إلى زارع مذهل.
هل نما أطفالك من منسوب المياه الجوفية وهل يجلسون غير مستخدمين في المرآب؟ الاستيلاء عليها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاسأل أفراد العائلة والأصدقاء، أو تحقق من Facebook Marketplace، أو، في أسوأ الأحوال، تسوق عبر الإنترنت. تبلغ تكلفة طاولة المياه Zdrkwsm للأطفال الصغار حوالي 43 دولارًا. لإعداد الطاولة، ستحتاج إلى مثقاب كهربائي، ووسادة سكوتش برايت (أو ورق صنفرة رطب وجاف)، وعلبة من رذاذ تعزيز التصاق السيارات من رست أوليوم، وبعض طلاء الرش المزخرف بالحديد من رست أوليوم. ستحتاج إلى مزيج تأصيص تجاري عالي الجودة لملء سرير الحديقة النهائي. أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط البيرلايت أو الفيرميكوليت مع الخث أو طحالب الإسفاجنوم وقليل من فضلات الأوراق المتحللة أو السماد. أخيرًا، احصل على أي بذور أو شتلات ترغب في زراعتها في منسوب المياه الجوفية الذي تحول إلى سرير حديقتك.
تحويل منسوب الماء إلى سرير حديقة بالطلاء
طاولات المياه مصنوعة من البلاستيك الناعم. سوف يتآكل الطلاء الجديد أو يتقشر من السطح بمرور الوقت إذا لم تقم بتحضيره بشكل صحيح. في الواقع، يعد تخطي هذه الخطوة أحد أكبر أخطاء الطلاء التي يرتكبها أصحاب المنازل، كما يخبرنا الخبراء. يلتصق الطلاء بشكل أفضل بالملمس، لذا افرك السطح باستخدام وسادة سكوتش برايت (أو بعض ورق الصنفرة) حتى لا يلمع. بعد ذلك، قم بحفر الكثير من فتحات التصريف في قاعدة كل صينية. أنت لا تريد أن تغمر المياه جذور نباتك. أخيرًا، قم بتنظيف الطاولة بأكملها جيدًا باستخدام الماء الممزوج بالقليل من صابون الأطباق. يؤدي ذلك إلى إزالة الأوساخ والحطام وأي غبار بلاستيكي ناعم يتولد عند جر السطح.
حان الوقت الآن للبدء في تزيين منسوب المياه القديم. أولاً، انتقل إلى منطقة جيدة التهوية وارتدي قناعًا. رش على عدة طبقات رقيقة من البرايمر، مع بعض الوقت للتجفيف بينهما. نوصي باستخدام بخاخ تعزيز التصاق السيارات من Rust-Oleum، ولكن أي برايمر مصمم للاستخدام على البلاستيك يجب أن يعمل. اتبع تعليمات الشركة المصنعة — في حالة منتج Rust-Oleum، ستحتاج إلى وضع الطبقة العليا من طلاء الرش المزخرف خلال 10 دقائق. اسمح للطلاء بالشفاء لمدة 48 ساعة.
املأ الصواني بالتربة وازرع البذور أو الشتلات النباتية للحصول على حديقة فورية تقريبًا. يُنصح باختيار نباتات الزينة، مثل النباتات الحولية المزهرة، بدلاً من النباتات الصالحة للأكل. قد يؤدي منسوب المياه البلاستيكية والدهانات التي استخدمتها لتزيينها إلى تسرب مواد كيميائية إلى التربة. حتى أن هناك بعض النباتات المعمرة منخفضة الصيانة التي تزدهر في أحواض الحدائق المرتفعة، مثل الخزامى ولحية الماعز الزائفة وكوزموس الشوكولاتة والمريمية الدقيقة. مع القليل من العمل، يمكنك إنشاء عرض زهور رائع للفناء أو الفناء الخاص بك.