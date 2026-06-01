يقوم البستاني بتحويل لعبة الأطفال المشهورة في الفناء الخلفي إلى سرير حديقة مرتفع ملحمي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

كما يعلم معظم البستانيين، تعتبر الأسرة المرتفعة مثالية لزراعة خضار السلطة والأعشاب والنباتات الحولية المزهرة. إذا سبق لك أن قمت بالتسوق لشراء سرير مرتفع مصنوع مسبقًا، فمن المحتمل أنك لاحظت مدى تكلفة الحصول عليه، خاصة إذا كنت تريد سريرًا عمليًا وحسن المظهر. بعد كل شيء، تعتبر الجماليات ذات أهمية خاصة في الساحات الخلفية الصغيرة وحدائق الفناء والباحات والشرفات. مع القليل من البراعة وبعض الإمدادات البسيطة من متجر الأجهزة، يمكنك إنشاء تصميماتك الملهمة لأسرة الحديقة المرتفعة. خذ، على سبيل المثال، مشروع DIY الذي أكملته شركة Instagrammer Lightscamerayorks الماهرة، والتي حولت منسوب المياه الجوفية لطفل عجوز إلى زارع مذهل.

هل نما أطفالك من منسوب المياه الجوفية وهل يجلسون غير مستخدمين في المرآب؟ الاستيلاء عليها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاسأل أفراد العائلة والأصدقاء، أو تحقق من Facebook Marketplace، أو، في أسوأ الأحوال، تسوق عبر الإنترنت. تبلغ تكلفة طاولة المياه Zdrkwsm للأطفال الصغار حوالي 43 دولارًا. لإعداد الطاولة، ستحتاج إلى مثقاب كهربائي، ووسادة سكوتش برايت (أو ورق صنفرة رطب وجاف)، وعلبة من رذاذ تعزيز التصاق السيارات من رست أوليوم، وبعض طلاء الرش المزخرف بالحديد من رست أوليوم. ستحتاج إلى مزيج تأصيص تجاري عالي الجودة لملء سرير الحديقة النهائي. أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط البيرلايت أو الفيرميكوليت مع الخث أو طحالب الإسفاجنوم وقليل من فضلات الأوراق المتحللة أو السماد. أخيرًا، احصل على أي بذور أو شتلات ترغب في زراعتها في منسوب المياه الجوفية الذي تحول إلى سرير حديقتك.