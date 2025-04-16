يقوم الرئيس التنفيذي لشركة Mavericks بإجراء مقارنة تجارية مجنونة لتبرير Luka Doncic Fiasco

ذهب الرئيس التنفيذي لشركة مافريكس ريك ويلتس إلى هناك.

خلال مائدة مستديرة للدعوة فقط ، وقف ويلتس ومافريكس جي إم نيكو هاريسون قرارهم بتجارة لاعب الامتياز لوكا دونسيتش إلى ليكرز لصالح أنتوني ديفيس قبل الموعد النهائي في فبراير.

لم يكن ذلك مفاجئًا – لكن المثال الذي استخدمه ويلتس كدفاعه أثار الحواجب إلى حد ما.

قام Welts ، 71 عامًا ، بإعداد موجات عندما شبّه Blockbuster Doncic-Davis في الصفقات السابقة التي ساعد في تنظيمها خلال 47 عامًا من دوره التنفيذي في الدوري الاميركي للمحترفين في أدوار مع The Warriors و Suns و Seattle-بما في ذلك عندما تداول Golden State Monta Ellis لأندرو بوجوت في عام 2012.

“لقد تداول غولدن ستايت ووريورز ذات مرة مونتا إليس مع أندرو بوغوت. كان مونتا إليس محبوبًا … لم يكن بوغوت يلعب في تلك السنة ، فهو ليس لاعبًا قابلاً للتسويق … لقد أصبح الأمر أفضل لأنهم كان لديهم حارس يدعى Steph Curry ، وجاء Steph Curry وجعله يحبه ،”. 2015-19.

رأى الكثيرون أنها مقارنة كسول ومسطح ، حيث قاد Doncic Mavericks إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين العام الماضي.

قال أحد الأشخاص على X. “المهرجين في كل مكان تنظر إليه في مكتب دالاس الأمامي”.

“لقد تحول هذا إلى نكتة مريضة ، فأنا أخبرك أنهم يفعلون ذلك عن قصد فقط لإزعاجنا جميعًا والانتقال إلى فيغاس !!!!” وأضاف آخر.

Ellis و Doncic ليسا في نفس الستراتوسفير فيما يتعلق بإنجازاتهما في المحكمة.

Doncic ، الذي كان في مركز محادثات NBA MVP خلال مواسم متعددة ، هو كل النجوم خمس مرات وجعل فريق All NBA First خمس مرات.

كان الاختيار الثالث السابق هو بطل التسجيل في الدوري الاميركي للمحترفين العام الماضي وكان بطل EuroLeague و MVP مع ريال مدريد في عام 2018.

تم اختيار Ellis ، وهو مسودة في الجولة الثانية من قبل The Warriors في عام 2005 ، على لقب أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2007.

ديفيس وبوجوت كلاهما كبيران ، لكن مستوى لعبهما مختلف تمامًا بالمقارنة.

خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء ، أشار Welts أيضًا إلى أن Supersonics قاموا بتبادل ليني ويلكنز إلى كليفلاند كافالييرز ل Butch Beard ، وأن Wilkens عاد لاحقًا إلى سياتل ودرب الفريق على بطولته الوحيدة في عام 1979.

كما استذكر Welts ، الذي كان يعمل مؤخرًا في Phoenix ، تداول Suns Stephon Marbury إلى Knicks for Cap Space في عام 2004 ، قبل أن يحصلوا على ستيف ناش في ذلك الصيف.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها Welts و Harrison وسائل الإعلام معًا منذ أن تم تعيين Welts من قبل Mavericks في يناير.

كرر هاريسون موقفه من أن الدفاع يفوز بالبطولات وقال إنه لا يندم على تجارة Doncic ، التي قال كل من Slovenian Star و Davis إنهما يعانون من ذلك.