يقوم المراوغون بتغيير خطط Shohei Ohtani في الملعب بسبب إصابة في الركبة

نيويورك – لا تزال ركبة شوهي أوهتاني تزعجه.

والآن، من غير الواضح بالضبط متى سيعود إلى التل من أجل عائلة دودجرز.

يوم الأحد، قال المدير الفني ديف روبرتس إن أوهتاني لن يبدأ اللعب يوم الأربعاء كما كان متوقعًا في البداية، بعد أن استمر النجم ثنائي الاتجاه في الشعور بعدم الراحة في ركبته اليسرى المزعجة أثناء اللعب في نهاية هذا الأسبوع.

قال روبرتس إن الفريق لا يعرف متى سيستمر أوهتاني – الذي سيستمر في قيادة فريق دودجرز – مرة أخرى لكنه اقترح “أن الأمر سيستغرق بعض الوقت” قبل أن يعود إلى النتوء.

وقال روبرتس: “ركبته، نريد فقط الاستمرار في منحها أفضل فرصة للوصول إلى مكان جيد”. “وكما قال، كما نشعر، فإن ميل وعزم الدوران عند الهبوط على تلك الساق هو ما يزعجنا نوعًا ما.”

ولم يبدأ أوهتاني أي مباراة مع فريق دودجرز منذ 3 يوليو، بينما يواصل معاناته من مشكلة في الركبة ظهرت لأول مرة في منتصف يونيو.

وكان النجم ثنائي الاتجاه قد بدأ آخر مباراة له قبل خدش استراحة كل النجوم يوم الجمعة الماضي، ثم تخطى احتفالات كل النجوم لتلقي حقنة مزلقة في ركبته يوم الأحد الماضي.

وكان الفريق يأمل أن يسمح العلاج للاعب البالغ من العمر 32 عاما باستئناف مهامه بمجرد بدء الشوط الثاني.

ولكن الآن، يظل وضع أوهتاني محاطًا بمزيد من عدم اليقين.

حاول روبرتس التقليل من أهمية المخاوف الأكبر بشأن مشكلة ركبة أوهتاني. وقال إنه لا يزال يتوقع تمامًا أن يعود أفضل لاعب أربع مرات إلى الملعب مرة أخرى هذا العام. ووصف غياب أوهتاني الحالي بأنه إجراء احترازي، وذلك بفضل “ما وصلنا إليه وكيف وضعنا أنفسنا في مكان جيد” في الترتيب.

قال روبرتس: “هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ بالتأكيد”. “لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن الفوائد تفوق التكلفة في هذا الوقت من الموسم. أعتقد أنه لا يزال لدينا متسع من الوقت لإيصاله إلى مكان جيد ثم تقديم العرض.”