يقوم بادريس بتعيين إداري صادم في المخلص السابق كريج ستامين

الكثير من قيمة الخبرة الإدارية.

استأجر فريق بادريس مساعدًا خاصًا ومخلصًا سابقًا كريج ستامين ليكون مديرهم يوم الخميس، ووقعه على عقد مدته ثلاث سنوات في تطور على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لم يدرب أو يدرب مطلقًا.

يحل محل مايك شيلدت الذي اعتزل بعد الموسم.

قال بادريس، رئيس عمليات البيسبول والمدير العام، إيه جيه بريلر، لموقع MLB.com: “لقد كان لكريج حضورًا قويًا في منظمتنا منذ ما يقرب من عقد من الزمن”. “إنه يمتلك معرفة تنظيمية عميقة ويجلب صفات قيادية طبيعية إلى منصب المدير الفني. كلاعب وفي مسيرته المهنية بعد اللعب، أظهر كريج قدرة على الارتقاء بمن حوله. إن قوة شخصيته وطبيعته التنافسية وموهبته في جمع الناس معًا تجعله الخيار المثالي لقيادة بادريس “.

يعد هذا التوظيف أمرًا غريبًا تمامًا من عائلة بادريس، ويبدو أنه لم يظهر في أي مكان نظرًا لأن اسمه لم يظهر في التقارير المتعلقة ببحث الفريق.

تقاعد Stammen في أغسطس 2023 بعد ست سنوات من العمل مع الامتياز من 2017 إلى 2022.

عاد في عام 2024 في “منصب تدريب مختلط” شمل الفرق الكبرى والصغرى، وفقًا لصحيفة سان دييغو يونيون تريبيون، مع لقب مساعد خاص لموظفي الدوري الرئيسي وعمليات البيسبول.

لقد جعله دور Stammen يعمل مع اللاعبين الصغار واللاعبين الكبار، ومن المفترض أنه فاز على نجم بادريس الثالث ماني ماتشادو، وفقًا لصحيفة Union-Tribune.

كتب كيفن آسي من Union-Tribune يوم الخميس: “في مواسمه الستة التي قضاها في فريق بادريس، نما ليمتلك دورًا قياديًا كان نادرًا للغاية بالنسبة للمخلص الأوسط، حيث كان بمثابة مرشد ومجلس صوت في جميع أركان النادي”.

من الواضح أن الزوجين بادريس لم يركزا كثيرًا على الخبرة في بحثهما، حيث لم يكن لدى جميع المرشحين الأربعة الذين تلقوا مقابلات شخصية أي خبرة إدارية، وفقًا للمنفذ.

تغلب ستامين على ألبرت بوجولس ونيك هوندلي وبادريس مدرب الترويج روبن نيبلا في الحفلة، وفقًا لصحيفة يونيون تريبيون.

وقالت المصادر للنشر إن الفريق يقدر مهارات ستامين القيادية والتواصلية، وسوف يرث قائمة تضم ستة لاعبين لعب معهم جنبًا إلى جنب.

يخرج فريق بادريس من المركز الثاني في موسم 90-72 والذي انتهى بخسارة سلسلة من ثلاث مباريات من البطاقات البرية أمام الأشبال، لكنهم تلقوا بالفعل ضربة قاسية خارج الموسم مع خسارة الرامي يو دارفيش لموسم 2026 بسبب جراحة الكوع الأيمن.

كما انسحب روبرت سواريز من فريق All-Star الأقرب من عقده وهو وكيل حر.

أمضى Stammen كامل مسيرته المهنية في الدوري الرئيسي مع فريق Padres and Nationals، حيث كان يلعب لصالح واشنطن في الفترة من 2009 إلى 2015 قبل أن يلعب في نظام الدوري الثانوي لفريق Guardians في عام 2016.

عاد إلى الشركات الكبرى مع بادريس في عام 2017 وسجل 3.36 عصرًا على مدار ست سنوات.

مع امتلاء افتتاح بادريس الآن، فإنه يترك فريق Rockies فقط يبحث عن قائد جديد.

لقد ملأ كل من الرينجرز والشجعان والتوائم والملائكة والعمالقة والمواطنين والأوريولز مناصبهم الشاغرة سابقًا.