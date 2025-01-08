يقوم توم برادي بتجنيد بيل بيليشيك لتدريب رايدرز في المحادثة “الأخيرة”.

بعد كل شيء، لم تتوتر علاقة توم برادي مع بيل بيليشيك.

على الرغم من انتقال مدربه السابق الصادم إلى ولاية كارولينا الشمالية، تحدث لاعب الوسط السابق باتريوتس، والذي أصبح الآن مالكًا للأقلية مع رايدرز، “مؤخرًا” إلى بيليشيك حول لم الشمل في لاس فيغاس، حسبما أفادت شبكة NFL يوم الأربعاء.

ويشير التقرير إلى أن الاثنين تحدثا قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالة مدرب العام الأول أنطونيو بيرس يوم الثلاثاء.

أراد برادي أن يعرف “ما الذي سيتطلبه الأمر” حتى يتولى بيليشيك وظيفة رايدرز.

وأضاف التقرير أن “فرقًا متعددة في اتحاد كرة القدم الأميركي” تساءلت عما إذا كان بيليشيك سيعود إلى المحترفين، بعد أن فاجأ عالم كرة القدم الشهر الماضي بقبوله وظيفة Tar Heels.

فاز برادي (47 ​​عامًا) وبيليتشيك (72 عامًا) بستة ألقاب سوبر بولز مع باتريوتس على مدار 20 موسمًا قبل أن يغادر برادي إلى القراصنة بعد توتر بين الاثنين.

فاز برادي بلقب سوبر بول في موسمه الأول في تامبا، بينما عانى بيليشيك في أربعة مواسم بدون لاعب الوسط منذ فترة طويلة، حيث شارك في التصفيات مرة واحدة فقط قبل أن ينفصل عن نيو إنجلاند العام الماضي.

كان هناك اهتمام فاتر بـ Belichick خلال الدورة التدريبية العام الماضي. لقد أجرى مقابلة فقط مع الصقور الذي استأجر رحيم موريس.

تولى بيليشيك بعد ذلك عددًا من الوظائف الإعلامية لموسم 2024، حيث يعتقد الكثيرون أنه سيحاول العودة إلى اتحاد كرة القدم الأميركي ومحاولة تحطيم الرقم القياسي الذي حققه دون شولا في عدد الانتصارات التدريبية على الإطلاق، والذي يتخلف عنه بـ14.

ولكن مع عدم اليقين بشأن اهتمام اتحاد كرة القدم الأميركي، تولى بيليشيك وظيفة قيادة الأمم المتحدة – فقط بعد التواصل مع الطائرات بشأن الوظيفة الشاغرة بعد إقالة روبرت صالح في منتصف الموسم، حسبما أفاد بريان كوستيلو من صحيفة The Post الشهر الماضي.

يتضمن عقده شراءًا بقيمة 10 ملايين دولار إذا غادر قبل الأول من يونيو من هذا العام.