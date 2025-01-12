يقوم سيمون ويلشر بكل شيء في فوز سانت جون

ربما لم يسدد سيميون ويلشر بشكل جيد، لكنه ساهم بطرق أخرى.

مع غياب حارس نقطة البداية ديفون سميث عن الشوط الثاني بأكمله تقريبًا بسبب إصابة في الكتف الأيسر، تم استدعاء ويلشر لتسجيل دقائق ثقيلة ودخل الرجل السادس في السنة الثانية عندما كان الأمر مهمًا.

قدم ويلشر لعبتين كبيرتين للغاية في فوز فريق Johnnies من الخلف بنتيجة 80-68 على فيلانوفا في الحديقة ليلة السبت.

دفع شريطه الخاص بنجم Wildcats Eric Dixon ورمية الكرة تقدم St. John إلى ثلاثة قبل 3:30 من النهاية وأغرق أيضًا قفزة سحب كبيرة مع 2:05 ليذهب بعد أن حصل فيلانوفا على مسافة واحدة.

قال المدرب ريك بيتينو: “لقد أعطانا سيم دقائق كبيرة، وقام بسرقات كبيرة، وقام بكل الأشياء الصحيحة”. “قد لا يظهر ذلك في الإحصائيات، لكنه لعب بشكل رائع. أنا فخور جدًا بسيم”.

لم يقم ويلشر سوى بتسديد 3 من أصل 10 تسديدات من الملعب، لكنه لم يسمح لها بإحباطه.

لقد دافع بشكل جيد وجاء في القابض.

بدون سميث، محرك Johnnies، لم يترك ويلشر الأرض في الشوط الثاني حتى ارتكب خطأ قبل نصف دقيقة من نهاية المباراة.

لم يسمح له بالتعب.

وقال ويلشر مازحا: “أود أن أقول الحمد لله على المهلات الإعلامية”. “والرميات الحرة بالتأكيد. لقد كنا متعبين بعض الشيء، ولكن في هذا الوضع، في خضم هذه اللحظة، فأنت خارج المنطقة نوعًا ما ويجب عليك فقط القلق بشأن استمرار المهمة التي بين يديك.

ظهر الطالب الجديد جايدن جلوفر (المعصم الأيمن) في النصف دقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لا يزال يشعر بعدم الراحة أثناء إطلاق النار، لكن معصمه يتحسن.

يعتقد بيتينو أنه سيكون متاحًا يوم الثلاثاء ضد جورج تاون.

كان مدرب فيلانوفا السابق جاي رايت ونجم فيلانوفا السابق وحارس نقطة نيكس جالين برونسون من بين الحضور البالغ عددهم 18178.

كان هذا ثاني أكبر جمهور لمباراة سانت جون على أرضه منذ وصول بيتينو.

الأكبر كان عملية البيع العام الماضي ضد كونيتيكت في الحديقة.