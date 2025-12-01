يقوم Alex Singleton بدور رئيسي في المباراة الأولى بعد تشخيص سرطان الخصية

في أول مباراة له بعد عودته بعد الإعلان عن تشخيص إصابته بسرطان الخصية، قدم لاعب خط وسط برونكو أليكس سينجلتون لعبًا دفاعيًا كبيرًا في وقت متأخر من مواجهة مثيرة “Sunday Night Football” بين القادة ودنفر.

جاءت هذه الحالة في الدقائق الأخيرة من التنظيم حيث تمسك برونكو بتقدم 20-17 وذهب لاعب وسط واشنطن ماركوس ماريوتا لتمريرة عميقة في المركزين الثالث و 21 إلى زاك إرتز.

بدا إرتز كما لو أنه سيسحب التمريرة، ولكن في الوقت المناسب تمامًا، تمكن سينجلتون من وضع يديه على الكرة وضربها بعيدًا لإجبار المركز الرابع على التراجع.

رفع سينجلتون، الذي كان يتعامل مع المرض كثيرًا منذ تشخيص إصابته بالسرطان، يديه في الهواء احتفالًا بينما هتفت الجماهير في دنفر.

أُجبر القادة على رمي الكرة، لكنهم تمكنوا من تحقيق التعادل وإجبار الوقت الإضافي، حيث تمكن فريق برونكو من تحقيق الفوز بفضل هبوط 5 ياردات بواسطة RJ Harvey.

أوقف فريق برونكو محاولة واشنطن للتحويل المكونة من نقطتين ليحقق الفوز.

أضاف سينجلتون ضغطًا تمريريًا رئيسيًا على حيازة واشنطن في الوقت الإضافي.

كانت عودة سينجلتون ليلة الأحد بمثابة معجزة، بالنظر إلى مدى تشخيص إصابته بالسرطان مؤخرًا وبعد ثلاثة أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية طارئة لعلاج سرطان الخصية.

لقد صدم عالم اتحاد كرة القدم الأميركي عندما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن اختبار عشوائي للمخدرات في اتحاد كرة القدم الأميركي قد كشف عن علامات السرطان وأنه سيخضع لعملية جراحية.

وقال في بيان في ذلك الوقت: “لحسن الحظ، نعتقد أن السرطان تم اكتشافه مبكرًا مع تشخيص جيد لي ولعائلتي”. وأضاف: “بينما لا نزال ننتظر بعض نتائج الاختبارات الإضافية، أتوقع تمامًا العودة إلى الميدان في الأسابيع المقبلة”.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

وفي جلسة إعلامية منفصلة مع المراسلين المحليين، أشار إلى أنه لن يغيب لفترة طويلة.

وقال سينجلتون: “لا أعطي جدولاً زمنياً محدداً بعد، لكن يجب أن أتعافى بسرعة كبيرة من هذه الجراحة وأقوم بالجري هنا قريباً جداً”. “… لقد تمكنت من عدم إجراء عملية جراحية. … من الجيد أن أشعر بالتفاؤل، لن يستغرق الأمر أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع، ولحسن الحظ.”