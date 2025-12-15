لن يكون كيفن آدامز هو الرجل الذي يقود السيوف إلى الأرض الموعودة.

قام بوفالو، الذي تعادل في المركز الأخير في المؤتمر الشرقي عند 14-14-4 عند دخول قائمة يوم الاثنين، بطرد مديره العام بينما يندفع الامتياز نحو تمديد فترة الجفاف النشطة التي استمرت لفترة طويلة في NHL إلى 15 موسمًا.

وقال تيري بيجولا، مالك سيبرز، في بيان: “نحن لسنا في المكان الذي يجب أن نكون فيه كمنظمة، ونحن نمضي قدمًا بقيادة جديدة داخل قسم عمليات الهوكي لدينا”. “نحن ملتزمون ببناء مؤسسة قادرة على المنافسة عاماً بعد عام، ولكننا لم نحقق هذه التوقعات.”

جارمو كيكالاينن، المدير العام السابق لشركة Blue Jackets والذي تم تعيينه كمستشار في مايو، تمت ترقيته إلى الدور الذي شغله آدامز لمدة خمس سنوات. أصبح الشخص الخامس الذي يشغل منصب المدير العام منذ أن اشترت عائلة بيجولا امتياز NHL في عام 2011.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد اضطرابات المشجعين حول الفريق خلال الموسمين الماضيين، مع هتافات “Fire Adams” وهي لازمة شائعة في Key Bank Center.

أثار مواطن بافالو ومركز مياوم NHL لمدة 10 سنوات، البالغ من العمر 51 عامًا، غضب المشجعين العام الماضي عندما أعرب عن أسفه لعدم قدرة بوفالو على جذب النجوم إلى المدينة.

قال آدامز: “عليك أن تكسبه”. “بالنسبة لي، الأمر بسيط حقًا. تصبح فريقًا فاصلًا دائمًا، وتصل إلى التصفيات، وتكون لديك فرصة للفوز بكأس ستانلي عامًا بعد عام، وتكون مدرجًا في قوائم (عدد أقل) من الممنوعين من التجارة. ليس لدينا أشجار نخيل. لدينا ضرائب في نيويورك. هذه حقيقية، وتلك هي الأشياء التي يجب التعامل معها”.

قام المشجعون بتصيده من خلال جلب أشجار النخيل القابلة للنفخ إلى الساحة.

أنهى آدامز وقته في بوفالو بعلامة 178-196-42.

الآن، يعلق المشجعون آمالهم على إدارة كيكالاينن، أول مدير عام أوروبي المولد في تاريخ NHL والذي كان قادرًا على جلب أمثال أرتيمي بانارين وجوني جودرو إلى كولومبوس.

وقال كيكالاينن في بيان: “إنه لشرف عظيم أن يتم تعييني مديرًا عامًا لفريق بوفالو سيبرز”. “أود أن أتقدم بالشكر إلى تيري وكيم بيجولا على هذه الفرصة. أشعر بالتواضع لكوني مشرف هذا الفريق وأتطلع إلى تجربة الشغف الذي يجلبه مشجعو سيبرز في كل مباراة.”