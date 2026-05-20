لقد عمل سحره!

قدم ملك الفودو تمريرة حاسمة قبل فوز فريق نيكس الجامح ليلة الثلاثاء، حيث أجرى تطهيرًا روحيًا لتهدئة مخاوف المشجعين من أن يقوم العمدة زهران ممداني بإحضار “لعنة مامبينو” إلى ماديسون سكوير جاردن.

وصل مايكل واشنطن، 46 عامًا، والمعروف باسم تاتا تيلك، خارج أشهر حلبة في العالم في الوقت المناسب تمامًا، حيث أدى تعويذة بالو مايومبي قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة الأولى لنهائيات المؤتمر الشرقي.

“آمرك بعدم مزيد من التعويذات من العمدة ممداني على أي فريق أو أي شخص يتدخل في نجاحهم. أنا هنا لحماية نيكس من احترامه الخيري،” هتف واشنطن خارج الملعب حيث حقق نيكس في نهاية المطاف انتصارا معجزة على كليفلاند كافالييرز.

تم استدعاؤه في الأصل إلى MSG بعد أن ألمح Hizzoner في وقت سابق من اليوم إلى أنه سيحضر المباراة.

وقال ممداني في مؤتمر صحفي غير ذي صلة: “إنها مسيرة مذهلة. أنا، مثل كل سكان نيويورك، أواصل الأمل. ربما سأكون هناك، وسنرى، لكنني أشاهد بالتأكيد”.

خلقت تصريحات العمدة حالة من الذعر بين المشجعين بعد أن تم إلقاء اللوم على عناق العمدة الأيسر مع السيد والسيدة ميت في سلسلة الهزائم الوحشية للفريق، والتي أطلق عليها اسم “لعنة مامبينو”.

أحضر “ملك الفودو” مرجلًا مليئًا بالعناصر الروحية “السرية” – بما في ذلك عظام الإنسان والحيوان والنيازك – لاستخدامه في السحر.

وقال للصحيفة إن ممداني أثبت أن لديه “قدرات سحرية” على لعن الفرق الرياضية في نيويورك ويجب أن يبقى بعيدا عن نيكس.

وأوضح قائلاً: “إنه يُظهر بشكل أساسي القدرات السحرية التي يمتلكها من خلال شتم فريق كامل، وبعبارة أخرى، عدة أشخاص، مثل نظراء متعددين، مثل الجميع في وقت واحد”.

وأضاف واشنطن عن طقوسه: “لقد كانت تعويذة لعدم جعل مامداني يلعن نيكس، لأننا كنا متوترين من قدومه الليلة، ومن المحتمل أن يلعن نيكس، لذلك قمت بالمباراة من أجل ذلك”. “لن يكون قادرًا على لعن نيكس، لذلك لا يلعن مامبينو هنا.”

وربما نجحت السحر للتو.

حقق نيكس فوزًا غير محتمل 115-104 في الوقت الإضافي على كافالييرز، متغلبًا على عجز مروع قدره 22 نقطة في الربع الرابع.

العودة المذهلة للفريق هي الأكبر في مباراة نهائيات المؤتمر منذ عام 1997، وفقًا لرابطة الدوري الاميركي للمحترفين.

منذ عام 1997، كانت العودة الأكبر الوحيدة في الربع الرابع للفوز بأي مباراة فاصلة هي تقدم كليبرز بـ 24 نقطة ضد غريزليز في المباراة الأولى من الجولة الأولى لعام 2012.

شكر كريم “ريمو ميراك” تايسون، 46 عامًا، ملك الفودو لدرء أي سحر من الاشتراكيين قبل الفوز الملحمي.

“اسمع، مامداني، استمع، لقد قمت بعمل رائع، محترم، محترم. لا يمكنك أن تفسد تدفقنا. ترى ما فعلته مع اللون البرتقالي والأزرق الآخر، وهذا ليس رائعًا. حسنًا، هذا ليس رائعًا. قال تايسون، وهو شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي من هارلم: “سوف نخسر كعكاتك من أجلنا”.

“أشعر بشعور رائع. الحمد لله. شكرًا لك (ملك الفودو) على ما كنت تفعله حتى الآن من أجل الحماية.”

كما اجتمعت مجموعة من الأصدقاء، نيك إيلارد، وجيمس كويستل، وإيدان جوردان، خارج الساحة لمشاهدة المباراة – وعبّروا عن مشاعرهم تجاه لعنة ممداني بشكل واضح تمامًا.

قال جوردان، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عاماً من لونغ آيلاند: “أحب أن يبقى بعيداً عن الفريق قدر الإمكان”.

وأضاف إليارد، 20 عاماً: “لا تعانق أحداً. اطلب منه أن يدفع ثمن بعض المياه للجميع”.