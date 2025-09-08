يكافح أبي كام وارد لمشاهدة الخسارة المليئة بالخطأ من جبابرة

رياضة
يكافح أبي كام وارد لمشاهدة الخسارة المليئة بالخطأ من جبابرة

لا يبدو أن خسارة فريق Titans للموسم أمام Broncos يوم الأحد هي أسهل ساعة لأبي كام وارد.

بدا كالفن وارد ، والد الاختيار الأول في مسودة هذا العام ، متوترة بشكل واضح عند أخذ أول ظهور لابنه في اتحاد كرة القدم الأميركي في دنفر ، حيث لم تفعل جريمة جبابرة إلا القليل لمساعدة الصاعد QB في هزيمة 20-12.

مع مرور دقيقة واحدة تقريبًا في المركز الرابع ، حاول وارد التواصل مع المتلقي الواسع كالفن ريدلي في الثانية والثانية ، فقط للمحاربين المخضرمين لإسقاط الكرة.

تم بث Fox Broadcast إلى والد وارد في المدرجات في Empower Field في Mile High ، مما أسطحه من مقعده ، ويمشي إلى حديدي في الدرج ويميل.

لقد كانت فترة ما بعد الظهيرة مليئة بالأخطاء التي أصيبت بالذات ، حيث ارتكب جبابرة عدد من القطرات والعقوبات.

واجه وارد ، 23 عامًا ، أيضًا للعثور على شرارة تحت الوسط ، واستكمال 12 من 28 محاولة لـ 112 ياردة ، ومسقطات الصفر ، واعتراض الصفر والتعثر المفقود. تم إقالة منتج ميامي السابق ست مرات.

وقال وارد Postgame: “لم نقم بتسجيل الهبوط ، وهذا هو حقًا أكبر إحباط”. “نطلق النار على أنفسنا في القدم ، والوصول إلى مواقف طويلة (أسفل ومسافة). في نهاية اليوم ، علينا أن نستمر في التحسن. إنها لعبة واحدة فقط ، ولدينا 16 أمامينا.”

لاحظ المدرب براين كالاهان ، الذي ذهب من 3 إلى 14 في موسمه الأول على رأس العام الماضي ، أن هناك “أشياء للتنظيف”.

وقال كالاهان: “في نهاية اليوم ، لم نقم بإجراء مسرحيات كافية لنضع أنفسنا في وضع يمكنها من الفوز في النهاية”. “اعتقدت أن فريقنا لعب بجهد كبير ، وكان لدينا فرص للفوز به … لم نتمكن من الحصول على أي إيقاع على الإطلاق. بشكل دفاعي ، اعتقدت أننا لعبنا جيدًا ، لكن بعض العقوبات الثالثة كانت حاسمة … بخيبة أمل لم نتمكن من إيجاد طريقة للفوز”.

لم تنته التداعيات من الخسارة عند هذا الحد ، حيث فتح كالاهان الباب أمام انتقاد لتفسيره الفضولي حول سبب عدم تحديه في حكم غير مكتمل بشأن الصيد من المتلقي الصاعد إليك أيومانور.

“نعم ، يجب أن تحصل على قدم في الحدود أيضًا” ، قال كالاهان ، وفقًا للمحادثة المحترفة لكرة القدم. “لم يكن لدينا نظرة نظيفة على ما إذا كانت قدمه قد انخفضت كذلك. الكوع لا يساوي قدمين ، لذلك كان على قدمه أن تنزل أيضًا. كانت الدعوة من الطابق العلوي أنها لم تكن تستحق التحدي”.

بعد يوم ، عكس كالاهان مسارًا حول اتخاذ القرار ، قائلاً: “كان تفسيري للقاعدة خاطئًا … سأمتلكها. كان ينبغي أن نتحدى المسرحية وهذا كل ما يمكنني قوله حول هذا الموضوع”.

يستضيف جبابرة الكباش (1-0) يوم الأحد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية