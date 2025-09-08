يكافح أبي كام وارد لمشاهدة الخسارة المليئة بالخطأ من جبابرة

لا يبدو أن خسارة فريق Titans للموسم أمام Broncos يوم الأحد هي أسهل ساعة لأبي كام وارد.

بدا كالفن وارد ، والد الاختيار الأول في مسودة هذا العام ، متوترة بشكل واضح عند أخذ أول ظهور لابنه في اتحاد كرة القدم الأميركي في دنفر ، حيث لم تفعل جريمة جبابرة إلا القليل لمساعدة الصاعد QB في هزيمة 20-12.

مع مرور دقيقة واحدة تقريبًا في المركز الرابع ، حاول وارد التواصل مع المتلقي الواسع كالفن ريدلي في الثانية والثانية ، فقط للمحاربين المخضرمين لإسقاط الكرة.

تم بث Fox Broadcast إلى والد وارد في المدرجات في Empower Field في Mile High ، مما أسطحه من مقعده ، ويمشي إلى حديدي في الدرج ويميل.

لقد كانت فترة ما بعد الظهيرة مليئة بالأخطاء التي أصيبت بالذات ، حيث ارتكب جبابرة عدد من القطرات والعقوبات.

واجه وارد ، 23 عامًا ، أيضًا للعثور على شرارة تحت الوسط ، واستكمال 12 من 28 محاولة لـ 112 ياردة ، ومسقطات الصفر ، واعتراض الصفر والتعثر المفقود. تم إقالة منتج ميامي السابق ست مرات.

وقال وارد Postgame: “لم نقم بتسجيل الهبوط ، وهذا هو حقًا أكبر إحباط”. “نطلق النار على أنفسنا في القدم ، والوصول إلى مواقف طويلة (أسفل ومسافة). في نهاية اليوم ، علينا أن نستمر في التحسن. إنها لعبة واحدة فقط ، ولدينا 16 أمامينا.”

لاحظ المدرب براين كالاهان ، الذي ذهب من 3 إلى 14 في موسمه الأول على رأس العام الماضي ، أن هناك “أشياء للتنظيف”.

وقال كالاهان: “في نهاية اليوم ، لم نقم بإجراء مسرحيات كافية لنضع أنفسنا في وضع يمكنها من الفوز في النهاية”. “اعتقدت أن فريقنا لعب بجهد كبير ، وكان لدينا فرص للفوز به … لم نتمكن من الحصول على أي إيقاع على الإطلاق. بشكل دفاعي ، اعتقدت أننا لعبنا جيدًا ، لكن بعض العقوبات الثالثة كانت حاسمة … بخيبة أمل لم نتمكن من إيجاد طريقة للفوز”.

<br />

لم تنته التداعيات من الخسارة عند هذا الحد ، حيث فتح كالاهان الباب أمام انتقاد لتفسيره الفضولي حول سبب عدم تحديه في حكم غير مكتمل بشأن الصيد من المتلقي الصاعد إليك أيومانور.

“نعم ، يجب أن تحصل على قدم في الحدود أيضًا” ، قال كالاهان ، وفقًا للمحادثة المحترفة لكرة القدم. “لم يكن لدينا نظرة نظيفة على ما إذا كانت قدمه قد انخفضت كذلك. الكوع لا يساوي قدمين ، لذلك كان على قدمه أن تنزل أيضًا. كانت الدعوة من الطابق العلوي أنها لم تكن تستحق التحدي”.

بعد يوم ، عكس كالاهان مسارًا حول اتخاذ القرار ، قائلاً: “كان تفسيري للقاعدة خاطئًا … سأمتلكها. كان ينبغي أن نتحدى المسرحية وهذا كل ما يمكنني قوله حول هذا الموضوع”.

يستضيف جبابرة الكباش (1-0) يوم الأحد.