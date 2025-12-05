يكافح إيجور ديمين أثناء معاناته من المرض في خسارة نتس

كافح إيجور دامين من خلال نزهة غير مرئية من ثلاث نقاط وأربعة أخطاء في مباراة النيتس 123-110 أمام يوتا ليلة الخميس في مركز باركليز، مسجلاً طاقة منخفضة 20:23 – ومجرد 3:32 في الربع الرابع عندما تنازل عن واجبات صناعة الألعاب لبن ساراف وتيريز مارتن.

لكن المدرب جوردي فرنانديز أعطى الموافقة على اختيار اليانصيب، قائلاً إن المراهق مريض ويجب أن يتعافى يوم السبت ضد نيو أورليانز.

قال فرنانديز: “لم تكن الطاقة كبيرة، لكنه كان يتعامل مع بعض مشاكل الجهاز التنفسي العلوي”. “شعرت أنه (حاول) بجد، وكانت النوايا في المكان الصحيح. لقد كان هذا قراري فقط لأنني أعلم أنه واجه مشاكل في ذلك. لقد تم السماح له باللعب، لكن كان عليه التعامل مع هذا الأمر”.

“لم تكن هذه لعبته. يجب أن يحصل على قسط من الراحة، ويعود، ويحصل على نوم جيد. وبعد ذلك أعلم أنه سيكون أفضل. أعلم أنه سيعود. لديه معايير عالية لنفسه.”

سجل داني وولف 17 نقطة وتسع متابعات، وأنهى 7 نقاط في مباراة قوية أخرى منذ استدعائه من الدوري الممتاز.

خلال المباريات الخمس الماضية، بلغ متوسطه 12.4 نقطة و5.8 لوحات و2.4 تمريرة حاسمة بنسبة 44 بالمائة من العمق.

أضاف الرجل الضخم ثلاث تمريرات حاسمة وأظهر مهاراته في صناعة الألعاب وأيضًا ولعه بالتحولات. مع نتيجة المباراة 98-98، تم إيقاف تمريرته غير الحكيمة عبر الملعب وأدت إلى رمية جاز ثلاثية لكسر التعادل. لم يستعيد النيتس الصدارة أبدًا.

قال فرنانديز: “نحن نواصل الحديث عن كفاءة صناعة اللعب. كان لديه واحدة مشكوك فيها. … سيأتي ذلك مع ممثلين. إنه ذكي للغاية. معدل ذكائه في كرة السلة مرتفع. وكان عليه فقط تصحيح ذلك. لكنني اعتقدت أن تأثيره على مباراة الليلة والمباريات الثلاث الأخيرة كان (جيدًا)”.

قال وولف: “من الواضح، في المباراة الأخيرة، كان لدي عدد قليل جدًا من التحولات. الكثير منها تحت سيطرتي”. “(الخميس) لقد قمت بعمل أفضل في عدم فرض بعض تلك التمريرات، ثم من الواضح أنني حصلت على تلك التمريرة في وقت متأخر من الشوط الرابع. اعتقدت أنني رأيت شيئًا غير موجود وقاموا بوضع اليد عليه وكانت استحواذًا كبيرًا. أتمنى أن أتمكن من استعادة تلك التمريرة. ولكن طالما أن المدرب يثق بي مع الكرة، فمن مسؤوليتي السيطرة عليها وعدم التخلي عنها.”

حصل نوح كلوني على 29 نقطة – وهو ثاني أكبر عدد من النقاط في مسيرته – ليتقدم خلف مايكل بورتر جونيور الغائب.

وقال كلوني: “يجب أن أكون أكثر عدوانية عندما لا يلعب”. “في المباريات الثلاث التي لم يلعبها، شعرت وكأنني نقطة محورية في الفريق الآخر. كانوا يعاملونني كخيار رقم 1. لم أكن أبدًا الخيار رقم 1 منذ المدرسة الثانوية، لذلك لم أضطر أبدًا إلى التكيف مع ذلك. … الأمر مختلف عندما لا يلعب.”