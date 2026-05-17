يكتسح المراوغون الملائكة وراء أفضل بداية مهنية لروكي ساساكي

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قام روكي ساساكي بإجراء تحسينات طفيفة.

وفي يوم الأحد على ملعب آنجل، أدى ذلك أخيرًا إلى نتائج ملموسة مثيرة للإعجاب.

في الفوز 10-1 على الملائكة، قدم ساساكي جوهرة من سبع أشواط وجولة واحدة ساعدت فريق دودجرز على إكمال اكتساح نهاية الأسبوع الحاسم في سلسلة الطريق السريع هذه المكونة من ثلاث مباريات، مما أدى بسهولة إلى أفضل بداية في مسيرته الشابة في MLB.

كانت هذه هي المرة الأولى كلاعب كبير يتخطى فيها الظاهرة البالغة من العمر 24 عامًا الشوط السادس. لم يحقق أعلى مستوى شخصي مع ثماني ضربات فحسب، بل فعل ذلك أيضًا أثناء المشي بدون ضربات، وهي مهنة أخرى أولاً كمبتدئ في البطولات الكبرى.

من المؤكد أن السيطرة على فريق Lowly Angels هذه الأيام تشبه التغلب على أخيك الصغير في لعبة كرة السلة. إن التغميس عليهم – أو التدافع كما فعل ساساكي يوم الأحد – ليس إنجازًا كبيرًا ضد هجومهم المتراجع.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي فعل بها ساساكي ذلك قدمت أكثر العلامات المشجعة حتى الآن على التقدم البطيء الذي كان يحرزه.

لقد تقدم في العد (69 من 91 رمية له كانت عبارة عن ضربات). لقد حد من الاتصال الصعب (قطع خط ستة بدايات للسماح بالركض على أرضه). وعندما أتيحت له الفرصة لإبعاد الضاربين، سمح له مزيج الملعب المعاد صياغته بالقيام بذلك بسهولة.

وقد ساعد ذلك في قضاء ساساكي معظم اليوم في تحقيق تقدم كبير، بعد أن سجل فريق دودجرز (29-18) جولتين في الجزء العلوي من الثانية وانفجروا في مسيرة من خمسة أشواط بعد جولتين.

ولكن بالنسبة لفريق يكافح موجة من إصابات الملاعب ويبحث عن فترة طويلة من بداياته لحماية ساحة اللعب التي تحملت عبء عمل أكبر مؤخرًا، اتخذ ساساكي نوعًا من الخطوات التي كان فريق دودجرز ينتظر رؤيتها منذ فترة طويلة.

ماذا يعني

ربما للمرة الأولى منذ وصوله من اليابان العام الماضي، بدا ساساكي تمامًا كما ينبغي أن يكون لاعبًا أساسيًا يمكن الاعتماد عليه في الدوري الكبير.

وبالنظر إلى الرماة النجميين الموجودين في قائمة المصابين، فإن فريق دودجرز ليس قريبًا جدًا أيضًا.

لم يمض وقت طويل، تذكر، أن مكان ساساكي في دورة دودجرز بدأ يبدو ضعيفًا. ولكن مع سقوط تايلر جلاسنو وبليك سنيل في الأسبوعين الماضيين، يجب أن يكون لديه الآن مدرج لمواصلة نجاح يوم الأحد.

ستكون مهمته الأكثر أهمية للمضي قدمًا هي تكرار الكفاءة التي وجدها أخيرًا ضد الملائكة. لم يكن لديه دور يتطلب 20 رمية. كان يبلغ من العمر 19 عامًا مقابل 24 عامًا في ضربات الملعب الأولى. وبعد السماح له بالركض المنفرد على أغنية Yoán Moncada RBI المنفردة في الجولة الرابعة، واجه الحد الأدنى من عدد الضربات خلال إطاراته الثلاثة الأخيرة.

من هو المثير

الكثير من التحول الذي حققه ساساكي مؤخرًا – على الأقل دخل في الشوط السادس في كل من مبارياته الثلاث السابقة – جاء نتيجة لعاملين رئيسيين.

الأول: يقوم بوضع الكرة السريعة في المنطقة باستمرار، ويرميها فوق اللوحة أكثر من 80% من الوقت يوم الأحد.

الآخر: مزيج الملعب الجديد الخاص به جعله أقل قابلية للتنبؤ، مع إضافة مقسم جديد، ليتماشى مع علامته التجارية forkball، مما يمنح لعبته ديناميكية جديدة.

ضد الملائكة، أدى ذلك إلى المزيد من التأرجحات والإخفاقات (18) مما كان قد أحدثه من قبل كلاعب MLB. كما أنه جعل المضاربين يخرجون من المنطقة بنسبة 40٪ من الوقت.

مرة أخرى، سيحدد الوقت مقدار ذلك بسبب ساساكي نفسه، أو حقيقة أنه كان يواجه مثل هذه التشكيلة البائسة من الملائكة؛ والذي بلغ متوسطه أقل من ثلاثة أشواط لكل لعبة خلال السقوط الحر الحالي 5-21.

ثم مرة أخرى، أصبح أول لاعب دودجرز بخلاف شوهي أوهتاني يذهب سبع جولات مع جولتين أو أقل منذ أن ألقى جلاسنو ثمانية أهداف بدون أهداف في 23 أبريل.

من ليس كذلك

كان الملائكة يراهنون على الاتجاه الصعودي لـ Grayson Rodriguez عندما استحوذوا عليه في صفقة للاعب الدفاع تايلور وارد في هذا الموسم.

لكن في أول ظهور له مع الفريق يوم الأحد بسبب الإصابة، بدا عاجزًا أمام تشكيلة دودجرز الصاعدة.

جاءت نقطة التحول في بدايته المكونة من 3 أشواط وسبعة أشواط مع اثنين في الشوط الرابع واثنتين في الشوط الرابع، عندما كان بطيئًا في تغطية القاعدة الأولى على أرض ثنائية من Hyeseong Kim مما سمح بمواصلة الشوط.

الضربات الأربعة التي تلت ذلك: أغنية فردية من Ohtani (الذي ذهب 3 مقابل 5)، ومشي من Freddie Freeman (الذي حمل القواعد مرة أخرى)، وأغنية فردية من Andy Pages (أعادته إلى صدارة MLB لـ RBIs مع 41 هذا الموسم) وبعد ذلك، بعد إزالة رودريغيز من اللعبة، أغنية RBI أخرى من كايل تاكر (الذي أنهى اليوم في النهاية بثلاث ضربات وثلاث أشواط مدفوعة).

وبهذه الطريقة، تقدم فريق دودجرز بنتيجة 7-0.

الطريقة التي كان يرمي بها ساساكي ستكون أكثر من كافية.

التالي

يجدد فريق Dodgers منافستهم الساخنة مؤخرًا مع بادريس يوم الاثنين في سان دييغو، ويفتتحون السلسلة مع يوشينوبو ياماموتو (3-3، 3.60 عصر) على التل ويتقدمون في مباراة واحدة في ترتيب NL West (في انتظار نتيجة مباراة بادريس يوم الأحد ضد مارينرز).