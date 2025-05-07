يكسب كلارك شميدت حقوقًا مفاخرة على مايكل كينج بعد مبارزة مكثفة

عندما تحقق كلارك شميدت لمعرفة من الذي كان سيحصل عليه بعد خدشه من بدايته يوم السبت وصعد إلى يوم الثلاثاء ، رأى لأول مرة TBD بجوار Padres.

ولكن بعد ذلك ، قام مايكل كينج ، الذي صعد القاصرين في نفس الوقت قبل أن يملأوا الأدوار على موظفي اليانكيز الذي يتجول ، كتبه.

“لقد أردت فقط أن تواجهني” ، يتذكر شميدت كتابًا كينج ، لذلك أجاب قائلاً: “أعتقد أنني حصلت على قفل أكثر قليلاً الآن.”

لستة أدوار الثلاثاء ، ودافع الزوج. سمح كينج فقط بتشغيل اثنين فقط أثناء الترويج في برونكس لأول مرة منذ أن شحن يانكيز المخلص الذي تم تحويله إلى سان دييغو قبل فصول الشتاء منذ ذلك الأساسي – سنة واحدة من خوان سوتو.

استسلم شميدت ، الذراع الذي تمسكه يانكيز ، بزوج من أشواط ، أيضًا ، بعد أن تأخرت بدايته من الاحتياطات بسبب وجع جانبي.

إلى أن انفجر ثور بادريس في فوز يانكيز 12-3 ، تم وضع كينج لكسب الفوز ، لكن شميدت حصل على حقوق المفاخرة النهائية في ليلة استقر فيها كلاهما بسبب عدم وجود قرارات.

قال شميدت: “سيكون هناك القليل من النقيق”. “أنا متأكد من أننا سنرسل رسالة نصية إلى بعضنا البعض بعد ذلك. كيف لا يمكنك التحدث قليلاً؟”

حتى قبل أن تصل مشاعر جعل بدايته الأولى في استاد يانكي ، عرف كينج تحديه الأكبر. قال يوم الاثنين ، هو “مجنون” ، وسيظل “مجنونًا”. وقال إن كينج قد ترك ذبابة من القاضي في إحصاء 3-0 في الشوط الأول ، لكن ثلاثة إطارات في وقت لاحق ، ترك كينج كرة سريعة 2-2 إلى “أفضل ضارب في لعبة البيسبول”.

وأضاف كينج من هوميروس المنفرد: “لا أتوقع استعادة ذلك”.

شعر كينغ أنه “لا يوجد شيء” يعمل خارج كنسه. كانت ميكانيكاه متوقفة. ولكن بعد أن تضاعف بن رايس في الشوط الأول ، ذهب كينج تسعة مقاتلين متتاليين دون السماح بضربة.

بعد ذلك ، بدأ هوميروس القاضي ، الذي بالكاد قام بمسح السياج في اليمين ، في تحويل مدة نزهة. سار كينج كودي بيلينجر ، وعندما يقترن أغنية جاسون دومينغيز بخطأ في رمي ، سمح ليلنجر بالتسجيل من البداية وربط اللعبة. لم يسمح بضربة أخرى ، وقدم طول سان دييغو ضد مجموعة يانكيز التي تحتاج بشدة إلى ذلك من موظفيها.

“كنت أفكر أنه كانت هناك فرصة بدأت في السير إلى المخبأ الآخر ،” قال كينغ ، الذي يجلس عصره الآن في 2.22 ، “لكنني لم أفعل ذلك. كان ذلك فوزًا. لكنني أقصد ، إنه أمر ممتع. إنه دائمًا ملعب ممتع للعب فيه.”

في المرة الأخيرة التي نصب فيها كينج على ملعب يانكي ، تومض إمكانات الانتقال مع سبعة أدوار مبهرة خلال نزهة في سبتمبر 2023 ضد بلو جايز. قدم هذا الامتداد دليلًا على أن تحوله يمكن أن يعمل بعد كل شيء. وبعد 20 شهرًا ، ضد أحد أصدقائه وزملائه السابقين ، عرض King المنتج النهائي.

قال شميدت: “نأمل في مكان ما أسفل الخط أن نتمكن من جمع شملنا”. “… إنه مثل لعب أحد إخوتك في الفناء الخلفي.”